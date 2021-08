Tout va et vient la semaine du 22 août

Nous sommes encore à quelques mois de l’arrivée de la saison 2 de The Witcher, mais nous avons de bonnes nouvelles. Netflix sort un anime prequel intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf lundi. C’est facilement le point culminant des sorties Netflix de la semaine du 22 août. De plus, Netflix ajoute un documentaire de Bob Ross, une série de thrillers avec Adrien Grenier et He’s All That.

Sorties Netflix de la semaine du 22 août.

Sorties Netflix | Semaine du 22 août

Lundi 23 août

Le sorceleur : le cauchemar du loup – NETFLIX ANIME

Le monde de “The Witcher” s’étend dans ce film d’animation 2D qui explore une nouvelle menace puissante qui pèse sur le continent.

mardi 24 août

Oggy Oggy – FAMILLE NETFLIX

Dans cette série colorée conçue pour les enfants d’âge préscolaire, Oggy est un adorable bébé chaton qui vit des aventures idiotes de près ou de loin avec tous ses amis.

UNTOLD: Caitlyn Jenner – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Réalisé par Crystal Moselle (Betty, The Wolfpack) et raconté avec une collection extraordinaire de séquences d’archives inédites, y compris des bobines de séquences olympiques nouvellement découvertes et des vidéos personnelles de la famille Jenner, Caitlyn Jenner retrace sa vie avec un nouvel aperçu de la victoire d’or pour prendre la décision de faire la transition vers sa relation avec ses enfants.

Mercredi 25 août

Bob Ross : accidents heureux, trahison et cupidité – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’histoire inédite de l’artiste paysagiste prolifique et animateur de “The Joy of Painting”, Bob Ross.

Appât à clics – SÉRIE NETFLIX

Dans cette série de thrillers, huit points de vue différents fournissent des indices alléchants sur l’auteur d’un crime horrible alimenté par les réseaux sociaux.

Jean de Dieu : Les crimes d’un guérisseur spirituel – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Prétendant faire des miracles, le médium João Teixeira de Faria acquiert une renommée internationale avant que des abus horribles ne soient révélés par des survivants et des procureurs.

Relooking de motel – SÉRIE NETFLIX

Deux entrepreneurs en herbe de l’hôtellerie cherchent à étendre leur empire en rénovant un ancien motel en Ontario, juste au moment où la pandémie de COVID-19 frappe.

L’homme de novembre

Les anciennes méthodes

Ouvre tes yeux – SÉRIE NETFLIX

Au lendemain d’une tragédie, une adolescente se retrouve dans un centre pour troubles de la mémoire, où elle se lie avec d’autres patients qui ont vécu des traumatismes similaires.

Post Mortem : Personne ne meurt à Skarnes – SÉRIE NETFLIX

Elle est revenue d’entre les morts et a une nouvelle soif de sang. Pendant ce temps, le salon funéraire de sa famille a désespérément besoin de plus d’affaires. Hum, et si…

Rainbow High : Partie 2

Vraiment l’amour

Le coureur de la rivière

Tayo le petit bus : Saison 4

L’homme de l’eau

Jeudi 26 août

EDENS ZÉRO – NETFLIX ANIME

À bord de l’Edens Zero, un garçon solitaire capable de contrôler la gravité se lance dans une aventure pour rencontrer la légendaire déesse de l’espace connue sous le nom de Mère.

Réunion de famille : Partie 4 – FAMILLE NETFLIX

Les McKellan poursuivent leurs retrouvailles prolongées avec plus de rires, de joie et de magie familiale noire.

vendredi 27 août

Il est tout ça – FILM NETFLIX

He’s All That réinvente l’intrigue originale du classique pour adolescents de 1999 She’s All That. L’histoire contemporaine suit un influenceur (Addison Rae) qui accepte le défi de transformer le plus grand perdant de l’école (Tanner Buchanan) en roi du bal.

Je coeur Arlo – FAMILLE NETFLIX

L’optimiste Arlo et son groupe éclectique de copains apprennent à vivre ensemble dans une communauté, où chacun a sa propre idée de ce qui est amusant.

Titretown High – SÉRIE NETFLIX

Une série de téléréalité sportive retraçant la vie, sur et en dehors du terrain, des membres de l’équipe de football du lycée Valdosta.

samedi 28 août

Pain Barbershop : Saison 2

Ville natale Cha-Cha-Cha – SÉRIE NETFLIX

A un carrefour, une femme s’installe dans un village balnéaire où elle rencontre un homme à tout faire désireux d’aider ses voisins.

Départs Netflix | Semaine du 22 août

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 22 août. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions de télévision et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en août, plus le calendrier des dates de sortie pour tous les originaux de Netflix.