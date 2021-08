Tout va et vient la semaine du 29 août

Croyez-le ou non, le mois d’août est déjà terminé et un tout nouveau mois de sorties Netflix est à nos portes. En fait, cela pourrait être l’une des meilleures semaines pour les originaux de 2021. Au cours de la semaine du 29 août, les nouvelles versions sur Netflix incluent Money Heist Part 5, la nouvelle série de Marie Kondo Sparking Joy, Q-Force, Afterlife of the Party et Suite. Il fait trop chaud pour sortir de toute façon.

Faites défiler vers le bas pour découvrir toutes les versions de Netflix à venir la semaine du 29 août.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sorties Netflix | Semaine du 29 août

Diffusion le 31 août

Joie étincelante – SÉRIE NETFLIX

L’icône de l’organisation mondiale et auteur Marie Kondo est de retour pour aider les gens à transformer leur maison tout en transformant leur vie de manière surprenante et émotionnelle dans la nouvelle série Netflix, Sparking Joy. Marie va plus loin dans sa méthode de changement de vie pour aider trois entreprises méritantes à organiser leur lieu de travail et à ranger émotionnellement la vie d’un employé, que ce soit à la maison, au travail, dans la vie personnelle et/ou dans les relations. Les téléspectateurs entreront également dans la maison de Marie pour rencontrer sa famille et avoir un aperçu de la façon dont elle range sa vie quotidienne !

UNTOLD : Crimes et peines – – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Réalisé par Chapman Way et Maclain Way, UNTOLD révèle l’histoire d’un groupe de joueurs de hockey inadaptés connus sous le nom de Trashers, qui recevaient les ordres du fils adolescent d’un prétendu chef de la mafia.

Diffusion le 1er septembre

Une histoire de Cendrillon

La maison tordue d’Agatha Christie

Barbie Grande Ville Grands Rêves

Blade Runner : Le montage final (1982)

Le lagon bleu (1980)

Chappie

Danger clair et présent

Suspense

Montagne froide

Crocodile Dundee à Los Angeles

cher John

Faire la bonne chose

Écrivains de la liberté

La lanterne Verte

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Comment être un cow-boy – SÉRIE NETFLIX

Dale Brisby utilise les médias sociaux et les compétences de rodéo pour garder les traditions des cow-boys en vie – et maintenant, il enseigne au monde comment cow-boy correctement, mon vieux.

L’interview

Kid-E-Cats : Saison 2

Labyrinthe

Lettres pour Juliet

L’amour ne coûte rien (2003)

Attaques de Mars !

Maréchal

Hommes mystères

Le professeur fou

The Nutty Professor II : Les Klumps

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Cette série inébranlable documente les attaques terroristes du 11 septembre, des racines d’al-Qaida dans les années 1980 à la réponse énergique de l’Amérique, tant au pays qu’à l’étranger.

Il était une fois en Amérique

Saison ouverte 2

Comptine et raison

Ecole du rock

Les Larmes du soleil

Bienvenue à la maison Roscoe Jenkins

Diffusion le 2 septembre

L’au-delà de la fête – FILM NETFLIX

Cassie vit pour faire la fête… jusqu’à ce qu’elle meure dans un accident anormal. Maintenant, ce papillon social doit réparer ses torts sur Terre si elle veut gagner ses ailes.

Compte final

Q-Force – SÉRIE NETFLIX

L’agent Steve Maryweather était autrefois le Golden Boy de l’American Intelligence Agency, jusqu’à ce qu’il se déclare gay. Incapables de le renvoyer, ils l’envoyèrent dans l’obscurité. Au lieu de cela, il a réuni une équipe de marginaux LGBTQ + – ensemble, ils forment Q-Force.

Diffusion le 3 septembre

Club de plongée – FAMILLE NETFLIX

Sur les rives du cap Mercy, un groupe habile d’adolescents plongeurs enquête sur une série de secrets et de signes après la disparition mystérieuse de l’un des leurs.

Money Heist Partie 5 : Volume 1 – SÉRIE NETFLIX 🇪🇸

Le gang est à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et le professeur est en danger. Pour ne rien arranger, un nouvel adversaire arrive : l’armée.

chien requin – FAMILLE NETFLIX

Moitié requin, moitié chien avec un grand cœur et un ventre plein de bâtonnets de poisson ! Ensemble, Sharkdog et son ami humain Max peuvent se lancer dans n’importe quelle aventure idiote ou désordonnée.

Valeur – FILM NETFLIX

Un avocat apprend une leçon d’empathie lorsqu’il est confronté à la tâche presque impossible de déterminer comment indemniser les familles qui ont subi des pertes incalculables à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Basé sur des événements réels.

Départs Netflix | Semaine du 29 août

Départ le 29 août

Départ le 30 août

Casino Royale

Le spectacle Eichmann

Sortie complète

Quantum de Consolation

Plus étrange que la fiction

Départ le 3 septembre

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 29 août. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions de télévision et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en septembre.