Tout va et vient la semaine du 5 septembre

Un mois incroyablement chargé rempli de nouveaux originaux Netflix se poursuit cette semaine. Certaines des plus grandes sorties de Netflix pour la semaine du 5 septembre incluent la troisième saison de la populaire émission de téléréalité The Circle, la sixième et dernière saison de Lucifer, et un film d’action mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead appelé Kate. Dans l’ensemble, cela doit être l’une des meilleures semaines de Netflix en 2021.

Faites défiler vers le bas pour découvrir toutes les versions de Netflix à venir la semaine du 5 septembre.

Sorties Netflix | Semaine du 5 septembre

Lundi 6 septembre

Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Cette série ambitieuse couvre la mission pionnière Inspiration4 en temps quasi réel, amenant les téléspectateurs dans les coulisses avec les quatre membres d’équipage qui marqueront l’histoire en tant que première mission entièrement civile en orbite. Les épisodes 1 et 2 seront diffusés le 6 septembre.

mardi 7 septembre

Kid Cosmic : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Jo apprend ce que signifie être un vrai leader alors que les héros locaux se lancent dans une aventure spatiale pour trouver les pierres de pouvoir restantes et sauver la galaxie.

Octonautes : au-dessus et au-delà – FAMILLE NETFLIX

Les Octonautes étendent leur exploration au-delà de la mer — et sur terre ! Avec de nouveaux manèges et de nouveaux amis, ils protégeront tous les habitats et les animaux en danger.

Sur le point – SÉRIE NETFLIX

ON THE VERGE, écrit par les mots réconfortants de Julie Delpy (2 DAY IN PARIS, BEFORE SUNRISE), nous propose une comédie se déroulant dans le monde fou de LA. Nous plongeons dans la vie de quatre femmes qui sont AU BORD.

Inédit : point de rupture – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le film final de l’événement de docuseries en cinq parties des créateurs de WILD WILD COUNTRY. Réalisé par Chapman Way et Maclain Way, Untold: Breaking Point raconte l’histoire de Mardy Fish alors qu’il devenait le premier joueur de tennis américain tout en faisant face à des problèmes de santé mentale qui ont changé sa vie sur et en dehors du court.

mercredi 8 septembre

Le Cercle : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

Une nouvelle équipe de flirts, de faux-fuyants et d’alliés honnêtes rejoint le Cercle – et navigue dans de nouveaux rebondissements – dans l’espoir de gagner le prix en argent de cette saison.

Dans la nuit : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX 🇧🇪

Après avoir trouvé refuge dans les profondeurs souterraines, les passagers sont confrontés à une rafale de nouvelles crises et à des tensions croissantes avec leurs hôtes militaires.

JJ+E – FILM NETFLIX

Vinterviken se déroule à Stockholm et se concentre sur l’histoire d’amour entre Elisabeth et John-John. Les deux jeunes sont élevés dans la même ville, mais vivent à des années-lumière l’un de l’autre, séparés économiquement, socialement et culturellement. C’est jusqu’au jour où ils commencent dans la même classe de lycée.

Jeudi 9 septembre

Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali – DOCUMENTAIRE NETFLIX

D’une rencontre fortuite à des retombées tragiques, le lien extraordinaire de Malcolm X et Muhammad Ali se fissure sous le poids de la méfiance et des idéaux changeants.

Les femmes et le meurtrier – DOCUMENTAIRE NETFLIX 🇫🇷

Ce documentaire suit un chef de police et la mère d’une victime de meurtre dans leurs efforts inlassables pour trouver et poursuivre un tueur en série dans le Paris des années 1990.

vendredi 10 septembre

Firedrake le dragon d’argent – FAMILLE NETFLIX

Lorsque sa maison est menacée par les humains, un jeune dragon convoque le courage de chercher un paradis mythique où les dragons peuvent vivre en paix et voler librement.

Kate – FILM NETFLIX

Ayant glissé un poison mortel lors de son dernier travail, un assassin impitoyable travaillant à Tokyo a moins de 24 heures pour découvrir qui a ordonné le coup et se venger.

Lucifer : la dernière saison – SÉRIE NETFLIX

Lucifer a marqué la promotion, mais veut-il vraiment le poste ? De plus, Chloé se prépare à abandonner son travail de détective, Amenadiel rejoint le LAPD, et plus encore.

Maîtres d’atelier de métal – SÉRIE NETFLIX

Des étincelles jaillissent et des tensions éclatent dans Metal Shop Masters, une compétition féroce et ardente entre 7 des plus grandes légendes américaines du soudage. Animés par Jo Koy, au cours de six épisodes, ces hommes et femmes de fer courent contre la montre dans des constructions difficiles allant des grilles épiques et uniques aux véhicules futuristes, tous jugés à la fois sur la forme et la fonction. La pression, la chaleur et l’agitation font un travail de meulage, et à la fin, un seul se frayer un chemin vers la victoire et le titre de Metal Shop Master.

Pokémon Master Journeys : la série – FAMILLE NETFLIX

Alors qu’Ash se fraye un chemin à travers les World Coronation Series, Goh poursuit sa quête pour attraper tous les Pokémon. Ensemble, ils partent à l’aventure !

Proie – FILM NETFLIX

Un voyage en pleine nature devient mortel lorsque cinq randonneurs en train de se chamailler sont inexplicablement poursuivis par un chasseur invisible – et implacable.

Pédale Yowamushi

Route Yowamushi Pédale Grande

Départs Netflix | Semaine du 5 septembre

Lundi 6 septembre

mardi 7 septembre

Rue de l’Éventreur : Séries 1-5

samedi 11 septembre

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 5 septembre. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions de télévision et spéciaux. En attendant, consultez tout le reste va et vient sur Netflix en septembre.