Tout va et vient sur HBO Max en août 2021

La grande expérience de streaming de WarnerMedia se poursuit ce mois-ci. En août 2021, The Suicide Squad et Reminiscence feront leurs débuts sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Nous ne savons toujours pas exactement comment classer The Suicide Squad. Ce n’est pas tout à fait une suite, mais ce n’est pas non plus vraiment un redémarrage. Quoi qu’il en soit, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) l’a réalisé, donc ça va probablement être génial. Parmi les autres faits saillants de HBO Max ce mois-ci, citons le retour des Titans de DC, la renaissance de The Other Two de Comedy Central et l’arrivée des trois premiers films de Jurassic Park.

Meilleure offre du jour Vente flash : les AirPods Pro sont de retour au prix le plus bas d’Amazon en 2021 depuis Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous voulez savoir ce qui va et vient sur HBO Max en août 2021, voici la liste complète :

Diffusion le 1er août

2 jours dans la vallée, 1996 (HBO)

11 septembre : quinze ans plus tard, 2016

Un vent puissant, 2003 (HBO)

Une promenade parmi les pierres tombales, 2014 (HBO)

L’espion accidentel, 2002 (HBO)

Les Aventures de Sharkboy et Lavagirl, 2005 (HBO)

Americano, 2017 (HBO)

Anna au pouvoir infini, 1982 (HBO)

Retour en arrière, 2016 (HBO)

Instinct de base, 1992 (HBO)

Basic Instinct 2: Risk Addiction, 2006 (HBO) (version étendue)

Meilleur de l’émission, 2000 (HBO)

Trahison à l’Attique, 2021

Les trahis, 2008 (HBO)

La cage à oiseaux, 1996 (HBO)

Peste noire, 2010 (HBO)

Ruine bleue, 2014 (HBO)

Sucre brun, 2002 (HBO)

Changelin, 2008 (HBO)

À la poursuite des non-conformistes, 2012 (HBO)

Garantie, 2004 (HBO)

Constantin, 2005

Couverture profonde, 1992 (HBO)

Le double du diable, 2011 (HBO)

Dirty Rotten Scoundrels, 1988 (HBO)

Conte de dauphins, 2011 (HBO)

Le Double, 2014 (HBO)

Empire du Soleil, 1987

La fin, 1978 (HBO)

Envie, 2004 (HBO)

Épique, 2013 (HBO)

Extranjero (alias Étranger), 2018 (HBO)

Pour votre considération, 2006 (HBO)

Freejack, 1992 (HBO)

Le Fugitif, 1993

Fantômes du Mississippi, 1996

Le Grand Gatsby, 1974 (HBO)

Le Grand Gatsby, 2013 (HBO)

Gun Shy, 2017 (HBO)

Pendu, 2017 (HBO)

Le paradis peut attendre, 1978 (HBO)

Hitchcock, 2012 (HBO)

L’horreur de Dracula, 1958

Comment faire face, 2003 (HBO)

Faucon d’Hudson, 1991

Humpday, 2009 (HBO)

Imperium, 2016 (HBO)

Création, 2010

Joe, 2014 (HBO)

Johnny English Reborn, 2011 (HBO)

Julia, 2009 (HBO)

Dernier héros d’action, 1993

L’avocat de Lincoln, 2011

Malcolm X, 1992

L’homme à terre, 2016 (HBO)

L’Homme au masque de fer, 1998 (HBO)

Rues moyennes, 1973

Monsieur Soul !, 2018

Nouveau en ville, 2009 (HBO)

Personne ne marche, 2012 (HBO)

Infirmière 3D, 2013 (HBO)

Photo d’une heure, 2002 (HBO)

The Out-of-Towners, 1999 (HBO)

Popeye, 1980 (HBO)

Le Pape de Greenwich Village, 1984 (HBO)

Le Prince, 2014 (HBO)

Le lecteur, 2008 (HBO)

Rouge, 2008 (HBO)

Chaperon rouge, 2011

Requiem pour un rêve, 2000

Film d’horreur, 2000

La partition, 2001 (HBO)

Sexe et la ville, 2008

Sexe et la ville 2, 2010

La rédemption de Shawshank, 1994

Frai, 1997

L’Esprit, 2008 (HBO)

Le Carré, 2017 (HBO)

Stand and Deliver, 1988 (HBO)

Tango & Argent, 1989

Teen Titans: Trouble in Tokyo, 2006

Treize fantômes, 2001

Vice, 2015 (HBO)

Guerre, 2007 (HBO)

Woodstock (Director’s Cut), 1994

Vous avez un courrier, 1998

Diffusion le 2 août

Small Town News: KPVM Pahrump, Finale de la série documentaire (HBO)

Diffusion le 3 août

Lois & Clark : Les nouvelles aventures de Superman, 1993

Obama : À la poursuite d’une union plus parfaite, Première du documentaire (HBO)

Diffusion le 5 août

Furry Friends Forever: Elmo obtient un chiot, première spéciale Max Original

The Suicide Squad, Warner Bros. Film Premiere, 2021 (disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos en anglais uniquement sur les appareils pris en charge)

Diffusion le 6 août

Sin Aliento (alias à bout de souffle), 2020 (HBO)

Diffusion le 7 août

Diffusion le 8 août

Diffusion le 10 août

Hard Knocks ’21: Dallas Cowboys, Première de la série Sports-Based Reality (HBO)

Diffusion le 12 août

FBOY Island, Finale de la Saison Originale Max

The Hype, Max Original Series Première

Titans, Max Original Saison 3 Premiere

Diffusion le 14 août

Jurassic Park, 1993 (HBO)

Jurassic Park III, 2001 (HBO)

Le monde perdu : Jurassic Park, 1997 (HBO)

Diffusion le 15 août

Le Lotus Blanc, Finale de la Série Limitée (HBO)

Diffusion le 16 août

Difficile, Première de la saison 3 (HBO)

Top Gear, saison 29

Diffusion le 17 août

Godzilla vs. Kong, 2021 (HBO) (disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos en anglais uniquement sur les appareils pris en charge)

Diffusion le 19 août

Eyes on the Prize: Hallowed Ground, première spéciale du documentaire original Max

Looney Tunes Cartoons spécial retour à l’école, première spéciale Max Original

Marlon Wayans : Vous savez ce que c’est, avant-première spéciale de Max Original

Sweet Life: Los Angeles, première de la série Max Original

Diffusion le 20 août

Demi-frères, 2020 (HBO)

Reefa, 2021 (HBO)

Reminiscence, Warner Bros. Film Premiere, 2021 (disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos en anglais uniquement sur les appareils pris en charge)

Diffusion le 22 août

100 Foot Wave, Finale de la série documentaire (HBO)

San Andreas, 2015

Diffusion le 24 août

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

Stanley Tucci : À la recherche de l’Italie, 2021

Diffusion le 25 août

Lincoln : Nous sommes divisés, 2021

Diffusion le 26 août

Les deux autres, première de la saison 2 de Max Original

Diffusion le 28 août

Magic Mike XXL, 2015 (HBO)

Départ le 5 août

Les Windsor : à l’intérieur de la dynastie royale, 2019

Départ le 11 août

Le conte d’une sirène, 2017

Contre la nature 2 : Survivre au Serengeti, 2016

Contre la nature, 2014

Alpha & Omega 5 : Vacances en famille, 2015

Alpha & Omega : Dino Digs, 2016

Valentin bleu, 2010

Les filles de la terre sont faciles, 1989

L’artiste de l’évasion, 1982

Hecho En Mexique, 2012

Jennifer Lopez danse encore, 2016

La Mujer de Mi Hermano, 2005

Leapfrog Letter Factory Adventures: Amazing Word Explorers, 2015

Leapfrog Letter Factory Adventures: Compter sur la limonade, 2014

Leapfrog Letter Factory Adventures: L’équipe de sauvetage de Letter Machine, 2014

Amour et sexe, 2000

Maîtresse, 1992

Fête des mères, 2012

Tendres mercis, 1983

Les hommes qui regardent les chèvres, 2009

Conte de tortue, 2018

Départ le 14 août

Leapfrog: Numberland, 2012

Teen Titans Go! contre Teen Titans, 2019

Départ le 15 août

Joker, 2019 (HBO)

Space Jam : Un nouvel héritage, 2021

Départ le 27 août

Silence mort, 2007 (HBO)

Bruit blanc, 2005 (HBO)

Départ le 29 août

Agression sur l’enceinte 13, 2005 (HBO)

Départ le 30 août

Départ le 31 août

54 : La coupe du réalisateur, 1998 (HBO)

40 jours et 40 nuits, 2002, (HBO)

Une histoire de Cendrillon, 2004

Une histoire de Cendrillon : si la chaussure vous va, 2016

Une histoire de Cendrillon : Il était une chanson, 2011

Alpha et Omega : les grands jeux du loup, 2014 (HBO)

Le président américain, 1995

Une autre histoire de Cendrillon, 2008

Astro Boy, 2009 (HBO)

Ruée d’août, 2007

Bébé, 1995 (HBO)

Babe : Cochon dans la ville, 1998 (HBO)

Les Barkley de Broadway, 1949

basse-cour, 2006 (HBO)

Barry Lyndon, 1975

Bataille pour Terra, 2009 (HBO)

La Baie, 2012 (HBO)

Soyez cool, 2005 (HBO)

Flic de Beverly Hills, 1984 (HBO)

Flic de Beverly Hills II, 1987 (HBO)

Beverly Hills Cop III, 1994 (HBO)

Au-delà de la mer, 2004 (HBO)

Le faux voyage de Bill et Ted, 1991 (HBO)

L’excellente aventure de Bill et Ted, 1989 (HBO)

Billy Elliot, 2000 (HBO)

Black Hawk Down, 2001

Lame, 1998

Blade Runner : Le montage final, 2007

Coup, 2001

Le feu de joie des vanités, 1990

Jeunes choses brillantes, 2004 (HBO)

Beurre, 2012 (HBO)

Cannery Row, 1982

Capricorne Un, 1978 (HBO)

Insouciant, 1938

Charlie et la chocolaterie, 2005

Cité de Dieu, 2003 (HBO)

City Slickers, 1991 (HBO)

City Slickers II : La Légende de Curly’s Gold, 1994

Clifford, 1994 (HBO)

Plus près, 2004

Code 46, 2004 (HBO)

Manoir de Cold Creek, 2003 (HBO)

Montagne froide, 2003

Compte à rebours, 1968

Le Corbeau, 1994 (HBO)

Le corbeau : la cité des anges, 1996 (HBO)

The Crow: Wicked Prayer, 2006 (HBO)

Garderie Papa, 2003

Dave, 1993

La sale douzaine, 1967

Maison de rêve, 2011 (HBO)

Les monstres à huit pattes, 2002

El Chata (alias le partenaire d’entraînement), 2019 (HBO)

Freddy contre Jason, 2003

Willy libre, 1993

Free Willy : La maison de l’aventure, 1995

Free Willy : Escape from Pirate’s Cove, 2010

Free Willy 3: Le Grand Sauvetage, 1997

Fréquence, 2000

Obtenez Shorty, 1995 (HBO)

Parti, 2012 (HBO)

À la dure, 1991 (HBO)

Harry et les Henderson, 1987 (HBO)

Heidi, 2005

La note élevée, 2020 (HBO)

Le Hobbit : un voyage inattendu, 2012

Seul à la maison 4, 2002 (HBO)

Seul à la maison : Le casse des fêtes, 2012 (HBO)

Faucon d’Hudson, 1991

Le voyage de cent pieds, 2014 (HBO)

Espace intérieur, 1987

Mouvements intérieurs, 1980 (HBO)

L’entretien, 2014

Jack le tueur de géants, 2013

Jackie Brown, 1997

Judy Moody and the Not Bummer Summer, 2011 (HBO)

Le dernier exorcisme, 2012 (version étendue) (HBO)

Lay le favori, 2012 (HBO)

Allons en prison, 2006 (HBO)

La vie est belle, 1998 (HBO)

En direct de nuit, 2016 (HBO)

La course de Logan, 1976

Lolita, 1962

Regardez qui parle, 1989

Malice, 1993 (HBO)

L’homme sur un rebord, 2012 (HBO)

Société Menace II, 1993

Miss Amabilité, 2000

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous, 2005

Problème de singe, 1994

M. Nounou, 1993

Les vacances de Noël de National Lampoon, 1989

Les vacances européennes de National Lampoon, 1985

National Lampoon’s Vacation, 1983

No Eres Tu Soy Yo, 2011

Ocean’s 11, 1960

L’Homme Omega, 1971

Sur l’étang d’or, 1981 (HBO)

Sur la baie du clair de lune, 1951

Osmose Jones, 2001

Notre marque est en crise, 2015 (HBO)

Au-dessus de la haie, 2006 (HBO)

Orientation parentale, 2012 (HBO)

Pathfinder, 2007 (Director’s Cut) (HBO)

Le peuple contre Larry Flynt, 1996

Pinocchio, 2012

À bout portant, 1967

Pop star, 2005

Prométhée, 2012 (HBO)

TP 109, 1963

Répliques, 2019 (HBO)

Courir à vide, 1988

Ruta Viva, 2018 (HBO)

Vu, 2004 (version étendue) (HBO)

Saw II, 2005 (Director’s Cut) (HBO)

Saw III, 2006 (Director’s Cut) (HBO)

Saw IV, 2007 (Director’s Cut) (HBO)

Saw V, 2008 (Director’s Cut) (HBO)

Saw VI, (Director’s Cut) (HBO)

Vu : Le dernier chapitre, 2010 (Director’s Cut) (HBO)

Allons-nous danser, 1937

Sherlock Holmes, 2009

Sinbad : Au-delà des voiles de la brume, 2000 (HBO)

Lame de fronde, 1996 (HBO)

Certains sont venus en courant, 1958

Centre-Sud, 1992

Des espions comme nous, 1985

Copains effrayants, 2011 (HBO)

Acier, 1997

Still of the Night, 1982 (HBO)

Strip-tease, 1996

Stuart Little, 1999

Stuart Little 2, 2002

Le cascadeur, 1979 (HBO)

Prise d’été, 2001

Doux novembre 2001

Fan de natation, 2002 (HBO)

Le char, 2017 (HBO)

Ce doit être l’endroit, 2012 (HBO)

La mariée cadavre de Tim Burton, 2005

Le trésor de la Sierra Madre, 1948

Turbo : Un film des Power Rangers, 1997 (HBO)

Tornade, 1996

Un 4 à de Josue, 2018 (HBO)

Inoubliable, 2017 (HBO)

Déverrouiller la cage, 2017 (HBO)

Vacances à Las Vegas, 1997

Wanderlust, 2012 (HBO)

Crashs de mariage, 2005

Dans, 2016 (HBO)

Loups à la porte, 2017 (HBO)

L’année de la vie dangereuse, 1983

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa incroyablement populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission