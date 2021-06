Tout va et vient sur HBO Max en juillet 2021 – .

L’année des sorties de films HBO Max se poursuit en juillet avec l’arrivée de No Sudden Move et Space Jam: A New Legacy. À ce stade, il est difficile d’imaginer que quiconque ne connaît pas la suite tant attendue de Space Jam avec LeBron James et une longue liste de personnages de dessins animés bien-aimés, mais les abonnés reçoivent également No Sudden Move, qui est un thriller policier du réalisateur Steven Soderbergh. De plus, la série de redémarrage / suite de Gossip Girl fait ses débuts ce mois-ci sur HBO Max.

Si vous voulez savoir ce qui va et vient sur HBO Max en juillet, voici la liste complète :

Diffusion le 1er juillet

Venir! (alias Mange !), 2020

8 milles, 2002 (HBO)

Tous les chiens vont au paradis 2, 1996 (HBO)

Tous les chiens vont au paradis, 1989 (HBO)

Derrière les lignes ennemies, 1997 (HBO)

Sous la planète des singes, 1970 (HBO)

Bio-Dôme, 1996 (HBO)

Panthères noires, 1968

Chapeau noir, 2015 (HBO)

Brubaker, 1980 (HBO)

Cantinflas (HBO)

Conquête de la planète des singes, 1972 (version longue) (HBO)

Cousins, 1989 (HBO)

Eau sombre, 2005 (HBO)

La Chute des Ténèbres, 2003 (HBO)

Démolisseur, 1993

Sale travail, 1998 (HBO)

Perturbation, 2007 (HBO)

Doctor Who Special Holiday 2020: Révolution des Daleks, 2020

Duplex, 2003 (HBO)

L’évasion de la planète des singes, 1971 (HBO)

Le Bayou d’Ève, 1997

Allume-feu, 1984 (HBO)

Premier, 2012

Pour les filles de couleur, 2010 (HBO)

Pour une plus grande gloire : La véritable histoire de Cristiada, 2012 (HBO)

Pleine floraison, Max Original Saison 2 Finale

Gandhi, 1982

Fantôme dans la machine, 1993 (HBO)

Le bon mensonge, 2014 (HBO)

Pistolet fou, 1950

Maison sur la colline hantée, 1999

Voleur d’identité, 2013 (version étendue) (HBO)

Ira et Abby, 2007 (HBO)

Joe contre le volcan, 1990

Judas et le Messie noir, 2021 (HBO)

Lois de l’attraction, 2004 (HBO)

Chanceux, 2017 (HBO)

Femme de ménage à Manhattan, 2002

Marié à la foule, 1988 (HBO)

Minuit au jardin du bien et du mal, 1997

Mississippi brûlant, 1988 (HBO)

Monstre beau-frère, 2005

Chasse à la souris, 1997 (HBO)

Mon frère Luca (HBO)

No Sudden Move, Warner Bros. Film Premiere, 2021 (Disponible en streaming en 4K UHD, HDR10 et Dolby Vision sur les appareils pris en charge)

La Planète des singes, 1968 (HBO)

Pleasantville, 1998

Le Prince des marées, 1991

Projet X, 1987 (HBO)

Le Punisher, 2017 (HBO)

Punisher : Zone de guerre, 2008 (HBO)

Rambo, 2008 (Director’s Cut) (HBO)

Rouges, 1981 (HBO)

Reservoir Dogs, 1992 (HBO)

Le retour des morts-vivants, 1985 (HBO)

Le retour des morts-vivants III, 1993 (version longue) (HBO)

Rondeurs, 1998 (HBO)

La Fièvre du samedi soir, 1977 (Director’s Cut) (HBO)

Cri, 1996

Cri 2, 1997

Cri 3, 2000

Semi-dur, 1977 (HBO)

Les séances, 2012 (HBO)

Mise en place, 2012 (HBO)

Yeux de serpent, 1998 (HBO)

Rester en vie, 1983 (HBO)

Stuart Little, 1999

Le massacre à la tronçonneuse au Texas, 2003

Tom et Jerry à New York, première de la série Max Original

Trick ‘R Treat, 2009 (HBO)

Les petites filles à papa de Tyler Perry, 2007 (HBO)

Journal d’une femme noire folle de Tyler Perry, 2005 (HBO)

Je peux faire du mal tout seul de Tyler Perry, 2009 (HBO)

Madea de Tyler Perry va en prison, 2009 (HBO)

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry, 2011 (HBO)

La réunion de famille de Madea de Tyler Perry, 2006 (HBO)

Pourquoi je me suis marié aussi de Tyler Perry, 2010 (HBO)

L’Observateur, 2016 (HBO)

Le cheval d’eau : la légende des profondeurs, 2007 (HBO)

Westworld (Film), 1973

Poussins blancs (version non classée et non coupée), 2004

Le stade blanc, 1928

Je ne reculerai pas, 2012 (HBO)

Jour zéro, 2016 (HBO)

Diffusion le 2 juillet

Lo Que Siento por Ti (alias ce que je ressens pour toi) (HBO)

Diffusion le 3 juillet

Laisse-le partir, 2020 (HBO)

Nancy Drew, Saison 2

Diffusion le 7 juillet

Dr. STONE, Saisons 1 et 2 (Sous-titré) (Collection Crunchyroll)

Bébé Shiva, 2021 (HBO)

Diffusion le 8 juillet

The Dog House: Royaume-Uni, première de la saison 2 de Max Original

Genera+ion, Max Original Saison 1 Finale

Gossip Girl, première de la série originale Max

Capital humain, 2020 (HBO)

La chasse, 2020 (HBO)

Looney Tunes Cartoons, première de la saison 2 de Max Original

Diffusion le 9 juillet

Frankie Quinones : Superhomies (HBO)

Diffusion le 11 juillet

Le Lotus blanc, Première en série limitée (HBO)

Diffusion le 12 juillet

Catch and Kill: The Podcast Tapes, Première de la série documentaire (HBO)

Wellington Paranormal, Saison 1

Diffusion le 15 juillet

Diffusion le 16 juillet

Betty, Finale de la saison 2 (HBO)

Space Jam: A New Legacy, Warner Bros. Film Premiere, 2021 (Uniquement disponible sur le plan sans publicité à 14,99 $/mois. Diffusion aux États-Unis uniquement pour une durée limitée.)

Un Disfraz Para Nicolas (alias Un costume pour Nicolas) (HBO)

Diffusion le 17 juillet

L’homme vide, 2020 (HBO)

Diffusion le 18 juillet

100 Foot Wave, Première de la série documentaire (HBO)

Diffusion le 22 juillet

À travers nos yeux, première de la série documentaire originale Max

Diffusion le 23 juillet

Corazon De Mezquite (alias Cœur de Mezquite) (HBO)

Diffusion le 24 juillet

Diffusion le 26 juillet

Catch and Kill: The Podcast Tapes, Finale de la série documentaire (HBO)

Diffusion le 27 juillet

Batwoman, Saison 2

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

Diffusion le 30 juillet

Uno Para Todos (alias Un pour tous) (HBO)

Départ le 3 juillet

L’ABC de Covid-19 : une mairie de CNN/Sesame Street pour les enfants et les parents, partie 2, 2020

Départ le 4 juillet

Annabelle, 2014

Annabelle rentre à la maison, 2019 (HBO)

La conjuration : le diable m’a fait le faire, 2021

La malédiction de La Llorona, 2019

La nonne, 2018

Départ le 5 juillet

Départ le 8 juillet

Départ le 10 juillet

Ça : Chapitre 2, 2019 (HBO)

Départ le 11 juillet

Le voyage d’un éléphant, 2018

Dans les hauteurs, 2021

Merci pour le partage, 2013

Départ le 15 juillet

Départ le 17 juillet

Départ le 26 juillet

Le discours du roi, 2010

Départ le 31 juillet

17 Encore une fois, 2009

Une orange mécanique, 1971

Un cauchemar sur Elm Street 2 : La vengeance de Freddy, 1985

Un cauchemar sur Elm Street 4 : Le maître des rêves, 1988

Un cauchemar sur Elm Street 5 : L’enfant de rêve, 1989

Un cauchemar sur Elm Street, 1984

Un cauchemar sur Elm Street, 2010

Côte d’Adam, 1949

Les amoureux de l’Amérique, 2001

Anaconda, 1997

L’Apparition, 2012 (HBO)

Sommes-nous encore là ?, 2005

Argo, 2012 (version alternative) (HBO)

Vice-président adjoint : Alien contre Predator, 2004 (version alternative) (HBO)

Terres ingrates, 1973

Beau Brummel, 1954

Les chauffe-bancs, 2006

Beverly Hills Chihuahua 2, 2011 (HBO)

Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta !, 2012 (HBO)

Billy Madison, 1995 (HBO)

Le livre d’Eli, 2010 (HBO)

Dracula de Bram Stoker, 1992

Élever bébé, 1938

La cité des enfants perdus, 1995

La couleur violette, 1985

Les retours, 2007 (version alternative) (HBO)

La conjuration 2, 2016

Le chasseur de crocodiles : cours de collision, 2002 (HBO)

Ne lâche pas prise, 2019 (HBO)

Downton Abbey, 2019 (HBO)

El Angel (alias L’Ange), 2018 (HBO)

Les yeux grands fermés, 1999

L’or des fous, 2008

Fort Tilden, 2015 (HBO)

Les quatre plumes, 2002 (HBO)

Le Divorcé Gay, 1934

Obtenez un emploi, 2016 (HBO)

Les Goonies, 1985

Grand Canyon, 1991 (HBO)

Laque, 1988

Joyeux Gilmore, 1996 (HBO)

Collection animée Hellboy, 2006, 2007

L’ouragan, 1999 (HBO)

Je sais ce que tu as fait l’été dernier, 1997

Iniciales SG (alias Initiales SG), 2019 (HBO)

J. Edgar, 2011

La première frappe de Jackie Chan, 1997

L’échelle de Jacob, 1990 (HBO)

Jérémie Johnson, 1972

Gardien de la flamme, 1943

Kill Bill : Vol. 1, 2003 (HBO)

Kill Bill : Vol. 2, 2004 (HBO)

Kung Fu Hustle, 2005

Le film Lego Ninjago, 2014

Moins que zéro, 1987 (HBO)

La vie pue, 1991 (HBO)

Lincoln, 2012 (HBO)

Petits enfants, 2006 (HBO)

Little Man Tate, 1991 (HBO)

Charmant et incroyable, 2002

Le Chanceux, 2012 (HBO)

La folie du roi George, 1994 (HBO)

Marisol, 2019 (HBO)

Moi 3.769, 2019 (HBO)

Michael Clayton, 2007

Mickey yeux bleus, 1999

Monstre beau-frère, 2005

Dr Mulholland, 2001

Muralla (alias Muralla, le gardien de but), 2018 (HBO)

Meurtre sur l’Orient Express, 1974 (HBO)

Musique et paroles, 2007

Mon rêve est à toi, 1949

Ma fille 2, 1994

Ma fille, 1991

Le gardien de ma soeur, 2009

Maintenant, Voyager, 1942

Vieux chiens, 2009 (HBO)

Le sexe opposé, 1956

Le serment, 2001 (HBO)

Précieux, 2009 (HBO)

Les Producteurs, 1968

La prophétie, 1995 (HBO)

La prophétie II, 1998 (HBO)

La prophétie III : l’ascension, 2000 (HBO)

Prophétie IV : Le soulèvement, 2005 (HBO)

Prophétie V : Les Réprouvés, 2005 (HBO)

Pulp Fiction, 1994

Rachel et l’étranger, 1948

Journées de la radio, 1987 (HBO)

La débutante réticente, 1958

La Revanche des nerds II: Nerds in Paradise, 1987 (HBO)

La revanche des nerds IV : Nerds in Love, 2005 (HBO)

La revanche des nerds, 1984 (HBO)

Robin des Bois : Prince des voleurs, 1991

Roger et moi, 1989

Roller, 2002 (HBO)

Romance en haute mer, 1948

Rumble dans le Bronx, 1996

Maison sûre, 2012 (HBO)

Salvador, 1986 (HBO)

Allons-nous danser ?, 2004

Shallow Hal, 2001 (HBO)

Choc, 1989 (HBO)

Sinbad des sept mers, 1989 (HBO)

Printemps, 1997 (HBO)

Stop Loss, 2008 (HBO)

Nettoyage au soleil, 2009 (HBO)

Le temps de la balançoire, 1936

Thé pour deux, 1950

Voleur, 1981 (HBO)

Ceci est une ponction vertébrale, 1984 (HBO)

Tinker Tailor Soldier Spy, 2011 (HBO)

Haut-de-forme, 1935

Pris au piège au paradis, 1994 (HBO)

Troll 2, 1990 (HBO)

Troll, 1986 (HBO)

Deux minutes de gloire, 2020 (HBO)

Underdog, 2007 (HBO)

Coeur sauvage, 1993 (HBO)

En l’air, 2009 (HBO)

Le Visiteur, 2008

En attendant Guffman, 1997

Le chanteur de mariage, 1998

Wendy, 2020 (HBO)

Chats sauvages, 1986 (HBO)

Les ailes d’aigle, 1957

Sans amour, 1945

Femme de l’année, 1942

Ça vaut le coup, 1989 (HBO)

Jeune homme à la corne, 1949

Bientôt (à déterminer)

FBOY Island, première de la saison 1 de Max Original

L’Immortel (Gomorrah Film), Max Original Film Premiere

Roméo Santos : Roi de la Bachata, 2021 (HBO)

Romeo Santos Utopia en direct du MetLife Stadium, 2021 (HBO)

