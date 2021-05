Tout va et vient sur HBO Max en juin 2021 – .

Ces quelques jours ont été occupés pour HBO Max. En plus de l’annonce par AT&T de la transformation de WarnerMedia dans sa propre société, nous avons également appris le prix et le calendrier de sortie de HBO Max with Ads. Maintenant, HBO Max a révélé la gamme complète de juin, et cela pourrait être le meilleur mois que le service ait connu à ce jour. Les premières de films du même jour incluent In the Heights et The Conjuring: The Devil Made Me Do It, donc si vous avez HBO Max, vous n’aurez pas à vous rendre au théâtre pour les voir. De plus, la fantastique série HBO Betty revient pour sa deuxième saison. Si vous ne l’avez pas encore vu, mettez-le dans votre file d’attente, car c’est très drôle et très unique.

Si vous voulez savoir ce qui va et vient sur HBO Max en juin, voici la liste complète:

Streaming le 1er juin

Un coup dans le noir, 1964 (HBO)

Le président américain, 1995

L’aviateur, 2004 (HBO)

Bangkok Dangerous, 2008 (HBO)

Black Rain, 1989 (HBO)

Bénis l’enfant, 2000 (HBO)

Le feu des vanités, 1990

Camelot, 1967

Affaire classée

La conjuration 2, 2016

Malédiction de la panthère rose, 1983 (HBO)

Sale jolies choses, 2003 (HBO)

Disaster Movie, 2008 (version étendue) (HBO)

Doctor Sleep, 2019 (Director’s Cut) (HBO)

Dr Strangelove, 1964

Drillbit Taylor, 2008 (HBO)

Huit hommes sortis, 1988 (HBO)

El Cantante, 2007

El Nombre Del Hijo (Aka le nom du fils), 2019 (HBO)

El Remedio (Aka The Prescription), 2019 (HBO)

Extrait, 2009 (HBO)

Les yeux grands fermés, 1999

Fast Company, 1979 (HBO)

Fête de l’amour, 2007 (HBO)

Le mile vert, 1999

Les escrocs, 1990 (HBO)

Harry Potter et la pierre du sorcier, 2001

Harry Potter et la chambre des secrets, 2002

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, 2004

Harry Potter et la coupe de feu, 2005

Harry Potter et l’Ordre du Phénix, 2007

Harry Potter et le prince de sang-mêlé, 2009

Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1, 2010

Harry Potter et les reliques de la mort – 2e partie, 2011

Le guide de l’auto-stoppeur de la galaxie, 2005 (HBO)

Comment être célibataire, 2016 (HBO)

Comté de Humboldt, 2008 (HBO)

Iris, 2001 (HBO)

Ça prend deux, 1995 (HBO)

Jerry Maguire, 1996

Juste marié, 2003 (HBO)

Kajillionaire, 2020 (HBO)

Kung Fu Hustle, 2005

Leapfrog: Aventure mathématique sur la lune, 2010

Leapfrog: Numbers Ahoy, 2011

Leapfrog: La fabrique de lettres, 2003

Le projet Manhattan, 1986 (HBO)

Matchstick Hommes, 2003 (HBO)

Mindhunters, 2005 (HBO)

Miss convivialité, 2000

Vacances de Noël de National Lampoon, 1989

National Lampoon’s Dorm Daze 2: College @ Sea, 2013 (version étendue) (HBO)

Vacances de National Lampoon, 1983

Comté d’Orange, 2002 (HBO)

L’argent des autres, 1991 (HBO)

Cavalier pâle, 1985

La panthère rose, 1964 (HBO)

La panthère rose, 2006 (HBO)

La panthère rose 2, 2009 (HBO)

La panthère rose frappe à nouveau, 1976 (HBO)

Présumé innocent, 1990 (HBO)

Course de rats, 2001 (HBO)

Le retour de la panthère rose, 1975 (HBO)

La vengeance de la panthère rose, 1978 (HBO)

Robin des Bois: Prince des voleurs, 1991

Shazam !, 2019

Sherlock Holmes, 2009

Fils de la panthère rose, 1993 (HBO)

Stoker, 2013 (HBO)

Emmène-moi à la maison ce soir, 2011 (HBO)

C’est 40, 2012 (version étendue) (HBO)

Trois jours du condor, 1975 (HBO)

Épouse cadavre de Tim Burton, 2005

Sentier de la panthère rose, 1982 (HBO)

Véritable romance, 1993

Victor / Victoria, 1982

Crashers de mariage, 2005

Le chanteur de mariage, 1998

Sans laisser de trace

Diffusion le 2 juin

À votre éternité (doublé) (Collection Crunchyroll)

Streaming le 3 juin

The Fungies !, Max Original Saison 2A Première

Juan Luis Guerra 4.40: Entre Mar Y Palmeras (HBO)

Streaming le 4 juin

The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Warner Bros. Première du film, 2021 (disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de sa sortie en salle respective aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés.)

El Ultimo Balsero (Aka The Last Rafter), 2020 (HBO)

Diffusion le 5 juin

Clueless, 1995 (HBO)

Off the Air, Saison 10

Streaming le 6 juin

Streaming le 8 juin

Billy dans la rue

Killerman, 2019 (HBO)

Diffusion le 9 juin

Streaming le 10 juin

F9: La saga rapide: premier aperçu de HBO, (HBO)

Hacks, finale de la saison 1 de Max Original

Lazor Wulf, Saison 2

Légendaire, finale de la saison 2 de Max Original

Streaming le 11 juin

Betty, Première de la saison 2 (HBO)

In the Heights, Warner Bros. Film Premiere, 2021 (disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de sa sortie en salle respective aux États-Unis, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés.)

Diffusion le 12 juin

La Vierge de 40 ans, 2005 (HBO)

Streaming le 15 juin

Revolution Rent, Documentaire Premiere (HBO)

Streaming le 17 juin

Summer Camp Island, première de la saison 4 de Max Original

The Little Things, 2021 (HBO) (Disponible pour diffuser en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos sur les appareils pris en charge)

Diffusion le 18 juin

Diffusion le 19 juin

Diffusion le 22 juin

Real Sports avec Bryant Gumbel (HBO)

Streaming le 24 juin

LFG, Max Original Documentaire Première

Streaming le 25 juin

Explota Explota (Aka My Heart Goes Boom!), 2020 (HBO)

PAUSE avec Sam Jay, Finale de la saison 1 (HBO)

Diffusion le 29 juin

The Legend of the Underground, Première du documentaire (HBO)

Départ le 5 juin

Sesame / CNN: Debout contre le racisme, 2020

ABC de Covid-19: Un hôtel de ville de Cnn / Sesame Street pour les enfants et les parents, partie 1, Le, 2020

Départ le 13 juin

Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw, 2019 (HBO)

Ceux qui me souhaitent la mort, première du film Warner Bros., 2021

Départ le 14 juin

Départ le 19 juin

Départ le 29 juin

Départ le 30 juin

10 à minuit, 1983 (HBO)

16 blocs, 2006

Tout sur les benjamins, 2002

Alpha et Omega, 2010 (HBO)

L’homme le plus en colère de Brooklyn, 2014 (HBO)

Les soeurs Banger, 2002 (HBO)

Meilleur spectacle, 2000

Une vie meilleure, 2011 (HBO)

Gros poisson, 2003

Le garde du corps, 1992

Boogie Nights, 1997

Caddyshack, 1980

Caddyshack II, 1988

Classe, 1983 (HBO)

Confessions d’un esprit dangereux, 2003 (HBO)

Constantine, 2005

Jour des morts, 1985 (HBO)

Dennis la menace frappe à nouveau!, 1998

Dennis la menace, 1993

Cherchant désespérément Susan, 1985 (HBO)

Sale Harry, 1971

Down And Out à Beverly Hills, 1986 (HBO)

Dreamscape, 1984 (HBO)

El Astronauta (Aka l’astronaute), 2018 (HBO)

El Cantante, 2007

Cinquante nuances de noir, 2016 (HBO)

Drapeaux de nos pères, 2006 (HBO)

Flushed Away, 2006 (HBO)

La fille du général, 1999 (HBO)

L’escapade, 1972

La fille avec tous les cadeaux, 2016 (HBO)

Hacksaw Ridge, 2016 (HBO)

Hawaï, 1966 (HBO)

Il a dit qu’elle a dit, 1991 (HBO)

À l’intérieur de Daisy Clover, 1966

Josie et les Pussycats, 2001 (HBO)

Bruit joyeux, 2012

Killing Streets, 1991 (HBO)

La Bamba, 1987

Le dernier boy-scout, 1991

Légendes de l’automne, 1994

Les garçons perdus, 1987

Perdu dans l’espace, 1998

L’amour ne coûte rien, 2003

Madeline, 1998

Malcolm X, 1992

Margaret, 2011 (version étendue) (HBO)

Le masque de Zorro, 1998

Mlle Julie, 2014 (HBO)

Money Talks, 1997

Train de l’argent, 1995

MXP: Most Xtreme Primate, 2004 (HBO)

Mon pied gauche, 1989 (HBO)

Je m’appelle Maria De Jesus, 2017 (HBO)

Le naturel, 1984

Nina Errante (Aka Wandering Girl), 2018 (HBO)

Pas de pays pour les vieillards, 2007

Cavalier pâle, 1985

Pénélope, 1966

Réflexions dans un œil d’or, 1967

Tuer juste, 2008

Rock Of Ages, 2012 (version étendue) (HBO)

Star du rock, 2001

RV, 2006

Scanners, 1981 (HBO)

Secrétaire, 2002

Sexe et la ville (film), 2008

Sexe et la ville 2, 2010

Sgt. Stubby: Un héros américain, 2018 (HBO)

La sororité du pantalon de voyage, 2005

La sororité du pantalon de voyage 2, 2008

Vert Soylent, 1973

Impact soudain, 1983

Suicide Kings, 1998 (HBO)

Capture d’été, 2001

Dimanche à New York, 1964

Tejano, 2018 (HBO)

Trois rois, 1999

Les Trois Stooges, 2012 (HBO)

Thx 1138, 1971

Underclassman, 2005 (HBO)

Sous l’eau, 2020 (HBO)

Infidèle, 2002 (HBO)

Van Wilder: Année de première année, 2009 (version étendue) (HBO)

Victoire, 1981

Wag The Dog, 1997

Marche de la honte, 2014 (HBO)

Willy Wonka et la chocolaterie, 1971

Yo Soy Taino (Aka je suis Taino), 2019 (HBO)

Vous pouvez compter sur moi, 2000 (HBO)

