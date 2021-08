Tout va et vient sur Hulu en septembre 2021

Hulu a partagé tous ses ajouts et départs pour septembre 2021 cette semaine. Il n’y a vraiment pas beaucoup de contenu original notable, mais FX sur Hulu livre la marchandise tout au long du mois. Enfin, Y: The Last Man fera ses débuts sur FX en septembre. Une adaptation de la série de bandes dessinées bien-aimée est en préparation depuis des années, mais elle ne semble jamais pouvoir décoller. Mais maintenant, vous pourrez regarder trois épisodes en même temps le 13 septembre.

N’oubliez pas non plus de consulter toutes les nouvelles émissions et films ajoutés à Hulu en août.

Voici la liste complète de tout ce qui va et vient sur Hulu pour le mois de septembre 2021 :

Diffusion le 1er septembre

50/50 (2011)

Un poisson appelé Wanda (1988)

Anaconda (1997)

Ange déchaîné (1970)

L’Apparition (2012)

Au cœur de la Terre (1976)

La ville bleue (1986)

Taureau Durham (1988)

Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969)

Canon pour Cordoue (1970)

Habitant de la cave (1988)

Manoir de Cold Creek (2003)

Comte Yorga, vampire (1970)

Coeur fou (2009)

L’horreur de Dunwich (1970)

Edward aux mains d’argent (1990)

Eldorado (1967)

Élection (1999)

Exterminateur 2 (1984)

Willy libre (1993)

Free Willy 2: La maison de l’aventure (1995)

Free Willy 3: Le sauvetage (1997)

Free Willy : Évadez-vous de Pirate’s Cove (2010)

Vendredi 13 – Partie III (1982)

Vendredi 13 – Partie IV : Le dernier chapitre (1984)

Nuit d’effroi (1985)

Gattaca (1997)

Filles! Filles! Filles! (1962)

La maison de verre (2001)

Grosse Pointe-Blanc (1997)

Tueur à gages : Agent 47 (2015)

Hoosiers (1986)

Je crache sur ta tombe (2010)

Je crache sur ta tombe 2 (2013)

Je crache sur ta tombe 3 (2015)

Affaires intérieures (1990)

L’entretien (2014)

L’échelle de Jacob (1990)

Juste entre amis (1986)

Le tueur d’élite (1975)

Embrasse les filles (1997)

Le dernier château (2001)

Mike magique (2012)

Le candidat mandchou (2004)

Le Mexicain (2001)

McLintock ! (Coupe du producteur) (1963)

Tu me manques déjà (2015)

Maman (2015)

Escadron Mosquito (1970)

Monsieur Nord (1988)

Beaucoup de bruit pour rien (2013)

Saint-Sylvestre (2011)

Nixon (1995)

Espace de bureau (1999)

Le présage (1976)

Le Patsy (1964)

Phase IV (1974)

La possession (2012)

Prêtre (2011)

Élever l’Arizona (1987)

L’Anneau (2002)

Chemin de la Perdition (2002)

Salvador (1986)

Admirateur secret (1985)

Shaun Le Mouton Film (2015)

Slumdog Millionnaire (2008)

Réconfort (2016)

C’est Stephen King (1990)

Coup de poing (2011)

Larmes du soleil (2003)

Le locataire (1976)

La mariée cadavre de Tim Burton (2005)

La famille qui chasse de Tyler Perry (2008)

Sous le feu (1983)

Point de vue (2008)

Volcan (1997)

Le projet de mariage (2016)

Le lutteur (2008)

Les fichiers X (1998)

Diffusion le 2 septembre

Trolls : TrollsTopia : Terminer la saison 4

Mort au Texas (2021)

L’impensable (2021)

Diffusion le 3 septembre

The D’Amelio Show : Terminer la saison 1

Ce que nous faisons dans l’ombre : Première de la saison 3

Audacieux (2019)

Ondine (2021)

Diffusion le 4 septembre

Fleur (2017)

Diffusion le 8 septembre

Wu-Tang : An American Saga : Première de la saison 2

La La Terre (2016)

Diffusion le 10 septembre

Le meurtre de deux amants (2020)

Transporteur 3 (2008)

Diffusion le 11 septembre

Haute Terre (2021)

Diffusion le 13 septembre

Y: The Last Man: Première de la série en trois épisodes

Colette (2018)

Diffusion le 15 septembre

Côté Obscur de l’Anneau : Saison 3A

Joseph : le roi des rêves (2000)

Amour, Simon (2018)

Labyrinthe : Le remède contre la mort (2018)

Diffusion le 16 septembre

La prémisse : Première de la série

Traqueur (2021)

Sur la plage de Chesil (2018)

Cavaliers de la justice (2021)

Diffusion le 18 septembre

Côté Obscur du Football : Terminer la saison 1

Diffusion le 20 septembre

Adultes (2010)

Diffusion le 21 septembre

9-1-1 : Première de la saison 5

Le grand saut : première de la série

Danse avec les stars : Première de la saison 20

Joe ordinaire : première de la série

The Voice : Première de la saison 21

Diffusion le 22 septembre

New Amsterdam : Première de la saison 4

Our Kind of People : Première de la série

The Resident : Première de la saison 5

Diffusion le 23 septembre

Un million de petites choses : Première de la saison 4

Alter Ego : Première de la série

Chicago Fire : Première de la saison 10

Chicago Med : Première de la saison 7

Chicago PD : Première de la saison 9

The Conners : Première de la saison 4

Les Goldberg : Première de la saison 9

Économie domestique : Première de la saison 2

The Masked Singer : Première de la saison 6

Les années merveilleuses : première de la série

The Eric Andre Show : Terminer la saison 5

Funhouse (2021)

Diffusion le 24 septembre

Law & Order: Organized Crime: Première de la saison 2

Law & Order: SVU: Première de la saison 23

Une hantise américaine (2006)

Diffusion le 25 septembre

Gémeaux (2018)

Diffusion le 27 septembre

Bob’s Burgers : Première de la saison 12

La roue de la fortune des célébrités : première de la saison 2

Family Guy : Première de la saison 20

Le Grand Nord : Première de la saison 2

The Rookie : Première de la saison 4

Les Simpson : Première de la saison 33

Supermarket Sweep : Première de la saison 2

Diffusion le 28 septembre

Le bon docteur : première de la saison 4

Félix et le trésor caché (2021)

Coup de circuit (2013)

Diffusion le 29 septembre

La Brea : Première de la série

Prémisse mineure (2021)

Diffusion le 30 septembre

Nouvel ordre (2021)

Départ le 1er septembre

La Dame de fer (2011)

Notre mariage de famille (2009)

Jeune adulte (2011)

Départ le 2 septembre

Collège : Les pires années de ma vie (2016)

Départ le 23 septembre

Une hantise américaine (2006)

Départ le 29 septembre

Mariage de destination (2018)

Larry The Cable Guy: Inspecteur de la santé (2006)

Mission : Impossible – Protocole fantôme (2011)

Un pour l’argent (2012)

Départ le 30 septembre

2012 (2009)

50/50 (2011)

Un poisson appelé Wanda (1988)

Une dure journée (2014)

Une journée parfaite (2006)

Les Aventures de Tintin (2011)

Anaconda (1997)

Anaconda 3: Progéniture (2008)

Anacondas: Trail Of Blood (2009)

Ange déchaîné (1970)

L’Assassin (2015)

Au cœur de la Terre (1976)

Australie (2008)

Mauvais professeur (2011)

Les bêtes griffent les pailles (2020)

Mieux vivre grâce à la chimie (2014)

Gros poisson (2003)

Noir et blanc (2000)

GARÇON (2010)

Dracula de Bram Stoker (1992)

Répartition (1997)

Bruno (2009)

Taureau Durham (1988)

Brûler (2018)

Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969)

Caddyshack (1980)

Caddyshack II (1988)

Canon pour Cordoue (1970)

L’habitant de la cave (1988)

Charles et Diana : 1983 (2020)

La Toile de Charlotte (1973)

Le Chumscrubber (2005)

Les Condamnés (2007)

Contagion (2011)

Comte Yorga, vampire (1970)

Coyote laid (2000)

Esprits dangereux (1995)

Casse-cou (2003)

Mesures désespérées (1998)

Détective Dee : Les Quatre Rois Célestes (2018)

Ne réfléchissez pas deux fois (2016)

Dumb & Dumber (1994)

Dumb And Dumberer : Quand Harry rencontre Lloyd (2003)

L’horreur de Dunwich (1970)

Éliminateurs (2016)

Exterminateur 2 (1984)

Viré! (2009)

Foxfire (1996)

Fred Claus (2007)

Nuit d’effroi (1985)

De Paris avec amour (2010)

Galaxie Quête (1999)

Grand-mère (2015)

Grosse Pointe-Blanc (1997)

La rancune (2004)

Gundala (2019)

Hard Romanticker (2011)

Cachette (1995)

Himalaya (1991)

Maison des morts (2003)

La Maison des Morts 2 (2006)

Garde d’enfants (1992)

Je le fais… jusqu’à ce que je ne le fasse pas (2017)

J’aimerais savoir (2010)

L’ère glaciaire (2002)

Dans la coupe (2003)

Indignation (2016)

Cruauté intolérable (2003)

C’est un peu une histoire drôle (2010)

L’échelle de Jacob (1990)

Johnny anglais (2003)

Juste entre amis (1986)

Le tueur d’élite (1975)

Savoir (2009)

Dame Vengeance (2005)

Le long voyage d’une journée dans la nuit (2018)

Perdu à Hong Kong (2015)

Machines (2016)

L’homme de nulle part (2010)

Risque maximal (1996)

Mercure ascendant (1998)

Escadron Mosquito (1970)

Les montagnes peuvent partir (2015)

Monsieur Nord (1988)

Le Rossignol (2013)

Nixon (1995)

Vieille pierre (2016)

Le présage (1976)

Il était une fois dans l’Ouest (1969)

Eau libre (2004)

Open Water 2: à la dérive (2006)

Places dans le coeur (1984)

L’Express polaire (2004)

Pop Aye (2017)

RL Stine : la plupart du temps fantomatique (2008)

Monsterville de RL Stine : Le Cabinet des âmes (2015)

La plupart des fantomatiques de RL Stine : avez-vous rencontré mon amie goule ? (2014)

La plupart des fantomatiques de RL Stine : Une nuit dans la maison maudite (2016)

The Haunting Hour de RL Stine : n’y pensez pas (2007)

Élever l’Arizona (1987)

Reno 911 ! : Miami : Le Film (2007)

L’Anneau (2002)

Recrue de l’année (1993)

Salvador (1986)

Parfum de papayes vertes (1993)

Admirateur secret (1985)

Sk8 Dawg (2018)

Dormir avec l’ennemi (1991)

Les somnambules (1992)

Le Soliste (2009)

Quelque part (2010)

Sorority Row (2009)

Espace Jam (1996)

Le beau-père (2009)

Soleil (2005)

Super Troopers (2002)

Haricot doux (2015)

Sympathie pour M. Vengeance (2002)

Prendre un abri (2011)

Prise (2009)

Cela signifie la guerre (2010)

Cœur de tonnerre (1992)

La mariée cadavre de Tim Burton (2005)

L’Ascension de Tokyo (2020)

La fée des dents (2008)

Train pour Busan (2016)

La famille qui chasse de Tyler Perry (2008)

Sous le feu (1983)

Soldat universel (1992)

Virtuosité (1995)

Les Lamentations (2016)

Fouettez-le (2009)

Wilde (1998)

Les ailes du courage (1995)

La femme qui est partie (2016)

Jeune Sherlock Holmes (1985)