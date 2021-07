Tout va et vient sur Netflix : Semaine du 11 juillet

Netflix offre aux fans d’horreur tout ce qu’ils peuvent demander et plus encore ce mois-ci. La semaine du 11 juillet marque la troisième semaine consécutive que Netflix a sorti un film Fear Street. Fear Street Part 3: 1666 est la troisième et dernière entrée de la série, et elle sortira vendredi. L’autre sortie massive de cette semaine est le film d’action Gunpowder Milkshake, avec Lena Headey et Karen Gillen. C’est le crossover Game of Thrones / Guardians of the Galaxy dont nous ne savions pas avoir besoin.

Sorties Netflix | Semaine du 11 juillet

mardi 13 juillet

Ridley Jones – FAMILLE NETFLIX

L’enfant curieux Ridley et ses amis protègent les trésors du Muséum d’histoire naturelle et gardent son secret magique en sécurité : tout prend vie la nuit !

mercredi 14 juillet

Une histoire d’horreur classique – FILM NETFLIX

Dans ce film à suspense macabre, des étrangers voyageant dans le sud de l’Italie se retrouvent bloqués dans les bois, où ils doivent se battre désespérément pour en sortir vivants.

Le guide de la famille parfaite – FILM NETFLIX

Un couple au Québec fait face aux pièges, à la pression et aux attentes élevées d’élever des enfants dans une société obsédée par le succès et l’image des médias sociaux.

Lait frappé à la poudre – FILM NETFLIX

Trois générations de femmes se battent contre celles qui pourraient tout leur prendre dans la mère de tous les films d’action.

Braquage – DOCUMENTAIRE NETFLIX

De Dirty Robber – les producteurs derrière le meilleur court métrage primé aux Oscars de 2021 Two Distant Strangers – et le réalisateur nominé aux Emmy Derek Doneen, vient une nouvelle série documentaire Netflix relatant trois des plus grands braquages ​​de l’histoire américaine moderne, comme expliqué par les personnes qui les ont tiré désactivé.

Ma vie peu orthodoxe – SÉRIE NETFLIX

Suivez Julia Haart, PDG d’Elite World Group et ancienne membre d’une communauté juive ultra-orthodoxe, et ses enfants adultes dans cette série télé-réalité.

Réseau privé : qui a tué Manuel Buendia ? – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Une plongée profonde dans le travail du célèbre journaliste mexicain Manuel Buendía cherche à démêler son meurtre et les liens entre la politique et le trafic de drogue.

Jeudi 15 juillet

Un ajustement parfait – FILM NETFLIX

Lorsque la blogueuse de mode Saski entre dans un magasin de Bali à la recherche des chaussures parfaites pour un grand événement, elle modifie par inadvertance son destin.

BEASTARS : Saison 2 – NETFLIX ANIME

Acceptant ses instincts de prédateur, Legoshi jure de devenir plus fort pour le bien de Hal. Pendant ce temps, le tueur d’herbivores est toujours en liberté.

Emicida : AmarElo – Vivre à São Paulo – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le rappeur brésilien Emicida apporte ses rimes progressives et ses rythmes éclectiques au Theatro Municipal de São Paulo alors qu’il interprète les tubes de l’album “AmarElo”.

mon amandine – FILM NETFLIX

Deux amis inhabituellement proches partagent tous les aspects de leur vie ensemble, mais à mesure que leurs propres mondes changent et évoluent, leur lien reste la seule constante.

Jamais je n’ai jamais : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Une nouvelle vie amoureuse, un nouveau camarade de classe et de nouvelles raisons de se chamailler avec maman donnent à Devi beaucoup plus de moyens de prendre des mesures courageuses… et des décisions douteuses.

vendredi 16 juillet

Le séduit

Profond – FILM NETFLIX

Quatre étudiants insomniaques d’une école de médecine sont attirés dans une expérience en neurosciences qui devient incontrôlable et doivent trouver un moyen de s’en sortir avant qu’il ne soit trop tard.

Expliqué: Saison 3 – DOCUMENTAIRE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

Des monarchies aux excuses, des cabots à la chirurgie plastique, cette docuserie explore un large éventail de sujets fascinants pour éclairer votre monde.

Rue de la peur Partie 3: 1666 – FILM NETFLIX

De sombres secrets. Un mal indicible. Le monde impitoyable de 1666 détient la vérité derrière une puissante malédiction – et la clé de l’avenir d’une ville.

Essai de Johnny – FAMILLE NETFLIX

Combien de problèmes un garçon imaginatif, son chien fidèle et ses deux sœurs passionnées de science pourraient-ils avoir ? Hum, ça a l’air d’être un défi !

crépuscule

La Saga Twilight : Nouvelle Lune | Éclipse | L’Aube : Partie 1 | L’Aube : Partie 2

samedi 17 juillet

Départs Netflix | Semaine du 11 juillet

mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

La princesse et la grenouille

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 11 juillet. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juillet, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

