Tout va et vient sur Netflix : Semaine du 18 juillet

Il y a eu plus que quelques semaines lentes pour Netflix au début de 2021, mais ces jours sont révolus. La semaine du 18 juillet est encore un autre coup dur pour Netflix, avec un tas d’émissions et de films originaux passionnants qui font leurs débuts. Personnellement, j’ai hâte de voir ce que Kevin Smith a fait avec son redémarrage de Masters of the Universe. Les fans de téléréalité seront également ravis de voir Too Hot to Handle revenir avec plus d’épisodes, et ils sont probablement également curieux de connaître Sexy Beasts.

Sorties Netflix | Semaine du 18 juillet

mardi 20 juillet

mercredi 21 juillet

Tchernobyl 1986 – FILM NETFLIX

Après avoir retrouvé un amour perdu, le pompier Alexey prend sa retraite pour commencer une nouvelle vie, mais la catastrophe de Tchernobyl le replonge soudain dans le danger.

Les films qui nous ont fait : Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Découvrez la vraie histoire derrière les superproductions qui ont défini une génération. Les acteurs, les réalisateurs et les initiés de l’industrie ouvrent la voie à des plongées en profondeur divertissantes.

Tête-à-tête avec Kirk Cameron : Saison 1

Bêtes Sexy – SÉRIE NETFLIX

Espérant dire adieu aux rencontres superficielles, les célibataires de la vie réelle arborent un maquillage et des prothèses élaborés pour mettre à l’épreuve la véritable chimie des rendez-vous à l’aveugle.

Trop chaud à manipuler : Brésil – SÉRIE NETFLIX

Dix Brésiliens torrides se rencontrent dans une station balnéaire de rêve. Mais pour un tir à 500 000 R$, ils devront abandonner le sexe dans cette émission de télé-réalité amusante.

Chasseurs de Trolls : L’Ascension des Titans – FAMILLE NETFLIX

Les héros de « Trollhunters », « 3Below » et « Wizards » unissent leurs forces pour combattre un ennemi sombre menaçant de prendre le contrôle de leurs mondes – et réinitialiser la Terre elle-même.

Jeudi 22 juillet

Fonctionne toujours de 9 à 5

Les mots bouillonnent comme du soda pop – NETFLIX ANIME

Après avoir rencontré une belle journée ensoleillée, un garçon timide qui s’exprime à travers le haïku et une fille pétillante mais timide partagent un été bref et magique.

vendredi 23 juillet

Une seconde chance : des rivaux ! – FAMILLE NETFLIX

Dans cette suite, après qu’une adulte Maddy se soit blessée et ne puisse pas se qualifier pour les Jeux olympiques, elle commence à entraîner une équipe de gymnastes juniors d’élite alors qu’elle affronte une équipe rivale.

Financé – FILM NETFLIX

Deux frères du millénaire sans direction prennent de la hauteur et lancent une nouvelle application audacieuse de justice sociale qui recueille des millions. Ensuite, ils doivent créer l’application.

Ciel rouge sang – FILM NETFLIX

En volant avec son jeune fils, une femme mystérieusement malade est forcée de dévoiler un sombre secret lorsque des terroristes tentent de détourner leur vol transatlantique.

Royaume : Ashin du Nord – FILM NETFLIX

Une tragédie, une trahison et une découverte mystérieuse alimentent la vengeance d’une femme pour la perte de sa tribu et de sa famille dans cet épisode spécial de « Kingdom ».

La dernière lettre de votre amant – FILM NETFLIX

Après avoir trouvé un trésor de lettres d’amour des années 1960, un journaliste entreprend de résoudre le mystère d’une affaire secrète. D’après le roman de Jojo Moyes.

Maîtres de l’Univers : Révélation – SÉRIE NETFLIX

La guerre pour Eternia recommence dans ce qui pourrait être la bataille finale entre He-Man et Skeletor. Une nouvelle série animée du scénariste-réalisateur Kevin Smith.

Sky Rojo : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

L’adrénaline et l’action sont de retour aux commandes de la deuxième saison de “Sky Rojo”, des créateurs de “Money Heist”.

samedi 24 juillet

Charmé : Saison 3

Django Unchained

Départs Netflix | Semaine du 18 juillet

Lundi 19 juillet

Love Sick : La série : Saison 1

Jeudi 22 juillet

Oh mon fantome

Oh mon fantôme 2

Oh mon fantôme 3

Oh mon fantôme 4

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 18 juillet. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juillet, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

