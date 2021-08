Tout va et vient sur Netflix : Semaine du 1er août

Un nouveau mois a commencé et si vous êtes abonné à Netflix, vous savez que cela signifie que vous êtes sur le point d’être inondé de nouvelles versions. Au cours de la semaine du 1er août, Netflix ajoute une tonne d’émissions et de films sous licence, y compris les sept saisons de 30 Rock, chaque saison de Friday Night Lights, Ferris Bueller’s Day Off, Magnolia et Pineapple Express. Côté contenu original, Netflix diffuse également Cooking With Paris et le film d’animation Vivo.

Sorties Netflix | Semaine du 1er août

dimanche 1er août

30 Rock: Saisons 1-7

Beethoven

2e de Beethoven

Beowulf

Attrape-moi si tu peux

Le jeu de Darwin

La mer d’un bleu profond

Le bord de dix-sept

Jour de congé de Ferris Bueller

Cinq pieds l’un de l’autre

Lumières du vendredi soir : saisons 1 à 5

Bonne chance Chuck

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

Hunter X Hunter (2011): Saisons 5-6

Début

L’avocat de Lincoln

Les perdants

Le machiniste

Magnolia

Major Payne

Ma fille

ma fille 2

Le net

Les rois originaux de la comédie

Ananas Express

Poms

Biscuit de mer

Cowboys de l’espace

Team America : Police du monde

mardi 3 août

Prier loin – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les survivants et les anciens dirigeants du mouvement dit de « thérapie de conversion » dénoncent les dommages causés à la communauté LGBTQ et sa persistance dévastatrice.

Shiny_Flakes : le seigneur de la drogue chez les adolescentes – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Max S. révèle comment il a construit un empire de la drogue depuis sa chambre d’enfance alors qu’il était adolescent dans la véritable histoire derrière la série “Comment vendre de la drogue en ligne (rapidement)”.

Projets OVNI top secrets : déclassifiés – SÉRIE NETFLIX

Bien que les allégations de rencontres extraterrestres aient longtemps été rejetées, beaucoup pensent que l’existence d’ovnis n’est pas seulement probable, mais certaine.

mercredi 4 août

Conséquences

American Masters : inventer David Geffen

Cocaine Cowboys : les rois de Miami – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Deux amis d’enfance passent de décrocheurs du secondaire aux barons de la drogue les plus puissants de Miami dans cette histoire vraie d’une saga criminelle qui a duré des décennies.

Contrôle Z : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Quelqu’un qui cherche à se venger de Luis commence à cibler les élèves et les enseignants du lycée alors que Sofia se précipite pour résoudre le dernier mystère.

Car Masters : De la rouille aux richesses : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Alors que l’étoile de Gotham Garage monte en puissance, Mark élargit sa stratégie commerciale au-delà de la « mise à niveau et du commerce » alors qu’il courtise des clients avec de grandes idées et des poches bien remplies.

Cuisiner avec Paris – SÉRIE NETFLIX

Avec une attitude tout le monde peut cuisiner, Paris Hilton ajoute sa propre touche à chaque plat. Le plaisir n’est qu’une bombe à paillettes comestible dans cette émission de cuisine unique.

vendredi 6 août

Frappez et courez – SÉRIE NETFLIX

Un homme à la recherche de la vérité sur la mort de sa femme est pris dans un dangereux réseau de secrets et d’intrigues qui s’étend de New York à Tel Aviv.

Navarasa – SÉRIE NETFLIX

De l’amusement à la crainte, les neuf émotions humaines de la théorie esthétique indienne sont explorées dans cette série d’anthologies.

L’essaim – FILM NETFLIX

Une mère célibataire élève des criquets comme nourriture riche en protéines, mais a du mal à les faire se reproduire – jusqu’à ce qu’elle découvre qu’ils ont un goût pour le sang.

Vivo – FILM NETFLIX

Un kinkajou mélomane se lance dans le voyage de sa vie pour accomplir son destin et livrer une chanson d’amour à un vieil ami.

Départs Netflix | Semaine du 1er août

dimanche 1er août

mercredi 4 août

samedi 7 août

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 1er août. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en août, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

