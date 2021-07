Tout va et vient sur Netflix : Semaine du 25 juillet

La dernière semaine du mois est assez importante pour Netflix. Pour la semaine du 25 juillet, Netflix ajoute de nouvelles saisons d’émissions originales Glow Up, Outer Banks et Too Hot to Handle. Nous obtenons également Transformers: War for Cybertron: Kingdom, qui est la dernière entrée de la trilogie cinématographique. Pour le contenu sous licence, The Walking Dead saison 10 et The Flash saison 7 rejoignent la bibliothèque.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sorties Netflix | Semaine du 25 juillet

Lundi 26 juillet

The Walking Dead : Saison 10

Wynonna Earp : Saison 4

mardi 27 juillet

Tous américains : Saison 3

Mighty Express : Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

L’aventure continue pour une équipe de trains et leurs petits amis qui surmontent les problèmes sur les voies grâce à une réflexion rapide et un travail d’équipe !

L’Opérateur

mercredi 28 juillet

Bartkowiak – FILM NETFLIX

Après la mort de son frère dans un accident de voiture, un jeune combattant de MMA prend le contrôle de la boîte de nuit familiale et apprend bientôt que la mort de son frère n’était pas un accident.

Champignons fantastiques

Flash : Saison 7

Le cartel du vif d’or : les origines – SÉRIE NETFLIX

À Cali dans les années 70 et 80, deux frères jonglent avec la famille, la romance et la poursuite commune d’une ambition brûlante : diriger l’industrie de la drogue en Colombie.

Tatouage Refaire – SÉRIE NETFLIX

Les tatoueurs qualifiés peuvent-ils réparer les torts en transformant les tatouages ​​désastreux de leurs clients en œuvres d’art ambulantes ?

Trop chaud à manipuler : Brésil – SÉRIE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES)

Dix Brésiliens torrides se rencontrent dans une station balnéaire de rêve. Mais pour un tir à 500 000 R$, ils devront abandonner le sexe dans cette émission de télé-réalité amusante.

Jeudi 29 juillet

Resort à l’amour – FILM NETFLIX

Une comédie romantique sur l’aspirante pop star Erica (Christina Milian) qui finit par être le divertissement du mariage de son ex-fiancé après avoir pris à contrecœur un concert dans un luxueux complexe de l’île Maurice à la suite d’un effondrement de sa carrière musicale. Elle essaie de garder leur relation passée secrète de sa future épouse Beverly, mais Erica redécouvre ses sentiments pour son ex, Jason (Jay Pharoah), malgré les tentatives de son frère Caleb (Sinqua Walls) pour les empêcher de retomber amoureux . Dans cette histoire romantique chaleureuse et drôle qui explore les liens de l’amour et de la famille, la question devient vite : Erica chantera-t-elle au mariage de Beverly – ou le sien ?

Transformers: War for Cybertron: Kingdom – NETFLIX ANIME

La dernière entrée de la trilogie Cybertron, mettant en vedette un tournant décisif pour les personnages de Beast Wars.

vendredi 30 juillet

Centaurworld – FAMILLE NETFLIX

En quête de retrouver son fidèle cavalier, un cheval de guerre intrépide parcourt un monde fantaisiste rempli de magie, d’aventure et de centaures chantants.

Glow Up: Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Dans ce concours, les maquilleurs en herbe relèvent des défis colorés pour gagner une opportunité de carrière dans l’industrie de la beauté.

Le dernier mercenaire – FILM NETFLIX

Vingt-cinq ans après avoir passé un accord avec les services secrets français pour protéger son fils, un agent est contraint de sortir de sa clandestinité.

Mythe et magnat : John DeLorean – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Combinant un accès exclusif et des interviews avec des séquences inédites tournées par le réalisateur oscarisé DA Pennebaker (“Bob Dylan: Ne regarde pas en arrière”), cette série documentaire en 3 parties explore l’ascension et la chute de l’icône automobile John Delorean, l’affiche de la cupidité des entreprises de la fin des années 70. Incarnant ces temps orgueilleux avec sa vision grandiose de la voiture du futur, la série montrera comment John DeLorean en est venu à captiver le monde.

Banques extérieures : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

La saison 2 teste l’équipage comme jamais auparavant alors que la série à succès revient pour une autre série d’aventures estivales.

samedi 31 juillet

Départs Netflix | Semaine du 25 juillet

mercredi 28 juillet

vendredi 30 juillet

samedi 31 juillet

Une orange mécanique

Mariée de Chucky

Jeu d’enfant 2

Jeu d’enfant 3

Mange prie aime

Quatre Noëls

Spectacle de monstres

Fred Claus

Amis avec des avantages

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Grands desseins : Saison 10

Grands desseins : Saison 15

Henri hardcore

Arrière-pays : Saisons 1-3

Accrocher

Cornes

L’ascendance de Jupiter

roi Arthur

Little Baby Bum : Comptine Amis : S1

Les petits coquins

Mad Max

Le mariage de mon meilleur ami

Nacho Libre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Souviens-toi de moi

Graine de Chucky

Accélérer la révolution

Votre Altesse

le pays des zombies

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 18 juillet. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juillet, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 21,99 $ Vous économisez :7,99 $ (27%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission