Tout va et vient sur Netflix : Semaine du 4 juillet

Si vous êtes un fan de comédie ridicule, c’est une excellente semaine pour être abonné à Netflix. I Think You Should Leave revient pour sa deuxième saison, et si c’est deux fois moins drôle que la première saison, ça devrait être un succès. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les sorties de Netflix pour la semaine du 4 juillet. Atypical et Virgin River obtiennent de nouvelles saisons, le deuxième film de Fear Street fait ses débuts et il y a un anime Resident Evil. Le 4 juillet pourrait être l’une des meilleures semaines pour Netflix cette année.

Sorties de Netflix pour la semaine du 4 juillet

dimanche 4 juillet

Nous le peuple – FAMILLE NETFLIX

Apprenez les bases des droits et de la citoyenneté avec des chansons entraînantes d’artistes populaires comme Janelle Monáe, HER, Adam Lambert, Brandi Carlile et plus encore.

Lundi 5 juillet

Tu es mon printemps – SÉRIE NETFLIX

Un concierge d’hôtel et un psychiatre à l’enfance traumatisante forment un lien sincère lorsqu’ils se retrouvent mêlés à une affaire de meurtre locale déroutante.

mardi 6 juillet

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson : saison 2 – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

La série de sketchs comiques acclamée par la critique et hilarante, I Think You Should Leave with Tim Robinson revient pour une deuxième saison. Les créateurs et scénaristes Tim Robinson et Zach Kanin mettent leur style de comédie distinct et leur humour d’observation au premier plan, continuant à se moquer des situations les plus étranges et les plus banales de la vie.

mercredi 7 juillet

des manoirs en brique

Les gens du chat – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les chats sont de toutes formes et tailles, mais ils partagent un amour pour leurs amis félins enchanteurs et uniques. Cette docuserie révèle leurs histoires.

Chiens : Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Leur amour pour les chiens – et l’amour de leurs chiens pour eux – devient une bouée de sauvetage pour un astronaute, un prêtre brésilien, le soignant d’une mascotte d’université et plus encore.

Le bourbier : 97 – SÉRIE NETFLIX

Le déluge du siècle déterre un autre corps dans la forêt de Gronty et avec lui la corruption, les escroqueries des années 90 et les secrets longtemps cachés de la Seconde Guerre mondiale.

La guerre d’à côté – SÉRIE NETFLIX

Après avoir remporté une maison lors d’une tombola, la famille López, humble mais aimante, déménage dans un quartier chic, où les snob Espinozas leur réservent un accueil froid.

Major Grom : Docteur de la peste – FILM NETFLIX

Lorsqu’une tuerie d’un justicier masqué plonge une ville dans le chaos, un détective renégat et son partenaire recrue sont les seuls à pouvoir l’arrêter.

Ce petit amour à moi

Jeudi 8 juillet

Elize Matsunaga : Il était un crime – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le crime a choqué le Brésil : Elize Matsunaga a abattu et démembré son riche mari. Présentant sa première interview, cette docuserie plonge profondément dans l’affaire.

Retour à la maison

Soleil de minuit

RESIDENT EVIL: Infinite Darkness – NETFLIX ANIME

Des années après les horreurs de Raccoon City, Leon et Claire se retrouvent consumés par une sombre conspiration lorsqu’une attaque virale ravage la Maison Blanche.

vendredi 9 juillet

Atypique : Saison 4 – SÉRIE NETFLIX

Avec Casey et Sam sur le point de quitter le nid, chaque membre de la famille Gardner est confronté à de grandes décisions concernant l’avenir de la vie.

Biohackers : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Le temps manquant et des visions inquiétantes hantent Mia alors qu’elle se précipite pour reconstituer les changements soudains de sa vie – et pourquoi elle ne se souvient d’aucun d’entre eux.

Le cuisinier de Castamar – SÉRIE NETFLIX

En 1720, à Madrid, un talentueux cuisinier attire l’attention d’un duc veuf alors qu’il retourne dans la société aristocratique. D’après le roman de Fernando J. Múñez.

Rue de la peur Partie 2 : 1978 – FILM NETFLIX

Dans la ville maudite de Shadyside, la vague de meurtres d’un tueur terrorise le Camp Nightwing et transforme un été de plaisir en un horrible combat pour la survie.

Comment je suis devenu un super-héros – FILM NETFLIX

Dans un monde où les humains et les super-héros coexistent, un flic loup solitaire s’associe à un détective brillant pour démanteler un sombre complot visant à extraire des super-pouvoirs.

L’été dernier – FILM NETFLIX

Pendant les vacances d’été dans une ville balnéaire, Deniz, 16 ans, cherche l’affection de son béguin d’enfance et navigue dans un triangle amoureux.

Lee Su-geun : l’entraîneur des sens – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

L’ascension de Lee Su-geun vers la célébrité de la comédie coréenne est allée de pair avec sa maîtrise de la prise de repères sociaux. Désormais, il est prêt à partager ses savoir-faire.

Rivière vierge : Saison 3 – SÉRIE NETFLIX

Mel et ses proches à Virgin River se soutiennent mutuellement tout en faisant face à toutes sortes de problèmes : mort, incendie, disputes de garde, ruptures et plus encore.

samedi 10 juillet

Départs de Netflix pour la semaine du 4 juillet

Lundi 5 juillet

mercredi 7 juillet

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 1er juillet. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en juillet, plus le calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

