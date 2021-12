Tout vient à Peacock en janvier 2022

Une nouvelle année est presque là, et Peacock s’assure qu’il commence 2022 du bon pied. Alors que le service de streaming effectue les derniers ajouts à sa vaste liste de contenus 2021, il compte les jours jusqu’à la nouvelle année, lorsqu’il introduira une nouvelle vague de contenu dans le cadre de ses nouveaux titres de janvier 2022.

Une nouvelle année sur le streamer sera marquée par de nombreuses choses pour exciter les abonnés. En plus des talk-shows quotidiens originaux de Peacock comme Brother From Another et Zerlina, la bibliothèque Peacock abritera des dizaines de nouveaux titres. Ces nouveaux titres incluent tout, du film avec Isla Fisher et Josh Gad avec Wolf Like Me à la première de Supernatural Academy, une adaptation en série de la série de livres à succès de Jaymin Eve, The Supernatural Academy. Janvier verra également l’arrivée des cinq films Twilight, qui seront transférés à Peacock après leur départ de Netflix.

Alors que Peacock permet aux fans de diffuser gratuitement certains titres, son catalogue de contenu en expansion peut vous inciter à envisager de vous abonner. Le service de streaming propose une mise à niveau gratuite de sept jours au niveau premium. Une fois l’essai terminé, Peacock Premium, qui déverrouille tout ce que Peacock a à offrir, coûte 4,99 $ par mois. Le Peacock Premium Plus sans publicité, quant à lui, coûte 9,99 $ par mois. Continuez à faire défiler pour voir tout ce qui se dirige vers Peacock en janvier 2022 (un astérisque indique un titre exclusif à Peacock).

Émissions-débats quotidiennes

Frère d’un autre : en semaine de 15 h à 17 h HE

Le spectacle Mehdi Hasan : du lundi au jeudi de 19 h à 20 h HE

Zerlina. : En semaine de 18 h à 19 h HE

Sports et événements en direct

1er janvier

Coupe du monde FIS de ski de fond – Finale sprint hommes et femmes à Oberstdorf, Allemagne*

Hockey Notre-Dame c. Niagara*

Match de Premier League Semaine 21

Jour 1 de la WWE*

2 janvier

Hockey Notre-Dame c. Niagara*

Match de Premier League Semaine 21

Football du dimanche soir – Minnesota Vikings contre Green Bay Packers

6 janvier

Championnats américains de patinage artistique

7 janvier

Championnats américains de patinage artistique

8 janvier

Championnats américains de patinage artistique

Supercross – Anaheim, Californie

9 janvier

Championnats américains de patinage artistique

PGA Tour Golf : Tournoi des Champions

Football du dimanche soir – Semaine 18

Essais olympiques d’hiver 2022 – Patinage de vitesse

15 janvier

Match de Premier League, semaine 22

Supercross – Oakland, Californie

US Ski et Snowboard Grand Prix Halfpipe – Mammoth, CA

16 janvier

Match de Premier League, semaine 22

Championnats d’Europe de patinage artistique 2022

Coupe du monde de ski acrobatique – Deer Valley, UT

19 janvier

Hockey Notre-Dame c. Collège de Boston*

22 janvier

Match de Premier League Semaine 23

Supercross – San Diego, Californie

Sauts et Slopestyle de ski et de snowboard aux États-Unis – Deer Valley, UT & Mammoth, CA

23 janvier

Match de Premier League Semaine 23

Sauts et Slopestyle de ski et de snowboard aux États-Unis – Deer Valley, UT & Mammoth, CA

IMSA Roar avant la Rolex 24

28 janvier

Hockey Notre-Dame c. Minnesota*

29 janvier

Hockey Notre-Dame c. Minnesota*

IMSA Rolex 24 à Daytona

Supercross – Anaheim, Californie

WWE Royal Rumble*

30 janvier

IMSA Rolex 24 à Daytona

Séries et films à venir en janvier

1er janvier

50/50, 2011*

Une queue américaine, 1986*

Une queue américaine : Fievel Goes West, 1991*

Conséquences, 2021

Mauvais garçons, 1995*

Mauvais garçons II, 2003*

L’ours, 1988

Le meilleur homme, 1999*

Blues Brothers 2000, 1998*

Le collectionneur d’os, 1999*

Bowfinger, 1999*

La rupture, 2006*

Les Frères, 2001*

Poulailler, 2000*

L’Aube des morts, 2004*

La descente, 2006*

La descente partie 2, 2010*

Mourir fort, 1988*

Mourir fort 2, 1998

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot, 1996*

Ne réfléchissez pas deux fois, 2016*

Le chat au chapeau du Dr Seuss, 2003

Assez, 2002*

Plan d’évacuation, 2013

Temps rapides à Ridgemont High, 1982*

Cinquante Nuances de Grey, 2015*

Cinquante nuances plus sombres, 2017*

Cinquante nuances plus claires, 2018*

Flèche, 1985*

Fletch Lives, 1989*

Les Pierrafeu, 1994*

Les Pierrafeu dans Viva Rock Vegas, 2000*

Joueur, 2009*

Bonne Volonté Chasse, 1998*

Harriet, 2019*

La tête sur les talons, 2001*

Hellboy II : L’Armée d’Or, 2008*

Hôtel Transylvanie, 2012*

Hôtel Transylvanie 2, 2015*

Défaite inévitable de Mister et Pete, 2013*

Josie et les Pussycats, 2001*

Voyage au centre de la Terre, 2008*

Le Karaté Kid, 1984*

Le Karaté Kid : Partie II, 1986*

Le Karaté Kid III, 1989*

Policier de la maternelle, 1990*

La terre avant le temps, 1988*

Land Before Time, Journey of the Brave, 2016*

Lego : Les aventures des pouvoirs d’embrayage, 2010*

Petits coquins, 1994*

Le petit étrangleur, 2018*

Perdu dans la traduction, 2003*

La matrice rechargée, 2003

Les révolutions matricielles, 2003

Rencontrez Dave, 2008

À mi-chemin, 1976*

Le professeur fou, 1996*

The Nutty Professor 11: The Klumps, 2000*

Vieille école, 2003

Un pour l’argent, 2012*

L’endroit au-delà des pins, 2013*

Le Prince d’Egypte, 2013*

Ennemis publics, 2009*

Rapture-Palooza, 2013*

Ray, 2004*

Les remplaçants, 2000*

Sel, 2010*

Scott Pilgrim contre le monde, 2010*

Cri, 1996*

Cri 2, 1997*

Biscuit de mer, 2003

Séléna, 1997

Selma, 2014*

Sérénité, 2005*

Shrek, 2001*

Shrek 2, 2004*

Sinbad : La Légende des Sept Mers, 2003*

Conte de Despereaux, 2008*

Cela signifie la guerre, 2012*

Oncle Buck, 1989*

Inarrêtable, 2010

Une très bonne année 2021

Recherché, 2008*

L’organisateur de mariage, 2001*

Os de l’hiver, 2010*

2 janvier – 6 janvier

2 janvier

Hockey Notre-Dame c. Niagara*

Premier League – Brentford contre Aston Villa*

Premier League – Leeds United contre Burnley*

Premier League – Southampton contre Newcastle*

Perce-neige, 2013*

Football du dimanche soir – Minnesota Vikings contre Green Bay Packers

3 janvier

La cabane dans les bois, 2012*

4 janvier

Kenan, Saison 2, Épisode 1 (NBC)

C’est ma confiture, saison 1, épisode 2 (NBC)

5 janvier

American Auto, Saison 1, Épisode 3 (NBC)

Grand Crew, Saison 1, Épisode 3 (NBC)

Nancy & Tonya, 2022*

6 janvier

Alex Murdaugh : La mort. Tromperie. Puissance., 2021

Paris amoureux, saison 1, épisode 9 (Peacock Original)*

Les vraies femmes au foyer de Miami, saison 4, épisode 5 (Peacock Original)*

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Programme court en couple senior

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Programme court féminin senior

7 janv. – 11 janv.

7 janvier

Ayman, Saison 1, Nouvel épisode (Peacock Original)*

Le Lorax du Dr Seuss, 2012*

Championnats américains de patinage artistique – Danse rythmique senior

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Patinage libre féminin senior

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Programme libre féminin

8 janvier

Supercross – Anaheim, Californie

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Programme court masculin senior

Championnats américains de patinage artistique – Danse libre senior

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Patin libre senior en couple

Championnats des États-Unis de patinage artistique – Programme libre masculin senior

9 janvier

PGA Tour Golf : Tournoi des Champions

Les vraies femmes au foyer du New Jersey, saison 11

Football du dimanche soir – Semaine 18

Essais olympiques d’hiver 2022 – Patinage de vitesse

10 janvier

Papier et colle, 2021

11 janvier

Kenan, Saison 2, Épisode 2 (NBC)

C’est ma confiture, saison 1, épisode 3 (NBC)

12 janvier – 15 janvier

12 janvier

American Auto, Saison 1, Épisode 4 (NBC)

Ana Maria dans Novela Land, 2014

Grand Crew, Saison 1, Épisode 4 (NBC)

C’est nous, saison 6, épisode 1 (NBC)

13 janvier

Madagascar : Un peu sauvage, saison 6

One-Punch Man, Saison 1

Paris amoureux, saison 1, épisode 10 (Peacock Original)*

Les vraies femmes au foyer de Miami, saison 4, épisode 6 (Peacock Original)*

Wolf Like Me, Saison 1, Épisodes 1-6 (Peacock Original)*

14 janvier

Ayman, Saison 1, Nouvel épisode (Peacock Original)*

15 janvier

Premier League – Manchester City contre Chelsea*

Premier League – Burnley contre Leicester City*

Premier League – Newcastle contre Watford*

Premier League – Norwich City contre Everton*

Premier League – Wolves contre Southampton*

Premier League – Aston Villa contre Manchester United

Ruée vers les buts en Premier League*

Saturday Night Live, Saison 47, Épisode 8 (NBC)

Supercross – Oakland, Californie

US Ski et Snowboard Grand Prix Halfpipe – Mammoth, CA

16 janvier – 20 janvier

16 janvier

Championnats d’Europe de patinage artistique 2022

Coupe du monde de ski acrobatique – Deer Valley, UT

Premier League – Tottenham contre Arsenal*

Crépuscule, 2008*

La saga Twilight : Nouvelle Lune, 2009*

La saga Twilight : Eclipse : 2010*

La saga Twilight : Breaking Dawn, partie 1, 2011*

La saga Twilight : Breaking Dawn Partie 2, 2012*

18 janvier

Kenan, Saison 2, Épisode 3 (NBC)

Snappé, saison 29

C’est ma confiture, saison 1, épisode 4 (NBC)

19 janvier

American Auto, Saison 1, Épisode 5 (NBC)

Grand Crew, Saison 1, Épisode 5 (NBC)

Hockey Notre-Dame c. Collège de Boston*

C’est nous, saison 6, épisode 2 (NBC)

20 janvier

Paris amoureux, saison 1, épisode 11 (Peacock Original)*

Les vraies femmes au foyer de Miami, saison 4, épisode 7 (Peacock Original)*

Supernatural Academy, saison 1, épisodes 1-16 (Peacock Original)*

Histoire vraie avec Ed & Randall, saison 1, épisodes 1-6 (Peacock Original)*

21 janvier – 26 janvier

21 janvier

Ayman, Saison 1, Nouvel épisode (Peacock Original)*

22 janvier

Sous le pont : voilier, saison 2

Premier League – Brentford contre Wolves*

Premier League – Leeds United contre Newcastle*

Premier League – Leicester City contre Brighton*

Premier League – Arsenal contre Burnley*

Premier League – Southampton contre Manchester City

Ruée vers les buts en Premier League*

Saturday Night Live, Saison 47, Épisode 9 (NBC)

Supercross – San Diego, Californie

Sauts et Slopestyle de ski et de snowboard aux États-Unis – Deer Valley, UT & Mammoth, CA

23 janvier

IMSA Roar avant la Rolex 24

Premier League – Chelsea contre Tottenham

Sauts et Slopestyle de ski et de snowboard aux États-Unis – Deer Valley, UT & Mammoth, CA

24 janvier

Maison d’été, Saison 6, Épisode 1 (Bravo)

We Got Love Teyana & Iman, Saison 1 (E!)

25 janvier

Kenan, Saison 2, Épisode 4 (NBC)

C’est ma confiture, saison 1, épisode 6 (NBC)

26 janvier

American Auto, Saison 1, Épisode 6 (NBC)

Grand Crew, Saison 1, Épisode 6 (NBC)

C’est nous, saison 6, épisode 3 (NBC)

27 janvier – 29 janvier

27 janvier

Babble Bop, Saison 1, Épisodes 4-6 (Peacock Original)*

Paris amoureux, saison 1, épisodes 12 & 13 (Peacock Original)*

Les vraies femmes au foyer de Miami, saison 4, épisode 8 (Peacock Original)*

28 janvier

Ayman, Saison 1, Nouvel épisode (Peacock Original)*

IMSA Rolex 24 à Daytona*

Hockey Notre-Dame c. Minnesota*

29 janvier

IMSA Rolex 24 à Daytona*

Hockey Notre-Dame c. Minnesota*

Saturday Night Live, Saison 47, Épisode 10 (NBC)

Supercross – Anaheim, Californie

WWE Royal Rumble*

