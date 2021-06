Toute critique de Kamala Harris est sexiste et raciste ! 10z viral

MSNBC s’est empressé de protéger la vice-présidente Kamala Harris des critiques bien méritées qu’elle a reçues après avoir visité le Guatemala et le Mexique. Le samedi soir The Week with Joshua Johnson, l’animatrice de la gauche radicale Zerlina Maxwell et l’invitée Anushay Hossain ont dénoncé cette critique affirmant qu’elle était alimentée par le sexisme : devons garder à l’esprit chaque fois que nous parlons du vice-président.

Il n’est pas surprenant que MSNBC ait réussi à lier le genre à une question politique qui n’a rien à voir avec le genre. Maxwell a soutenu avec exaspération qu’il n’y avait aucun moyen pour Harris de gagner dans cette situation. Hossain a répondu: “Mais parce qu’elle est une femme et une femme de couleur, le niveau d’examen qu’elle reçoit de la gauche et de la droite est vraiment hors des charts.”

Tout au long de ce segment, Maxwell et Hossain ont donné l’impression qu’un homme politique blanc ne recevrait jamais ce degré de critique. Hossain a même affirmé que les femmes noires sont constamment « crites comme hystériques ». C’est un peu ironique étant donné que MSNBC consacre la majorité de son temps à critiquer Donald Trump et d’autres dirigeants républicains.

Maxwell a continué à décrire la situation difficile dans laquelle se trouvait Harris et a demandé à Hossain son opinion sur les remarques «ne venez pas» de Harris. Hossain n’a pas tardé à blâmer les républicains :

Elle a fait écho au commentaire de Maxwell sur les intentions derrière les critiques de la gauche et de la droite, affirmant que les conservateurs étaient plus préoccupés par les séances de photos et l’image alors que la gauche se concentrait soi-disant sur l’identification des causes profondes des problèmes d’immigration.

Les médias libéraux continueront de faire l’éloge de Harris en raison de son idéologie de gauche tout en utilisant sa race et son sexe pour diffamer l’un de ses critiques de misogyne et de raciste, au lieu d’examiner l’une des politiques réelles de l’administration Biden.

La semaine avec Joshua Johnson

06/12/2021

20h19, heure de l’Est

ZERLINA MAXWELL : Les républicains ont sauté sur les commentaires, bien sûr. Mais ils ne se sont pas non plus trop bien passés à gauche, y compris avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez qui a qualifié les commentaires de décevants. Alors, voici ce que je veux savoir, étant donné que l’immigration est l’un des problèmes les plus complexes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays, une situation où il n’y a pas de solution miracle, y a-t-il quelque chose que Harris aurait pu dire qui n’aurait pas suscité de critiques, comme une femme, une personne de couleur et la fille d’immigrants elle-même, le premier vice-président qui n’est pas un homme blanc, d’ailleurs, souvenez-vous toujours de cela. Harris est-il soumis à une norme différente? Anushay Hossain, journaliste et animatrice du très cool podcast nommé “Spilling Chai”, me rejoint maintenant pour discuter. Elle est également l’auteur du livre “The Pain Gap: How Sexism and Racism in Health Care Kill Women”. Merci beaucoup d’être parmi nous ce soir.

ANUSHAY HOSSAIN : Merci beaucoup de m’avoir reçu, Zerlina. Super d’être avec toi.

MAXWELL : Je sais. C’est tellement amusant. Harris est donc vraiment dans une situation sans issue avec cette crise. Soyons honnêtes à ce sujet, en haut, et je pense que cette ligne de votre récent op Ed dans USA Today le résume assez bien. Vous avez écrit qu’en tant que femme de couleur, Harris aurait un retour de flamme beaucoup plus intense et négatif si elle avait ouvert les bras avec un énorme panneau Come to America et s’était montrée douce envers l’immigration lors de son premier voyage officiel au Guatemala et au Mexique. Elle n’avait donc pas beaucoup d’options en matière de messagerie lors de ce voyage. Que pensez-vous de comment elle a fait ?

HOSSAIN: Vous savez, je pense que c’était un sujet vraiment difficile, un portfolio vraiment difficile. Et pour son premier voyage ou son premier voyage international à l’étranger. Et cela aurait été un portefeuille difficile, même pour un diplomate chevronné. Mais parce qu’elle est une femme et une femme de couleur, le niveau d’examen qu’elle reçoit de la part de la gauche et de la droite est vraiment hors normes. Et, vous savez, c’est intéressant que vous mentionniez la partie sur les hommes blancs, Zerlina parce que nous leur donnons toujours le bénéfice du doute. Personne n’a reproché à Jared Kushner de ne pas avoir apporté la paix au Moyen-Orient. Mais les gens s’attendent vraiment à ce que Kamala Harris, notre vice-président, résolve le problème des frontières du jour au lendemain. Cela étant dit, et je sais qu’elle est dans une situation vraiment difficile, c’était choquant d’entendre cette administration ressembler autant à la dernière administration, surtout sur la question de l’immigration et parce qu’elle est la fille d’un immigrant. Mais comme je le dis dans mon article USA Today, en tant que première femme noire et première asiatique et première femme à occuper le deuxième poste le plus puissant du pays, elle ne peut satisfaire personne. Ce n’est pas possible.

MAXWELL: Vous savez, l’une des choses que je pense qu’il est vraiment important de toujours se rappeler est que l’intention derrière une critique qui compte. Donc les intentions derrière les critiques de la gauche, elles sont vraiment différentes des critiques qu’elle reçoit de la droite. Ils sont comme, allez mettre le petit gilet et restez à la frontière et faites du cosplay, d’une manière ou d’une autre, c’est censé résoudre efficacement ce problème complexe. Parlez un peu plus de ce que vous venez de dire sur la façon dont cela a été choquant pour une – la fille d’immigrants de dire, ne venez pas. Je veux dire, vous savez, comment peut-elle dire quelque chose de différent qui soit plus authentique par rapport à sa propre expérience ?

HOSSAIN : Exactement. Eh bien, vous savez, elle est – la raison pour laquelle elle est dans une position aussi délicate est que les républicains sont très bons sur cette question. Pas bon sur cette question avec des solutions et des politiques, mais avec leurs messages et leurs fausses informations. Et fondamentalement des mensonges. Ils ont encadré cette question. Donc, ils ont déjà leurs points de discussion prêts à partir. Pour être tout à fait franc avec vous, Zerlina, il est choquant que la vice-présidente n’ait pas été mieux informée, n’était pas mieux préparée avec son langage – avec son langage sur sa formulation sur une question aussi compliquée car pour les républicains, aller à la frontière est une opportunité de photo. Kamala Harris est chargée de résoudre les problèmes fondamentaux qui alimentent la crise frontalière. Donc, vous savez, pendant que les républicains se précipitent là-dessus, le message qui l’entoure est le fait que c’est un problème très complexe et, donc, alors que les républicains sont très bons avec les images, les dems doivent s’améliorer autour de notre message parce que nous en quelque sorte envoyé le vice-président dans la fosse aux lions sur cette question.

MAXWELL : J’ai l’impression que nous ne pouvons pas oublier à quel point ce problème est complexe. Et parfois, je me dis si une critique est de savoir pourquoi n’êtes-vous pas allé faire cette chose au lieu de cette chose, alors expliquez-moi comment faire une, ou cette chose, aiderait.

HOSSAIN : Oui.

MAXWELL : Les femmes et les hommes ne sont pas évalués sous le même angle, et c’est une chose que nous devons garder à l’esprit chaque fois que nous parlons du vice-président. Les femmes peuvent-elles se mettre en colère et le montrer ? Est-ce quelque chose auquel nous allons devoir nous habituer maintenant que nous avons un vice-président à Kamala Harris qui est une femme ? Comment navigue-t-elle dans cette dynamique ?

HOSSAIN : C’est tellement délicat. Et c’est plein de mines terrestres. Et comme vous et moi connaissons Zerlina, et surtout comme vous le savez en tant que femme noire, femmes de couleur, nous n’avons pas le droit de nous émouvoir ou d’être en colère. Nous serons rejetés et radiés comme hystériques si vite, plus vite que vous ne le dites à la frontière. C’est ce dont je parle dans mon prochain livre, nous serons étiquetés et rejetés comme hystériques même lorsque nous aurons quelque chose de valable à dire. Mais je pense que Kamala Harris est dans une situation difficile et les gens doivent se rappeler, tout comme Jared Kushner n’a pas livré notre article, notre vice-président ne sera pas en mesure de résoudre la crise frontalière du jour au lendemain.