Toute la bibliothèque de jeux Ubisoft est en vente

Au cas où vous ne le sauriez pas, la plus grande fête du shopping de l’année approche à grands pas. Oui, le Black Friday approche à grands pas et débutera rapidement après Thanksgiving aux États-Unis, qui aura lieu le jeudi 25 novembre. Et bien que certaines des meilleures offres soient encore à venir (ne vous inquiétez pas, nous vous couvrirons), nous avons rassemblé certaines des meilleures offres du Black Friday que vous pouvez retirer dès maintenant auprès de diverses marques et détaillants. Mais pour l’instant, voici ce qui est particulièrement séduisant dans le monde des transactions.

La vente du Black Friday sur la boutique Ubisoft est en direct, et il y a d’énormes économies à réaliser sur son catalogue de jeux. Même les toutes nouvelles versions comme Far Cry 6 et Riders Republic bénéficient de remises importantes lors de cette vente qui se déroule jusqu’au 28 novembre. Sur la boutique en ligne d’Ubisoft, assurez-vous d’utiliser le code BF20 à la caisse pour réduire de 20 % votre achat. Certains autres titres remarquables incluent Assassin’s Creed: Valhalla pour 30 $ et Watch Dogs: Legion pour 20 $.

Cependant, si vous n’êtes pas d’humeur à débourser de l’argent gratuitement, vous pouvez toujours récupérer gratuitement la version PC de Splinter Cell: Chaos Theory.

Soldes de la boutique Ubisoft

L’ensemble de la boutique Ubisoft propose des remises massives jusqu’au 28 novembre. Que vous achetiez des jeux ou des produits de marque, assurez-vous d’utiliser le code BF20 à la caisse pour des économies supplémentaires.

Il existe actuellement trois modèles différents d’AirPod d’Apple disponibles pour une remise importante. Les AirPods Pro stellaires avec leur étui de chargement sans fil MagSafe sont actuellement disponibles sur Amazon et Best Buy pour 190 $, soit 60 $ de moins que le prix de détail d’origine. Nous avons vu des offres légèrement meilleures sur l’itération précédente qui ne prend pas en charge MagSafe, mais c’est la première grande baisse de prix que nous avons vue pour ce nouveau modèle qui le fait.

La troisième génération d’AirPod qui a fait ses débuts il y a tout juste un mois bénéficie déjà de remises. Normalement 180 $, Amazon propose ces écouteurs pour 175 $ – pas beaucoup mieux, nous le savons. Mais la meilleure offre est disponible aujourd’hui chez Woot, ce qui ramène le prix à 170 $ si vous vérifiez avec votre abonnement Amazon Prime. Aucune de ces remises n’est particulièrement importante, mais tout type de remise sur les écouteurs de ce nouveau est rare. Lisez notre critique.

AirPods (2021, troisième génération)

D’apparence similaire à leur frère plus élégant, les AirPods Pro, les derniers AirPods d’entrée de gamme sont dotés d’un nouvel étui de chargement et de tiges plus courtes. Contrairement au modèle 2019, ils sont également résistants à l’eau et offrent une meilleure autonomie de batterie.

Je vous ai dit que nous avions beaucoup d’offres AirPod, n’est-ce pas ? La deuxième génération d’AirPods Apple équipés du boîtier de chargement sans fil est disponible pour une durée limitée chez Woot pour seulement 135 $, et les abonnés Prime peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 5 $. Cette remise ne correspond pas tout à fait au prix le plus bas que nous ayons vu pour ces écouteurs, mais elle est nettement moins chère que la prochaine meilleure offre de Walmart, qui propose le même modèle pour 150 $.

Le Razer Huntsman Mini est une excellente interprétation du clavier à facteur de forme 60 pour cent, le réduisant à l’essentiel. Cette vente chez Best Buy et Amazon réduit de 40 $ le PDSF normal et réduit le Mini avec des commutateurs linéaires à seulement 90 $. Cette offre s’étend également à la version clicky switch qui est également disponible chez les deux détaillants pour 80 $. Si vous vous connectez avec un compte My Best Buy, vous pouvez économiser quelques dollars de plus sur le total.

C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour ce clavier jusqu’à présent. Le petit facteur de forme est parfait pour tous ceux qui recherchent cette esthétique de bureau ultra-propre, mais l’absence de touches fléchées et d’une rangée de fonctions peut poser quelques difficultés à quiconque est plus habitué à utiliser un clavier de taille normale.

Razer Huntsman Mini

Le Huntsman Mini est le premier clavier à 60% de Razer. Il ne comporte pas de pavé numérique ni de commandes multimédias dédiées, mais c’est un modèle très compact qui ne prendra pas beaucoup de place sur votre bureau.

Si vous avez besoin d’une webcam, le Razer Kiyo Pro est une option solide disponible pour son prix le plus bas jamais atteint à 100 $. Cette offre chez Amazon réduit de moitié le prix normal, tandis que Best Buy le vend 130 $. Le Kiyo Pro se débarrasse de la petite lampe annulaire du modèle standard mais est capable d’enregistrer des vidéos FHD à 60FPS. Une autre fonctionnalité intéressante qui distingue cette caméra de la foule est sa capacité à ajuster son champ de vision.

Razer Kiyo Pro

La Kiyo Pro est une webcam en forme d’objectif qui prend en charge la capture de résolution jusqu’à 1080p à 60 images par seconde. Il dispose d’un champ de vision ultra-large de 103 degrés, bien qu’il puisse être ajusté jusqu’à 80 degrés. Le Kiyo Pro a un micro intégré.

Google a réussi à garder les Stadia en vie un peu plus longtemps qu’un poisson rouge de carnaval, et pour célébrer, le forfait Google Stadia Premiere Edition a été réduit à seulement 22 $ sur le Google Store. Cette offre est assez incroyable, même si vous ne finissez pas par devenir abonné à Stadia. Ce forfait coûte généralement 80 $, ce qui le rend un peu cher pour les nouveaux adoptants. En plus de cela, Stadia Pro coûte généralement 10 $ par mois, bien que les nouveaux abonnés bénéficient d’un mois de service gratuit qui vous donne accès à une bibliothèque tournante de jeux gratuits et à des remises sur les titres que vous souhaitez conserver. Lisez nos premières réflexions sur les Stadia.

Édition Premier de Google Stadia

Édition Premier de Google Stadia

Stadia est le service de jeux en nuage de Google, qui peut être joué sur n’importe quoi, d’un navigateur Web à un smartphone, en passant par un téléviseur via un Chromecast. Il possède une bibliothèque de jeux en constante évolution, y compris les principaux titres AAA.

Quelques autres bonnes affaires à découvrir

Le Razer BlackShark V2 Pro inspiré de l’esport est en vente pour seulement 130 $. Cette réduction de prix de 50 $ ramène le BlackShark sans fil au prix le plus bas que nous ayons vu pour ce casque de style aviateur. La chaise de jeu Iskur de Razer est actuellement réduite de 150 $, ramenant le prix à seulement 350 $. Cette baisse de prix rend cette chaise plus abordable que tout ce qui est actuellement proposé par le principal géant des chaises de jeu, Secretlab. Si le micro perche de votre casque ne le coupe plus, le Razer Seiren X est actuellement réduit à 60 $ chez Best Buy. Cela réduit le prix régulier de 40 $, ce qui en fait le prix le plus bas que nous ayons vu pour ce micro puissant. Notez simplement que la remise ne s’applique qu’aux coloris noir et rose.

