Toute la carte confirmée pour jeudi à San Pedro

Ce jeudi 1er juillet, au Paraná Fútbol Club, à San Pedro, Buenos Aires, le champion sud-américain invaincu des super coqs, Andrés “Maquinita” Sosa, de Buenos Aires, affrontera son combat professionnel le plus dur en exposant son titre au Cordouan. lauréat Alberto “Impacto” Melián, lors d’une soirée promue par Sampson Boxing et Tello Box, avec diffusion télévisée par TyC Sports, à partir de 21h et TyC Sports Play à 19h30.

Ce sera la deuxième défense de Sosa, natif de Junín (Buenos Aires), 25 ans et avec un bilan de 11-0 (7 KO). “Maquinita” a remporté le titre le 18 janvier 2020 en battant Ernesto Franzolini (aujourd’hui champion d’Argentine) aux points et a réalisé la première défense le 20 mars de cette année, s’imposant par la même occasion contre Ckari Cani Mansilla. L’homme de Buenos Aires est deuxième au classement FAB avec 55 338 kg.

Melián, 31 ans, double olympien (Londres 2012 et Rio 2016), était un champion de division argentine et possède une vaste expérience dans le monde de l’AIBA et au niveau professionnel avec cinq combats aux États-Unis. Son bilan sur les terrains loués orthodoxes est de 9-2 (5 KO). Il est premier au classement national.

Dans le fichier joint vous trouverez le panneau d’affichage complet de cet événement sensationnel, dont la pesée officielle aura lieu demain, mercredi 30 juin, à l’hôtel Howard Johnson de San Pedro, avec retransmission télévisée de l’émission d’information sportive « Sportia » , de TyC Sports, à 10h30.