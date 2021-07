Toute la galaxie dont vous aurez réellement besoin

La série Samsung Galaxy est l’une des séries de téléphones phares les plus vendues, grâce à ses excellentes performances et son design moderne. Pour la série Galaxy S21, Samsung a tout mis en œuvre, faisant baisser le prix du modèle d’entrée de gamme et rendant le modèle «Ultra» de premier plan meilleur que jamais.

Le Galaxy S21 est sorti pour la première fois en janvier et était à l’époque le meilleur téléphone Android du marché. Mais depuis lors, une tonne de concurrence est sortie, y compris la série OnePlus 9 et Pixel 5. Sans même parler du fait que des appareils comme le Galaxy S20 FE sont des centaines de dollars moins chers.

Près de six mois après sa sortie initiale, le Samsung Galaxy S21 vaut-il la peine d’être acheté, même à son prix relativement bas ? Ou est-il déjà battu par la concurrence ? J’ai récemment repris le téléphone pour le savoir.

Smartphone Samsung Galaxy S21 5G Prix catalogue : 799,99 $ Prix : 730,07 $ Vous économisez : 69,92 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Conception et affichage du Samsung Galaxy S21

Comme mentionné, le Samsung Galaxy S21 représente un peu un changement de conception pour Samsung. Tous les changements apportés au nouveau téléphone contribuent à un téléphone plus élégant et plus moderne.

Fini le module de caméra rectangulaire désormais ennuyeux en haut à gauche à l’arrière du téléphone. Au lieu de cela, vous obtiendrez un module de caméra qui se fond dans le cadre du téléphone, aidant à lier le look dans son ensemble. J’adore le concept. C’est un changement par rapport aux autres téléphones sans être complètement différent, et il a fière allure. Nous examinons le Galaxy S21 standard, qui dispose d’une configuration à trois caméras. Le Galaxy S21 Ultra, plus cher, propose un appareil photo supplémentaire, et ce module d’appareil photo plus grand.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le Galaxy S21 est également disponible dans une gamme de couleurs différentes, et ils sont superbes. Mon préféré est le modèle Phantom Violet, qui offre des reflets dorés. C’est le modèle que nous examinons. L’appareil est également disponible en Phantom Grey, Phantom White et Phantom Pink.

Samsung a eu quelques critiques pour avoir utilisé son soi-disant “glasstic” sur le Galaxy S21, mais honnêtement, il a l’air et se sent plutôt bien. Il est doux au toucher, et à première vue, pourrait passer pour un verre dépoli. Bien sûr, il n’a pas l’air ou le toucher aussi haut de gamme que le verre réel, mais vous vous y habituerez. Sans parler du fait que l’utilisation de plastique contribue à rendre le téléphone un peu plus durable.

Sur les bords de l’appareil, vous obtiendrez un joli cadre brillant, qui abrite la bascule du volume et le bouton d’alimentation, ainsi que le port USB-C en bas. Il n’y a pas de prise casque ici, mais c’est l’époque où nous vivons maintenant.

Sur le devant du téléphone se trouve l’écran bord à bord de 6,2 pouces, interrompu uniquement par une découpe perforée pour la caméra frontale en haut au centre de l’écran. C’est un super look, et l’utilisation d’un téléphone comme celui-ci me rend enthousiaste à l’idée qu’Apple rétrécisse l’encoche de la série iPhone.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

La qualité d’affichage est également très bonne. Sur le Galaxy S21, vous obtiendrez un écran AMOLED avec une résolution de 1 080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux de rafraîchissement élevé contribue à une sensation super réactive et à des animations très fluides. Honnêtement, je trouve qu’un taux de rafraîchissement élevé est beaucoup plus important qu’une haute résolution, dans des limites raisonnables. Vous remarquerez une différence entre la résolution 1 080p de ce téléphone et la résolution 1 440p du Galaxy S21 Ultra, mais au quotidien, cela ne fait pas une énorme différence. L’écran devient également assez lumineux pour la plupart des utilisateurs, même en plein soleil.

D’une manière générale, le Galaxy S21 a fière allure et se sent bien, et il a un écran impressionnant. Bien sûr, le « glasstic » n’est pas le matériau le plus haut de gamme, mais c’est plus que suffisant.

Performances et batterie du Samsung Galaxy S21

La série Galaxy S est toujours l’une des plus performantes du marché, et le Galaxy S21 ne fait pas exception à cette règle. Le Samsung Galaxy S21 est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, ce qui signifie qu’il est facilement capable de gérer vos tâches quotidiennes, vos jeux mobiles, etc.

Le Snapdragon 888 est la dernière puce de Qualcomm, et bien qu’il n’atteigne pas tout à fait les hauteurs de la puce Apple A14 Bionic, il est incroyablement haut de gamme. Samsung est généralement parmi les premiers à proposer un téléphone avec les derniers chipsets de Qualcomm, et la série Galaxy S21 ne fait pas exception à cette règle.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le Galaxy S21 est capable de charger des jeux rapidement, d’effectuer facilement plusieurs tâches à la fois, et plus encore. Il se sent généralement très réactif, grâce à la combinaison du chipset haut de gamme et de l’affichage à taux de rafraîchissement élevé. Le Galaxy S21 est livré avec 8 Go de RAM, ce qui semble être plus que suffisant, même en multitâche intensif.

Le téléphone a également bien fonctionné dans les benchmarks. L’appareil a marqué 1 087 dans le score monocœur de GeekBench 5 et 3 286 dans son score multicœur, battant tous les téléphones Android de dernière génération. Il n’a pas tout à fait atteint les sommets de la série OnePlus 9 et ne s’est pas vraiment rapproché de la série iPhone 12, mais il a toujours été très performant et devrait continuer à bien fonctionner pendant au moins quelques années.

Sous le capot, le Galaxy S21 dispose d’une batterie de 4 000 mAh, et bien que vous puissiez supposer que des éléments tels que le nouveau chipset et l’affichage à taux de rafraîchissement élevé réduisent la durée de vie de la batterie, le téléphone vous permettra de passer facilement une journée complète d’utilisation, et dans le lendemain. La durée de vie de la batterie ne change pas la donne. Si vous jouez et regardez beaucoup de vidéos, vous devrez peut-être encore recharger à un moment donné. Mais dans des conditions normales d’utilisation, la durée de vie de la batterie est bonne et si vous chargez la nuit, vous ne rencontrerez aucun problème.

Le téléphone prend également en charge la charge rapide, la charge sans fil et la charge sans fil inversée, ce qui vous permet de charger vos écouteurs et montres sans fil compatibles Qi. Il ne prend pas en charge la technologie de charge rapide 45 W de Samsung, mais la charge rapide 25 W proposée ici est toujours très rapide.

Appareil photo Samsung Galaxy S21

La série Galaxy a toujours offert l’une des meilleures expériences d’appareil photo, et le Galaxy S21 poursuit cette tendance. Bien que l’appareil photo de l’appareil ne soit pas aussi haut de gamme ou premium que le Galaxy S21 Ultra, il a encore beaucoup à offrir.

Sur le Galaxy S21, vous obtiendrez un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. C’est une configuration solide et un peu plus polyvalente que de nombreux autres téléphones dans cette gamme de prix, qui peuvent n’avoir que deux des trois types d’appareils photo.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, ce n’est pas beaucoup plus polyvalent. Le téléobjectif de 64 mégapixels n’offre techniquement qu’un zoom optique 1,1x, mais grâce au fait qu’il s’agit en premier lieu d’un appareil photo à résolution plus élevée, Samsung le classe comme ayant un « zoom hybride 3x ». En fin de compte, ce n’est pas aussi impressionnant que le zoom optique 10x du Galaxy S21 Ultra, mais il a toujours l’air plutôt bien.

Le Galaxy S21 est capable de produire des photos détaillées et nettes qui offrent des couleurs vives. Dans des environnements bien éclairés, les images sont tout simplement superbes. Ils ne sont pas aussi contrastés que ceux capturés dans la série Pixel, mais ce n’est pas une bonne ou une mauvaise chose. C’est juste une différence. Je l’aime mieux.

L’excellente qualité d’image se poursuit dans les images à faible luminosité. Samsung a travaillé très dur pour améliorer son mode sombre, et cela se voit. Les images en basse lumière n’ont pas beaucoup de bruit, ce qui les rend plus naturelles et juste meilleures que la plupart de la concurrence. Et les images agrandies sont également très belles. Vous n’obtiendrez pas beaucoup de détails avec un zoom 10x, mais à 3x, les choses offrent toujours de bons détails.

Le Galaxy S21 offre également des fonctionnalités d’appareil photo pratiques. La caméra peut capturer une vidéo 8K ou une vidéo 4K jusqu’à 60 images par seconde, et il existe une vue du réalisateur qui vous permet de basculer entre les caméras pendant l’enregistrement vidéo. C’est une touche cool, même si vous ne vous retrouverez probablement pas à l’utiliser autant.

En règle générale, le Galaxy S21 offre l’une des meilleures expériences d’appareil photo dans un téléphone de cette gamme de prix. Les capacités de zoom rendent le téléphone un peu plus polyvalent que certains autres dans cette gamme de prix, comme l’iPhone 12, et le téléphone produit d’excellentes images dans presque toutes les situations.

Logiciel Samsung Galaxy S21

Si vous recherchez une expérience Android standard, le Galaxy S21 n’est pas pour vous. L’appareil est livré avec One UI, qui est actuellement à la version 3.1. C’est très peaufiné, mais c’est ce que les utilisateurs de Samsung ont tendance à vouloir.

Cela ne me dérange pas One UI à ce stade. Samsung a fait un bien meilleur travail pour le garder relativement propre que lors des précédentes itérations de son système d’exploitation, et même s’il peut parfois sembler un peu encombré, ce n’est pas trop grave.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Cela dit, il y a des aspects inutiles du logiciel. Il y a quelques bloatwares, mais pas autant que sur les autres téléphones Samsung. Heureusement, une grande partie peut être désinstallée. Cela dit, ceux qui sont connectés à l’écosystème de Google voudront peut-être installer des versions d’applications Google, comme l’application Android Messages au lieu de l’application de messagerie intégrée de Samsung.

Un autre aspect ennuyeux du logiciel de Samsung est la publicité. Les applications par défaut ont souvent des publicités en haut de l’interface, et c’est frustrant. Un bon exemple de ceci est l’application météo, qui a une grande bannière publicitaire juste en haut. Euh.

Si vous avez déjà utilisé un téléphone Samsung, vous saurez à quoi vous attendre du Galaxy S21. Sinon, vous saurez toujours comment le contourner.

Conclusion

Le Samsung Galaxy S21 est un excellent téléphone pour son prix. L’appareil offre d’excellentes performances, un excellent appareil photo et un nouveau design qui a franchement l’air génial. C’est tout pour 800 $, soit 200 $ de moins que le prix de départ du Galaxy S20 avant lui.

Cela ne veut pas dire que le téléphone est parfait. Le dos en plastique ne me dérange pas, mais c’est quand même… du plastique. L’affichage n’est pas aussi net que le Galaxy S21 Ultra, et vous n’obtiendrez pas le même téléobjectif. Mais il est très facile de négliger ces problèmes, étant donné que dans l’ensemble, le Galaxy S21 offre une excellente expérience.

La compétition

La plus grande concurrence pour le Galaxy S21 vient peut-être du OnePlus 9, qui commence à 730 $ au lieu de 800 $. Le OnePlus 9 offre un grand écran et une expérience logicielle plus épurée, mais l’appareil photo n’est pas aussi bon que celui du Galaxy S21, bien qu’il soit proche. Vous devrez trouver ce qui est le plus important pour vous.

L’autre concurrent principal est l’iPhone 12, bien que peu de gens soient prêts à basculer entre iOS et Android. L’iPhone 12 n’a pas de téléobjectif, mais il s’intégrera au reste de vos produits et services Apple, si cela est important pour vous.

Le Samsung Galaxy S21 vaut-il la peine d’être acheté ?

Oui. Le Samsung Galaxy S21 est plus que suffisant pour la plupart. Cela vaut également la peine de considérer le OnePlus 9, mais vous ne pouvez pas vous tromper en achetant le Galaxy S21.

