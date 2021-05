Toute la gamme Galaxy Tab S8 de Samsung vient peut-être de fuir – .

Quelques heures seulement après que Samsung a discrètement annoncé les tablettes économiques Galaxy Tab S7 FE et Galaxy Tab A7 Lite via un communiqué de presse sur son site Web, la sélection 2021 de la société de tablettes Android phares a été divulguée. Selon FrontTron (via SamMobile), Samsung a trois nouvelles tablettes en préparation pour la fin de l’année, dont un tout nouveau modèle Ultra avec un écran vraiment massif.

Comme l’explique SamMobile, la fuite semble avoir éclaté en Corée du Sud lorsque la société a envoyé une enquête comprenant des détails sur des produits non annoncés. Tous les signes indiquent que les produits de l’enquête – Basquait 1, Basquait 2 et Basquait 3 – étant la gamme Galaxy Tab S8.

Basquait 1 semble être le Galaxy Tab S8 standard, et la fuite révèle que la tablette comportera un écran TFT 120 Hz de 11 pouces et une batterie de 8 000 mAh avec des capacités de charge de 45 W. Il comprendra également le processeur « de nouvelle génération le plus rapide » associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Enfin, l’enquête indique que la Tab S8 aura une épaisseur de 0,63 cm et une configuration à deux caméras.

Pendant ce temps, Basquiat 2 (qui est probablement le Galaxy Tab S8+) sera équipé d’un écran OLED 120 Hz de 12,4 pouces et d’une batterie de 10 090 mAh avec une charge de 45 W. Il comportera le même processeur que le Tab S8 et les mêmes 8 Go de RAM avec jusqu’à 256 Go de stockage. Il sera légèrement plus fin que son frère moins cher à 0,57 cm, et il y aura un scanner d’empreintes digitales à l’écran.

Enfin, Basquiat 3 semble être le nom de code de la toute nouvelle Galaxy Tab S8 Ultra. Samsung a lancé un smartphone Galaxy avec le surnom Ultra, mais nous n’avons jamais vu de tablette Ultra de la société. Il sera clairement à la hauteur de son nom, car la fuite suggère que la Tab S8 Ultra aura un énorme écran OLED 120 Hz de 14,6 pouces, une batterie de 12 000 mAh prenant en charge une charge de 45 W, et les consommateurs pourront équiper la tablette avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Une enquête divulguée révélant les spécifications des nouvelles tablettes phares de Samsung. Source de l’image: @ FrontTron / Twitter

Chaque modèle sera livré avec un S Pen dans la boîte. Les trois modèles Tab S8 auront également quatre haut-parleurs et deux appareils photo de 13 et 5 mégapixels à l’arrière. La Tab S8 et la Tab S8+ seront chacune dotées d’une caméra frontale de 8 mégapixels, tandis que la Tab S8 Ultra aura une caméra selfie Ultra Wide 5 mégapixels supplémentaire. Samsung vendra également un accessoire de clavier haut de gamme pour toutes les tablettes qui prend en charge un certain nombre de modes différents et permet un champ de vision de 165 degrés.

Il y aura des modèles WiFi, LTE et 5G des trois tablettes. Les tablettes qui seront vraisemblablement appelées Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ et Galaxy Tab S8 Ultra commenceront respectivement à environ 740 $, 1 120 $ et 1 320 $, sur la base de la conversion de SamMobile en won coréen.