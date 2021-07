Toute la mode dans la suite ‘SATC’ jusqu’à présent (PHOTOS) ⋆ .

Si les fans de Sex and the City peuvent s’entendre sur quelque chose, c’est que la série et les films ont toujours été une plate-forme pour des modes audacieuses.

La série de suites de HBO Max, And Just Like That… revisite la vie des favorites des fans Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) ainsi que leur sens de la mode. Alors que HBO Max a dévoilé une image des stars ensemble, ci-dessus, il y a également eu quelques clichés en coulisses capturés autour de New York où l’émission est actuellement en production.

Les images offrent un aperçu de ce que Carrie, Miranda et Charlotte portent maintenant alors qu’elles naviguent dans la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine par rapport à la trentaine. En plus de dévoiler certains des looks que portera le trio de base, d’autres instantanés taquinent des personnages supplémentaires qui apporteront leur propre touche à la scène de la mode du spectacle.

Ci-dessous, nous rassemblons certains des ensembles que les stars ont enfilés pendant le tournage jusqu’à présent pour un aperçu de ce qui attend les fans quand And Just Like That… fait ses débuts.

Et juste comme ça…, Première de la série, à déterminer, HBO Max

