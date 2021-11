Toute l’énergie pour Brian

YPF continue d’étendre son soutien au sport et ajoute maintenant un champion du monde. Brian Castaño, le champion du monde de la catégorie Superwelter, aura le soutien d’YPF pour ses prochains défis professionnels parmi lesquelles une nouvelle défense de la ceinture se profile dans les prochains mois.

YPF sera le sponsor officiel de Brian Castaño.

« Pour nous, c’est une fierté d’ajouter à YPF un champion du monde comme Brian qui représente tous les Argentins au plus haut de la boxe et est une référence du sport de notre pays », a déclaré Santiago Carreras, directeur des affaires institutionnelles de YPF.

Poursuivant sur le thème, il a ajouté : « Nous sommes convaincus que le sport contient les valeurs que nous souhaitons transmettre dans l’entreprise. C’est pourquoi, tout comme nous l’avons fait avec la sélection de football, tennis et basket-ball, entre autres sports, nous ajoutons maintenant Brian à la famille YPF pour mener des actions communes ».

L’accord a été présenté au gymnase Villa Alida à La Matanza, où Brian est entraîné par son père Carlos Castaño. L’alliance entre YPF et le champion du monde vise à rehausser l’image du boxeur argentin dans leurs prochains défis et développera des actions sociales telles que des cliniques et des formations ouvertes en collaboration avec la zone d’investissement social de l’entreprise nationale.

« Nous sommes au sommet de la boxe mondiale et qu’une entreprise comme YPF rejoigne l’équipe pour nous soutenir est une source de fierté et nous motive à continuer dans cette direction », a assuré Castaño, resté invaincu depuis ses débuts professionnels en 2012.

Brian Castaño vient d’affronter Jermell Charlo, où l’Argentin a mis son titre de champion WBO des super-welters en jeu et était à la recherche d’unification. Dans une décision controversée, les juges ont vu le combat comme un match nul pour lequel les deux boxeurs ont conservé leurs titres et il y a des spéculations sur un match revanche en 2022.

