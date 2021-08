Toute l’histoire de la Renault 5 Turbo | Moteur

« J’ai rejoint cette entreprise pour conduire des voitures pour le plaisir en premier lieu ; deuxièmement, faire un spectacle pour les gens qui regardent, et troisièmement, gagner. Si je pouvais combiner les trois, parfait !” Renault 5 turboJean Ragnotti a combiné les trois pour obtenir un effet légendaire sur les rallyes asphalte dans sa France natale.

Située parmi les premières voitures de course à être turbocompressées par Renault, près de 40 ans se sont écoulés depuis que la voiture a été conçue comme une réponse à propulsion arrière et à moteur central à la domination du Lancia Stratos dans les rallyes. La société a peut-être un catalogue extraordinairement riche de compactes sportives, mais la 5 Turbo est sans doute la plus exotique, la plus remarquable et la plus improbable de toutes.

Il est aussi humble. Son moteur était un quatre cylindres de 1,4 litre qui partageait l’ADN de tout, de l’Alpine A110 d’origine à l’ancienne Dacia. Cependant, l’application d’un turbocompresseur a entraîné une sortie de 162 ch ce qui, en 1980, suffisait à en faire la voiture de série la plus puissante de France.

Faire sauter ce moteur derrière le conducteur et le passager, plutôt que sur les sièges arrière banals, a nécessité une refonte fabuleusement caricaturale de la carrosserie de la Renault 5. Marcello Gandinipar Bertone. C’est l’homme qui a également conçu son grand rival Stratos, sans parler de dizaines d’autres classiques comme le Lamborghini miura.

Le fait que sa 5 Turbo soit presque aussi vénérée que sa supercar V12 en dit long sur à quel point ce design est enivrant. Mais les voitures de route étaient un sous-produit nécessaire des voitures de course, il semble donc approprié de commencer par le rallye 5. Et il n’y a pas de meilleur exemple que celui-ci 5 Maxi Turbo, le zénith de la voiture et quelque chose qui avait quelques 354 ch lorsqu’il remporte le rallye du Tour de Corse 1985.

Si vous êtes allé au Goodwood Festival of Speed ​​ces dernières années, ou si vous avez regardé une webdiffusion, vous l’avez vu pirouetter devant la maison, avec Ragnotti au volant.

« L’empattement est court, mais le moteur est assez central, donc c’était bien équilibré », me dit-il. « Sauf quand tu voulais vraiment te montrer ! Les roues arrière étaient très larges et donc sur la poussière, le gravier ou le mouillé, il fallait être un pilote spécialiste pour suivre le rythme. Mais c’était très amusant à conduire », ajoute-t-il.

“Quand je conduisais des 5 Turbo pour les expositions, je portais beaucoup de pneus”, dit-il, imitant le mouvement des beignets. À ses 73 ans, souffre désormais de maux de dos qui l’ont contraint à abandonner ses expositions et même à vendre sa collection de voitures.

Ce qui veut dire, à ma grande tristesse, qu’il n’est pas l’homme en charge de me montrer ce que le 5 Maxi peut faire dans le circuit de la Ferté Gaucher, à une heure de Paris. L’homme à sa place ne parle pas non plus un mot d’anglais, mais en levant le pouce et en utilisant ce mime de beignet que Ragnotti vient de m’apprendre, nous avons réussi à très bien communiquer.

Ce qui suit est une démonstration de crachats de flammes et de crissements de pneus au bal de plaisir – et parfois de fureur – qu’est le 5 Maxi.

Être à l’intérieur de la voiture est une expérience complètement différente de celle à l’extérieur : le hurlement glacial de son moteur du point de vue du spectateur est immédiatement familier après tous les trous de ver YouTube dans lesquels je suis tombé. Mais les reniflements et les sifflements de son moteur nerveux étouffent presque complètement tout cela une fois que vous êtes entré à l’intérieur.

Mon chauffeur est peut-être à court de mots, mais cela profite à sa concentration. Le décalage du petit 1.4 est évident, donc tirer le meilleur parti de cette voiture est dans la planification à l’avance, dans marcher sur le gaz avant le vertex pour que le moteur soit bien animé à la sortie de la courbe.

Vous pardonneriez à Renault de garder cette 5 Maxi une pièce de musée choyée, mais l’expérimenter tout en étant poussé à la limite est infiniment plus gratifiant. Les échappements latéraux crachent tellement de flammes que, lorsque nous entrons dans les fosses, une boule orange est encore en l’air lorsque la porte est ouverte ; Je suis convaincu que tout doit être en feu. Heureusement, “c’est ce qu’il fait”. Du coup, je l’aime encore plus.

Et la version street ?

Avec la moitié de la puissance et un 100 % de flammes en moinsLa voiture de route peut-elle être à la hauteur d’un tel drame ? MMM pas. Désolé. Conduire une Renault 5 Turbo est quelque chose que j’ai depuis longtemps en tête de liste de mes souhaits, avec la mise en garde importante que vous pourriez réellement mourir en essayant de le réaliser.

Je n’aurais pas dû m’inquiéter. Il s’agit d’une voiture avec une puissance extrêmement modeste par rapport aux normes modernes – la Bugatti Chiron de 1 500 ch Cela montre que les voitures françaises ont parcouru un long chemin depuis lors. Le retard dans sa livraison est tel que vous ne tomberez jamais aveuglément dans une situation qui nécessite les cascades dont parle Ragnotti. Du moins pas sec.

Les 5 Turbo de première génération étaient célèbres pour leurs intérieurs, mais les 5 Turbo 2 Le plus courant dont nous disposons aujourd’hui montre une cabine relativement sobre et luxueuse empruntée à l’Alpine 5 à traction avant.

Cela le rend moins «fou», surtout lorsque l’extérieur est peint d’un bordeaux chic. Mais cela reste une voiture très attrayante et viscérale dans laquelle vous savourez chaque seconde de l’expérience.

La direction est lourde, le passage des vitesses est délicat et même si ce n’est pas une voiture qui fait peur au conducteur, vous aurez besoin de compétences pour tirer le meilleur de lui. Malgré son design exotique, comparé aux vastes compactes sportives à moteur avant d’avant et d’après, vous le conduisez de la même manière, en pinçant les freins ou en soulevant sauvagement l’accélérateur pour libérer son emprise dans les virages.

À ce stade, le 5 se sent plus nerveux, avec une masse tangible derrière vous, mais à aucun moment il ne se sent rancunier. Le Turbo vous invite simplement à le conduire de plus en plus fort. Il est difficile de ne pas aimer celui-ci aussi.

“Le 5 Maxi est à la hauteur des Clio Groupe A comme la voiture la plus spéciale de ma carrière », conclut Ragnotti. Mais les courses ne me manquent pas. J’ai commencé en 1967 en tant qu’amateur, j’étais chauffeur de camion à l’époque. Je suis passé professionnel en 1971 et mon premier contrat avec Renault est venu en 1973 pour conduire le R12 Gordini. Je suis chez Renault depuis », précise-t-il.

« Il y avait des contacts avec d’autres constructeurs automobiles et je les ai écoutés, mais j’ai beaucoup aimé l’environnement Renault. Peugeot m’a contacté au sujet de la conduite du T16, mais j’ai dit : « Merci, mais non merci ». Si il 205 T16. La Renault 5 Turbo a peut-être été le premier modèle à troquer ses sièges arrière contre un moteur turbocompressé, mais heureusement ce n’était pas le dernier.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.