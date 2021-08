« Toute nouvelle baisse du taux moyen de la TPS aurait un impact négatif sur les dépenses du Centre et des États »

Cependant, le contrôle du système au moyen du GSTR2 renforcera encore le système et évitera les fuites de revenus.

Une fois la pandémie réglée, le Conseil de la TPS peut fusionner les taux d’imposition des quatre dalles existantes à trois dalles afin que le fardeau de la conformité soit minimisé pour les contribuables et s’assurer qu’il n’y ait pas de perte de revenus pour le gouvernement, estime Biswarup Basu, président, Institut des comptables des coûts de l’Inde. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Basu a déclaré que dans le scénario post-Covid perturbateur, la comptabilité analytique et de gestion a acquis une place de choix pour assurer la survie, la continuité et la durabilité d’une entreprise. Extraits édités :

Alors que Covid a créé des défis importants pour les institutions financières et les entreprises, en quoi a-t-il changé les rôles conventionnels d’un comptable de gestion ?

Au cours de la période de pandémie, nous avons élaboré deux documents très importants – « Approche conceptuelle du cadre de rapport du conseil d’administration – Une perspective de gouvernance d’entreprise post Covid-19 » et « Post Covid-19 & Lockdown – Guide technique sur le plan de continuité des activités » – qui seraient certainement utiles. dans un suivi et une évaluation appropriés au niveau du conseil et dans la préparation de bons plans de continuité des activités après les fermetures. Nous avons également développé un système d’évaluation des coûts de performance basé sur les activités qui aiderait les organisations à mesurer et évaluer correctement et en temps opportun les performances de différentes activités/opérations.

Les perceptions de la TPS en juillet ont franchi la barre des 1 lakh-crore de Rs après l’assouplissement des restrictions de Covid. Vous attendez-vous à ce que cela continue?

Oui, l’assouplissement des restrictions a aidé l’industrie à revenir à la normale dans une large mesure en augmentant les revenus de la TPS pour juillet 2021. En dehors de cela, les initiatives de numérisation de la TPS ont également beaucoup contribué. Je pense que la croissance des collectes de TPS se poursuivra car les mesures de contrôle de l’ITC sont maintenant en place, c’est-à-dire par le biais d’une correspondance avec les données GSTR-2a. Cependant, le contrôle du système au moyen du GSTR2 renforcera encore le système et évitera les fuites de revenus.

Que pensez-vous de la structure actuelle des taux de TPS? Quelles ont été les implications du régime actuel dans le fonctionnement actuel des comptables de gestion et de gestion ?

Le taux moyen actuel de la TPS est d’un cran au-dessus de 11 %, ce qui est très inférieur à ce qui a été envisagé. Toute réduction supplémentaire aura un impact sur les collections et aura un impact négatif sur les dépenses du gouvernement central et des États, ce qui aura un impact sur la croissance. Une fois la pandémie réglée, le Conseil de la TPS peut fusionner les taux de taxe des quatre dalles existantes à trois dalles afin de minimiser le fardeau de la conformité pour les contribuables et en même temps de s’assurer qu’il n’y a pas de perte de revenus pour le gouvernement.