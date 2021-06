Toute personne possédant une Nintendo Switch doit voir cette offre Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous n’avez pas de Nintendo Switch, vous serez ravi d’apprendre que les consoles sont en quelque sorte en stock en ce moment sur Amazon. Si vous avez un Switch, vous savez probablement qu’ils ont été impossibles à trouver ces derniers temps. Que vous achetiez une Switch aujourd’hui ou que vous en ayez une depuis des années, il y a une incroyable offre Prime Day que vous devez vérifier : une offre spéciale Nintendo Switch 128 Go MicroSDXC de SanDisk plus un abonnement familial en ligne Nintendo Switch de 12 mois pour seulement 34,99 $, ce qui est un nouveau prix bas de tous les temps !

D’une manière ou d’une autre, Consoles Nintendo Switch sont actuellement de retour en stock sur Amazon pour 299 $. Si vous avez cherché une nouvelle Switch au cours des derniers mois, vous savez que cette nouvelle est assez choquante. Le Switch continue de se vendre chez les détaillants partout, et de nombreux vendeurs qui les vendaient sur Amazon ont facturé des prix gonflés. Maintenant, si vous vous dépêchez, vous trouverez le Console Nintendo Switch en stock pour 299 $ dans quelques combinaisons de couleurs différentes.

Il y a aussi un tas de super Jeux Nintendo Switch en vente en ce moment également, mais il y a un accord que chaque propriétaire de Switch doit connaître.

Que vous veniez d’acheter une nouvelle console Switch aujourd’hui ou que vous en ayez une depuis le jour où elle est sortie il y a toutes ces années, il y a deux choses dont vous avez absolument besoin. Tout d’abord, vous avez besoin d’une carte microSDXC rapide pour pouvoir stocker de nombreux jeux, et vous avez besoin d’un abonnement au service Nintendo Switch Online Family pour pouvoir jouer à des jeux multijoueurs en ligne, jouer gratuitement à plus de 70 jeux NES et Super NES classiques, et plus encore. . Pour le Prime Day 2021, vous pouvez faire d’une pierre deux coups !

Prenez certainement les 70 $ Pack d’abonnement familial de 12 mois SanDisk 128 Go MicroSDXC / Nintendo Switch Online alors qu’il est en vente pour seulement 34,99 $… vous serez heureux de l’avoir fait. Il s’agit du prix le plus bas jamais atteint pour cet ensemble génial et nous nous attendons à ce qu’il se vende rapidement. Ne manquez pas !

Oh, et pendant que vous y êtes, vous pourriez aussi bien en prendre quelques-uns 50 $ de cartes-cadeaux Nintendo eShop puisqu’ils sont en vente dès maintenant pour 47,88 $ chacun. Les économies de 2 $ et la monnaie ne changent peut-être la vie de personne, mais c’est de l’argent gratuit, alors pourquoi ne pas en profiter ?!

