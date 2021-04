“ Toute perturbation des ventes des MPME au milieu de la deuxième vague Covid nuira à leur survie cette fois-ci ”

Bien qu’il puisse être judicieux de limiter les échanges dans les magasins de détail et d’éviter la surpopulation des marchés, une approche globale similaire pour la livraison à domicile des produits ne semble pas logique.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Au cours du dernier mois, l’Inde a apparemment bouclé la boucle autour de l’une des années les plus dévastatrices qu’elle ait connues dans la mémoire récente. Les verrouillages intermittents et la forte augmentation des cas de COVID par rapport à l’année dernière sont venus comme un flashback depuis début mars, alors que le nombre de cas quotidiens de COVID en Inde a augmenté de plus de 1500% – après avoir signalé entre 2000 et 5000 cas. un jour à près de 2 cas lakh par jour. Notre pays assiste de manière irréfutable à une seconde vague vicieuse du virus. Au cours du dernier mois (14 mars-14 avril), le nombre de cas quotidiens signalés dans le Maharashtra – l’un des hotspots COVID de l’Inde – a augmenté de plus de 200%, ce qui suit en quelque sorte l’augmentation des cas de COVID à Delhi – de plus de 4 000% et l’Uttar Pradesh de plus de 6 000%.

Ce sont des tendances inquiétantes pour les autorités de santé publique, ainsi que pour les travailleurs du secteur informel, la classe moyenne et les MPME – qui peuvent craindre une nouvelle vague de lock-out. Ces groupes sont les plus vulnérables aux politiques de verrouillage et ne se sont pas encore remis des chocs de l’année dernière. Bien que nous ne disposions peut-être pas de données officielles sur l’impact du COVID sur les MPME ou les startups, une publication de Pew Research de mars 2021 a rapporté que plus de 32 millions d’Indiens au cours de la dernière année ont été expulsés du groupe de revenu de la classe moyenne, et le nombre de pauvres. en Inde, il est passé de 59 millions à 134 millions.

Par conséquent, alors que nous entrons dans cette deuxième et grave vague de pandémie, il est impératif que nous tirions les leçons de nos expériences de l’année dernière et que nous élaborions des politiques qui garantissent le calme et se concentrent sur la protection à la fois des vies et des moyens de subsistance. Plusieurs États en Inde ont maintenant commencé à envisager différentes versions de verrouillage et de couvre-feu. Alors que nous pouvons reprendre cette voie, il est important de maintenir une communication claire et de concevoir des politiques cohérentes, en s’éloignant de la pratique des interdictions générales.

Prenant le cas du Maharashtra, le gouvernement de l’État a annoncé le 13 avril des directives de verrouillage pour arrêter la propagation du COVID-19. Les directives interdisent tous les mouvements non essentiels dans l’État et ont poussé les employés et les étudiants à reprendre le travail à domicile. À l’inverse, cependant, le gouvernement a limité le commerce électronique / les livraisons à domicile dans l’État (ainsi que les magasins de détail) aux seuls “ produits essentiels ” – tels que les produits d’épicerie, les médicaments, etc. la livraison à domicile de produits à des produits «essentiels» peut s’avérer contre-productive pour que les citoyens se préparent à une nouvelle vague de verrouillages, ainsi que pour protéger les moyens de subsistance des personnes travaillant à domicile.

L’un des principaux enseignements que nous avons tirés de l’année dernière a été l’importance des livraisons à domicile par les magasins et les plates-formes de commerce électronique à proximité, pour garantir que les gens ne se rendent pas sur les marchés. En outre, il est important de comprendre que même si les verrouillages ont été imposés, une part importante de la population continue de travailler à domicile, dépendante des fournitures d’électronique, de chargeurs, de papeterie, etc. Selon les définitions officielles, ils sont néanmoins «essentiels» pour qu’une personne puisse maintenir ses moyens de subsistance au milieu des verrouillages. La définition d’un “ élément essentiel ” est très subjective par rapport aux besoins et aux exigences d’un individu à l’époque et peut facilement aller d’un climatiseur à un autocuiseur en passant par un chargeur de téléphone portable. Par conséquent, il devient une politique injuste de définir certains biens comme essentiels et d’autres comme non essentiels, quels que soient les besoins individuels impératifs d’un citoyen.

Bien qu’il puisse être judicieux de limiter les échanges dans les magasins de détail et d’éviter la surpopulation des marchés, une approche globale similaire pour la livraison à domicile des produits ne semble pas logique. Dans un souci de facilité pour les citoyens, ainsi que dans l’intérêt des commerçants, le gouvernement peut envisager d’autoriser la livraison à domicile de tous les produits, à condition qu’ils respectent strictement la livraison sans contact et sans espèces.

Le commerce électronique et les chaînes de livraison maman-et-pop ont démontré avec efficacité leur capacité l’année dernière à livrer des produits aux citoyens, tout en préservant la sécurité sanitaire – en suivant des pratiques telles que les livraisons sans contact et sans numéraire. Dans le cas des opérateurs de commerce électronique, plusieurs ont mis en place une infrastructure étendue de cadres de livraison, bien familiarisés avec les comportements COVID-safe. Il est important que nous tirions parti de ces infrastructures pour le bien-être des citoyens, plutôt que de les sous-utiliser.

En limitant l’accès des gens aux produits de leurs besoins, nous ne faisons qu’augmenter la frustration générale – telle qu’elle se reflète sur les médias sociaux – et entraver leurs efforts pour maintenir leur vie à la maison.

Plutôt que le gouvernement de l’État interdisant les ventes «non essentielles» – afin de garantir des règles du jeu équitables – il devrait permettre la livraison à domicile de tous les produits, à la fois par le commerce électronique et les détaillants, à condition que les normes COVID soient également strictement respectées. En outre, pour permettre une meilleure découverte des clients, le gouvernement peut également encourager les détaillants à participer aux marchés en ligne et à tirer parti de la demande des consommateurs en ligne.

Alors qu’il a fallu près d’un an aux détaillants traditionnels pour se rapprocher de leurs volumes de vente pré-COVID, selon les dernières données de l’Association des détaillants de l’Inde, les plates-formes de commerce électronique avaient égalé et dépassé leurs ventes pré-COVID en août. l’année dernière. À cet effet, plusieurs MPME se sont tournées vers les marchés en ligne l’année dernière en raison d’un manque de demande sur les marchés de détail. Pour ces MPME, toute perturbation de leurs ventes serait préjudiciable à leur survie.

La vague d’infections et de confinements de l’année dernière avait poussé l’Inde, sa classe moyenne et les MPME dans de grandes profondeurs. Les personnes touchées n’ont pas encore vu un plein renouveau, et c’est au milieu de ces temps que nous sommes confrontés à une deuxième et grave vague de COVID. C’est dans le contexte de ces réalités criantes qu’il est impératif d’être stratégique dans notre approche politique et de veiller à protéger à la fois les vies et les moyens de subsistance.

Vinod Kumar est le président du Forum des PME en Inde. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

