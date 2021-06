Toutes ces Apple Watch Series 6 sont en vente à partir de 349 euros en exclusivité lors du Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La nouvelle Apple Watch Series 6 bénéficie également d’une remise importante pendant le Prime Day et vous avez le choix entre les couleurs et les tailles de boîtier.

Apple a réussi à créer l’une des montres connectées les plus vendues au monde et une montre qui dépasse de loin ses concurrents en termes de ventes, même en considérant qu’elles ne peuvent être utilisées que si vous avez un iPhone. Et est-ce que le Apple Watch série 6 il devient de plus en plus facile de le voir sur les poignets de plus de personnes.

Cette smartwatch est devenue une machine parfaite pour ceux qui veulent prendre soin de leur santé ou faire plus de sport. En ce moment, en exclusivité pendant le Prime Day 2021, vous pouvez trouver une Apple Watch Series 6 à partir de seulement 349 euros, son prix minimum historique.

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Cette fois le prix minimum est la version en rouge avec boîtier en aluminium, 40 mm et avec GPS. Si vous voulez la version plus grande de 44 mm, le prix passe à 389 euros, également son prix minimum historique.

Lors de notre analyse de l’Apple Watch Series 6, nous avons constaté qu’il s’agit d’une très bonne montre connectée pour tous ceux qui sont impliqués dans l’écosystème Apple.

Vous cherchez d’autres couleurs et tailles? Rien ne se passe, il y a beaucoup de réductions et ce sont les meilleures offres.

Apple Watch Series 5 en noir, boîtier en aluminium de 40 mm pour 369 euros Apple Watch Series 5 en bleu, boîtier en aluminium de 40 mm pour 369 euros Apple Watch Series 6 en rose, boîtier en aluminium de 40 mm pour 369 euros Apple Watch Series 6 en rose, boîtier en aluminium de 40 mm pour 369 euros Apple Watch Series 6 en argent, boîtier en aluminium 40 mm pour 369 euros Apple Watch Series 6 en noir, boîtier en aluminium 44 mm pour 389 euros Apple Watch Series 6 en bleu, boîtier en aluminium en 44 mm pour 389 euros Apple Watch Series 6 en rose, aluminium boitier en 40mm pour 369 euros Apple Watch Series 6 en rose, boitier aluminium en 44mm pour 399 euros Apple Watch Series 6 en argent, boitier aluminium en 44mm pour 389 euros

Une montre pour mesurer votre activité physique et votre santé

Les montres Apple sont des montres intelligentes parfaites pour afficher vos notifications, installer des applications de l’App Store, parler à Siri ou même contrôler les appareils connectés de votre maison depuis votre poignet.

Mais cette montre est aussi un appareil parfait pour tous ceux qui veulent avoir une vie active plus saine, avec plus de mouvement ou faire plus de sport.

Il dispose d’un GPS pour enregistrer les itinéraires et avoir plus d’informations sur vos activités de plein air, il dispose d’un suivi automatique de nombreux sports et comptera vos calories brûlées, les minutes d’activité et les heures pendant lesquelles vous êtes debout pour vous encourager à une vie plus active.

Comme il arrive d’habitude pendant le Prime Day, nous avons les meilleurs prix dans les produits de toutes sortes et ne fait pas exception dans les appareils Apple.

Il va sans dire que si vous envisagez d’acheter une Apple Watch, nous ne pensons honnêtement pas que nous aurons une meilleure offre que celles-ci, car d’ici le prochain Black Friday, nous aurons déjà la prochaine génération. Alors Nous vous recommandons de l’acheter maintenant si vous voulez la meilleure offre.

