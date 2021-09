Toutes les annonces du PlayStation Showcase 2021 | Jeux

Ceci est le résumé le plus complet du PlayStation Showcase 2021, l’événement de Sony pour montrer les nouvelles de PS5 et PS4 auxquelles nous jouerons à l’avenir: God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man 2, Wolverine, Gran Turismo 7, KOTOR Remake, Pardon… Quelle nouvelle !

Sony n’a pas eu une année 2021 facile. Malgré le fait que sa PS5 se vende comme un fou et a eu des jeux exclusifs tels que Ratchet & Clank A Dimension Apart, Returnal ou Ghost of Tsushima Director’s Cut, beaucoup ont été retardés, et contrairement à Nintendo et Microsoft, ils étaient absents de l’E3 et des événements Kickoff.

Horizon Forbidden West était leur grand atout pour ce Noël, mais il a fini par être reporté à 2022. Mais chez Sony, ils ne sont pas restés les bras croisés, et cette diffusion Vitrine PlayStation (sans tenir compte de la marque State of Play) promet de présenter toutes les nouvelles fonctionnalités les plus populaires sur PS5, similaires à la version de septembre 2020.

Les attentes sont à travers le toit, et nous avons déjà fait 10 + 2 prédictions. Deviendront-ils vrais ? Les voici résumés toutes les annonces du PlayStation Showcase 2021!

Présentation de la PlayStation Showcase 2021

Au rythme d’un remix de New Order, de Blue Monday, un trailer coloré en action réelle plein de clins d’œil a été aperçu. Jim Ryan, PDG de SIE, est venu au premier plan pour présenter le premier jeu… d’une galaxie lointaine, très lointaine.

Remake de Star Wars Chevalier de l’Ancienne République

Aspyr travaille sur un remake de KOTOR, c’est-à-dire Star Wars : Knights of the Old Republic, le célèbre RPG Bioware. Lucasflm confirme qu’il sera exclusif à PS5 et PC, et c’est un projet qui faisait déjà l’objet de rumeurs depuis longtemps.

Projet EVE

Nouvelle bande-annonce de Projet EVE, un jeu d’action coréen spectaculaire du studio Shift Up, annoncé l’année dernière.

Les pays des merveilles de la petite Tina

Bande-annonce de gameplay pour Tiny Tina’s Wonderlands, le spin-off médiéval de la saga Borderlands, avec Tina Chiquitina, qui mélange la mécanique RPG avec le jeu de tir à la première personne. Il sort le 25 mars 2022.

Pardon

Le jeu d’action de Square Enix, anciennement connu sous le nom Projet AthiaExclusif à la PS5, tirez parti d’une bande-annonce riche en gameplay et en histoire. D’après ce que l’on peut voir, une jeune femme de notre monde, jouée par Ella Balinska, est enveloppé dans un monde fantastique, avec de la magie et des dragons. Mais la plus puissante sera elle, qui saura voler et utiliser une magie spectaculaire.

Cela ressemble à un jeu plus axé sur l’action que sur le rôle, très épique mais avec un style décontracté grâce à son protagoniste. Et vous pouvez y jouer printemps 2022.

Extraction Rainbow Six

Nouveau trailer pour le jeu de tir tactique d’Ubisoft, qui a également changé de nom. Contrairement à Rainbow Six Siege, il aura une race extraterrestre hostile comme antagonistes. Il sortira en 2022.

Alan Wake remasterisé

Bande-annonce de gameplay du remastering d’Alan Wake, dont les images ont fuité peu de temps avant. Sortie en octobre.

GTA V

La prochaine génération de GTA V a été retardée : elle sortira dans Mars 2022, et aura diverses améliorations techniques, bien qu’il ne semble pas qu’il y ait de bonnes nouvelles de poids (c’est connu pour l’instant).

fil fantôme tokyo

Le mystérieux jeu Shinji Mikami édité par Bethesda, qui mêle action et terreur dans un Tokyo désert, mais plein d’esprits agressifs, n’est plus un mystère, avec un trailer de gameplay d’un jeu qu’on n’a pas vu depuis 2019. Ghostwire Tokyo va sortir. dans printemps 2022, mais comme Deathloop, il sera exclusif à la PS5, au moins temporairement.

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Le jeu Les Gardiens de la Galaxie d’Eidos Montréal, créateurs de Deus Ex et Shadow of the Tomb Raider, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce pleine d’action. Les 26 octobre, et c’est multiplateforme.

Vampire : La Mascarade – Chasse au sang

La bataille royale basée sur la franchise de jeux de rôle Vampire : La Mascarade, mettant en vedette des jeux vidéo et des jeux de rôle traditionnels, présente une nouvelle bande-annonce. Une trahison déclenche la guerre entre vampires, et vous pouvez utiliser des armes et des pouvoirs surnaturels. Il est désormais disponible en accès anticipé, prévu pour 2021.

Boucle de la mort

Boucle de la mort, le jeu Arkane que Bethesda publiera exclusivement pour PS5 est presque prêt, puisqu’il sort en septembre, et voici la bande-annonce finale : une boucle temporelle, huit assassins et une intense action à la première personne et furtivité, dans une île où un infini la fête est célébrée.

Enfant amnésique

Le groupe Radiohead a réédité leurs albums Kid A et Amnesiac dans un album commun appelé Kid Amnesia, et ils ont collaboré avec Epic Games sur une expérience qui devrait sortir en novembre.

Tchia

Un beau jeu basé sur l’écosystème de la Nouvelle-Calédonie, une île du Pacifique, à l’est de l’Australie. Explorez l’île et la mer alentour… et devenez des animaux de sa faune locale, comme les tortues marines. C’est l’œuvre d’Awaceb, et sortie en 2022 sur PS4, PS5 et PC (Epic Games Store), exclusif à Sony sur consoles.

Collection Uncharted Legacy of Thieves

Les deux derniers Uncharted, Inexploré 4 et Uncharted l’héritage perdu, sorti sur PS4, sera remasterisé pour PS5… et PC. Il sortira début 2022.

Wolverine de Marvel (Wolverine)

Hermen Hulst présente le dernier segment de la présentation … avec un bang: Jeux d’insomnie il travaille sur un nouveau jeu Marvel… mais pas Spider-Man, mais Wolverine.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 était l’une des stars de l’événement de présentation PS5 en juin 2020. Il a maintenant été vu dans une bande-annonce confirmant la date de sortie du 4 mars 2022 (sur PS4 et PS5).

Spider-Man 2 de Marvel

Pour une raison quelconque, Insomniac Games est capable de travailler sur plusieurs jeux en même temps : ce n’est pas seulement avec Wolverine, mais aussi avec la suite officielle, désormais, de Spider-Man, qui réunira Peter Parker et Miles Morales… contre Venin. sortira dans 2023.

Dieu de la guerre : Ragnarok

Après le teaser d’il y a un an, Dieu de la guerre Ragnarok s’affiche enfin. Et avec une bande-annonce entièrement composée de gameplay direct, faisant monter la température de l’action, avec plus de présence des dieux nordiques, dont Thor, qui sera doublé par Mark Boone Junior, acteur de Sons of Anarchy, tandis que Richard Schiff (The West Wing de la Maison Blanche) donnera la parole à Odin. Ça oui, la date n’est pas connue, bien que nous sachions que sortira sur PS4 et PS5.

Et c’est tout! Une exposition de muscle avec une multitude de jeux exclusifs, dont de gros blockbusters, à partir de 2022, et au-delà, en 2023, comme les nouveaux jeux Insomniac Marvel… auxquels on pourra jouer PS5 Pro.

Et n’oublions pas que Horizon interdit à l’ouest arrive en février 2022. Quel a été votre jeu préféré de la soirée ? A-t-il répondu à vos attentes ?