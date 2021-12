Toutes les armes exotiques et mythiques du chapitre 3 de Fortnite, saison 1

Dans le chapitre 3 de Fortnite, de nouvelles armes exotiques et mythiques peuvent être achetées (ou récupérées des mains de) un certain nombre de PNJ autour de l’île. Il y a 20 PNJ dans Fortnite Chapter 3 Season 1, et plusieurs d’entre eux détiennent les armes et objets les plus rares du jeu dans leurs mains. Que vous recherchiez un classique comme The Dub ou un nouveau favori, comme le fusil d’assaut Mythic MK-7, voici où trouver toutes les armes exotiques et mythiques du chapitre 3, saison 1 de Fortnite.

Il y a actuellement cinq armes ou objets considérés comme exotiques ou mythiques en rareté en ce moment, mais d’autres sont en route cette saison, y compris les tireurs Web de Spider-Man. En attendant, vous pouvez utiliser une gamme d’armes à feu de grande puissance et d’objets de guérison d’embrayage, notamment les objets suivants :

Arme exotique/mythiquePNJEmplacementPrixFusil de précision Boom

Lieutenant John Lama

Au sud de Logjam Lumberyard

600 lingots d’or

Hop Rock Dualies

Le scientifique

Sanctuaire (côté nord)

500 lingots d’or

Fusil d’assaut mythique MK-7

La Fondation

Sanctuaire (côté sud)

Pas de prix, baisse lorsque la Fondation est vaincue

le doublage

Bunker Jonesy

Les Jones

600 lingots d’or

tireur d’élite six tireurs

Chef d’équipe Mancake / Câlin

Beurre Grange / Camp Câlin

400 lingots d’or

Curieusement, le chef d’équipe Cuddle et Mancake vendent tous deux le Marksman Six Shooter, qui convient parfaitement au cow-boy à clapet, mais pas aussi thématiquement à la mascotte rose. Alors que la plupart de ces objets recherchés vous demanderont de payer en lingots d’or, le fusil d’assaut Mythic MK-7 de la Fondation demande un paiement en HP. C’est un patron coriace, alors faites attention à la façon dont il vous jette des pierres – assez convenablement, compte tenu de son doubleur.

Dans les semaines à venir, nous verrons plus que les Web Shooters de Spidey arriver dans le jeu, même si c’est peut-être le gros que nous attendons tous. En attendant, conservez ces barres et essayez certaines des meilleures armes du jeu. Si vous préférez connaître toutes les nouvelles armes, comme le Stinger SMG et le Ranger Assault Rifle, parcourez notre guide sur les nouvelles armes dans Fortnite Chapter 3, Season 1 et découvrez la nouvelle carte ici.

