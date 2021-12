Toutes les bonnes choses ont une fin : le fileur vétéran Harbhajan Singh prend sa retraite du cricket

Harbhajan avait participé à quelques matchs lors de la première phase du dernier IPL pour les Kolkata Knight Riders, mais n’a pas joué dans la partie EAU de la ligue.

Le vétéran hors fileur Harbhajan Singh, qui est devenu le premier quilleur indien à remporter un tour du chapeau de test au cours d’une carrière internationale mémorable, a annoncé vendredi sa retraite de toutes les formes de cricket, affirmant qu’il communiquait enfin ce qu’il avait en tête pour le dernières années.

L’homme de 41 ans originaire du Pendjab a remporté 417 guichets dans 103 tests, 269 guichets dans 236 ODI et 25 scalps dans 28 T20I au cours de son illustre carrière, qui a débuté en 1998.

« Toutes les bonnes choses ont une fin et aujourd’hui, alors que je dis adieu au jeu qui m’a tout donné dans la vie, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu ce voyage de 23 ans beau et mémorable », a-t-il tweeté.

« Des ruelles étroites de Jalandhar à devenir le turbanateur de Team India, ce fut un beau voyage des 25 dernières années », a-t-il déclaré.

Harbhajan, qui a fait ses débuts en Inde lors d’un ODI contre la Nouvelle-Zélande à Sharjah en 1998, a joué pour la dernière fois pour le pays en mars 2016 lors d’un T20I contre les Émirats arabes unis à Dhaka.

Il a dit qu’il nourrissait l’espoir de prendre sa retraite sous les couleurs de l’Inde, mais que cela ne pouvait pas se concrétiser.

« Comme tous les joueurs de cricket, je voulais moi aussi faire mes adieux en maillot indien, mais le destin me réservait autre chose », a-t-il déclaré dans une vidéo youtube publiée à côté de son tweet.

« … il arrive un moment où vous devez prendre des décisions difficiles et aller de l’avant dans la vie. Mentalement, j’avais pris ma retraite il y a longtemps mais je ne pouvais pas l’annoncer. Je n’ai pas été actif dans le cricket », a-t-il ajouté.

« Je ne joue pas au cricket depuis un certain temps, mais en raison de mon engagement avec les Kolkata Knight Riders, je voulais rester avec eux pendant la saison IPL, mais j’avais pris ma décision pendant la saison. » « Quelle que soit l’équipe avec laquelle j’ai joué, j’ai toujours été à 100 % pour m’assurer que mon équipe termine au sommet, que ce soit l’Inde, les Chennai Super Kings, les Mumbai Indians, les Kolkata Knight Riders, le Surrey ou le comté d’Essex. L’un des moments les plus mémorables de sa carrière internationale a été lorsqu’il a cassé 32 guichets en trois tests, dont le premier tour du chapeau du test par un Indien, contre l’Australie en mars 2001. Ce triomphe historique du test est l’un des moments les plus emblématiques du cricket indien. .

« Dans ma carrière de cricket, j’étais heureux pour la première fois d’avoir réussi un tour du chapeau à Kolkata et je suis devenu le premier quilleur indien à réussir un tour du chapeau au Test cricket. J’avais aussi pris 32 guichets en trois matches, ce qui reste un record.

« Ensuite, les victoires en Coupe du monde 2007 et 2011 ont été les plus importantes pour moi. De tels moments mémorables que je ne peux oublier dans ma vie et je ne peux jamais expliquer avec des mots ce que cela signifiait pour moi. Harbhajan a remercié ses parents, son gourou spirituel, sa femme et ses enfants dans la vidéo, disant qu’il essaierait maintenant de rattraper le temps qu’il ne pouvait pas être là avec eux en raison de ses engagements de cricket.

« Mes parents ont travaillé dur pour réaliser mes rêves. Si je suis né de nouveau, j’aimerais naître de nouveau comme leur fils », a-t-il déclaré.

« Ma femme Geeta, ton amour me complète, tu as vu le meilleur et le pire de moi. Vous ne vous plaindrez pas que je ne vous laisse plus le temps. (Et) je suis heureux d’avoir du temps pour mes enfants et de les voir grandir », a-t-il ajouté.

