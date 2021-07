Toutes les Bugatti Divo ont déjà été livrées à leurs propriétaires | Moteur

L’unité Bugatti Divo 40, la dernière de cette hypercar, a déjà été livrée à son propriétaire. Son propriétaire l’a acheté en 2018, avant qu’il ne soit présenté.

La dernière des 40 unités fabriquées de la Bugatti diva Il vient d’être remis à son propriétaire, qui l’a déjà acheté avant d’être présenté au public au Concours d’Elégance de Pebble Beach en 2018. Il en est de même pour les 39 autres.

L’attente a été longue pour ce propriétaire, qui peut déjà compter sur cet impressionnant modèle dans son garage. Bugatti a montré quelques images de cette unité particulière, dont la valeur dépasse les 5 millions d’euros, afin que nous puissions admirer sa configuration.

L’extérieur a été peint dans une couleur bleue qui met en valeur les lignes de la voiture et est la même que celle utilisée dans le EB110 LM, la dernière voiture officielle du Mans de cette firme. D’autre part, nous voyons une autre nuance de bleu dans des zones comme le bas, avec des composants en fibre de carbone qui apparaissent dans une nuance plus foncée de cette couleur. Aussi, derrière les roues avant – de couleur or, comme dans la compétition EB110 – on voit le drapeau français comme élément décoratif. D’autre part, l’intérieur présente également une grande présence de bleu dans des zones telles que le tableau de bord, le volant ou les sièges.

Au total, cette Bugatti Divo attirera beaucoup d’attention pour sa configuration et pour ses propres caractéristiques. Ce n’est pas du tout un modèle courant et c’est l’une des hypercars les plus rapides au monde. Avec un 8 litres W16 qui donne un énorme 1500 ch sous le capot et une vitesse maximale limitée à 380 km/hVous serez plus que capable de ramasser l’asphalte où que vous alliez – tant que vous n’êtes pas enfermé dans un garage à vie, bien sûr. Sans aucun doute, une voiture qui est dans une autre ligue et avec laquelle nous, simples mortels, ne pouvons que rêver.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.