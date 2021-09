Toutes les capacités de Superstar X-Factor pour les 50 meilleurs joueurs ⋆ .

Comme la date de sortie du 15 octobre pour LNH 22 approches, EA a révélé les capacités de Superstar X-Factor du jeu. Il y a 50 joueurs avec ces capacités pour commencer, et il y a 26 capacités différentes au total. Les capacités révolutionnaires du NHL 22 Superstar X-Factor rendent les meilleurs athlètes de la ligue plus visibles sur la glace et permettent aux joueurs d’exploiter leurs talents.

Rejoindre les capacités de Superstar X-Factor sont de nombreuses autres fonctionnalités nouvelles dans le volet de la LNH de cette année. Les plus grandes améliorations du gameplay de NHL 22 incluent des mises à niveau des graphismes et de la présentation, et le passage au moteur Frostbite rendra le gameplay plus réaliste et immersif.

Les capacités Superstar X-Factor dans NHL 22 sont divisées en deux niveaux : les capacités de zone et les capacités de superstar. Les deux ensembles englobent les mêmes 26 capacités, mais les capacités de zone sont des versions plus puissantes des capacités de Superstar. Chaque joueur a une capacité de zone qui définit son style de jeu, ainsi que plusieurs capacités de Superstar qui sont toujours actives. La combinaison de ces super pouvoirs aide à séparer les stars du reste de la ligue.

Les 26 capacités X-Factor de la Superstar 22 de la LNH

Seuls les 50 meilleurs joueurs ont des capacités Superstar X-Factor, donc les 26 capacités sont réparties entre ces stars de la ligue. Il y a quatre capacités pour le patinage, sept pour le tir, quatre pour la passe, trois pour la défense, quatre pour le gardien de but et quatre pour le QI hockey.

Patinage

Roues: Aucune pénalité d’agilité, de vitesse ou d’accélération lorsque vous patinez avec la rondelle.

Bords d’élite : Faites des virages serrés n’importe où sur la glace sans sacrifier la maniabilité ou la vitesse.

Briseur de cheville : Deke adversaires à toute vitesse sans aucune pénalité.

En marche arrière: Aussi bon patinage arrière que patinage avant, et peut passer au patinage arrière sur un centime sans aucune pénalité pour la vitesse ou l’accélération.

Tournage

Rendez-le accrocheur : Augmentation énorme de la puissance et de la précision lors de la prise de photos en patinant.

Shnipe : Réglez les coups plus facilement et obtenez une précision de tir et une puissance de tir supplémentaires après le réglage.

Un t-shirt : Un énorme gain de puissance et de précision sur les tirs ponctuels, même sur une mauvaise passe.

Coup de tonnerre : Puissance et précision supplémentaires sur les coups frappés de la pointe.

Détecteur de chaleur: Puissance et précision massivement accrues au poignet et instantanés à partir du point.

Revers de la beauté : Puissance et précision améliorées pour les coups de revers.

Choc et crainte : Puissance et précision exceptionnelles en tirant à partir d’un tir réussi ou légèrement après.

Qui passe

Bande à bande : Capacité d’auto-soucoupe et d’obtenir une précision accrue du revers et des pénalités de puissance réduites sur les passes dans la vision du passeur.

Envoie-le: Augmentation considérable de l’aide aux passes et de la capacité d’auto-soucouper les passes longue distance.

Magnétique: Ramassez les rondelles libres avec vitesse et corral rebondissant ou roulant facilement les rondelles, ainsi que les mauvaises passes.

Troisième oeil: Frappez des passes apparemment impossibles à des coéquipiers en dehors du champ de vision du passeur.

Défendre

Yoink ! : Taux de réussite de levée de bâton plus élevé et temps de récupération plus long pour le manieur de la rondelle.

Collez-les : Taux de réussite plus élevé avec le bâton de compétence défensive, même contre l’élan ou à grande vitesse.

Fermer: Un énorme coup de pouce aux capacités défensives lorsque vous affrontez le porteur de la rondelle en tête-à-tête.

Gardien de but

Contorsionniste: Augmentation de la portée de sauvegarde, de la récupération et de la capacité en propagation V avec ou contre l’élan.

Tout ou rien: Taux de réussite élevé (y compris la portée, la précision et la récupération) aux contrôles de poussée devant le but.

Appelé : Après avoir effectué 15 arrêts dans un match, bénéficiez d’une amélioration majeure du temps de réaction du gardien de but, de la récupération et de la capacité d’arrêt pour le reste du match.

Publier pour publier : Augmentation impressionnante du temps de réaction, de la récupération et de la capacité de sauvegarde lors de la publication d’une publication.

QI hockey

Puck sur une chaîne : Mouvements de maniement du bâton et traînées d’orteils rapides comme l’éclair.

Choix rapide : Augmentation du taux et de la portée d’interception de la rondelle.

Tout seul: Précision et puissance accrues sur les tirs de pénalité et les échappées.

Dégainer rapidement: Taux de réussite élevé lors des mises au jeu, avec une rapidité supplémentaire lors des tirages au sort, une efficacité accrue sur les victoires à égalité et un gros avantage dans les tirages en zone défensive.

Les 50 joueurs Superstar X-Factor de la LNH 22

Bien qu’il y ait 50 joueurs Superstar X-Factor au total pour commencer l’année dans NHL 22, toutes les équipes ne sont pas représentées, car les Blue Jackets, les Coyotes, les Ducks, le Kraken, les Sénateurs et les Sharks n’ont pas un seul joueur X-Factor. Le Lightning est en tête avec cinq X-Factors, tandis que l’Avalanche et les Blackhawks en ont chacun quatre.

Nathan MacKinnon, Avalanche du Colorado : Casse-cheville

Mikko Rantanen, Avalanche du Colorado : Bande à bande

Cale Makar, Avalanche du Colorado : Bordures d’élite

Gabriel Landeskog, Avalanche du Colorado : Crash de pli

Patrick Kane, Blackhawks de Chicago : Puck sur une ficelle

Seth Jones, Blackhawks de Chicago : Choix rapide

Alex DeBrincat, Blackhawks de Chicago : Rendez-le accrocheur

Marc André Fleury, Blackhawks de Chicago : Tout ou rien

Ryan O’Reilly, Blues de Saint-Louis : Dégainer rapidement

David Pastrnak, Bruins de Boston : Shnipe

Brad Marchand, Bruins de Boston : Rendez-le accrocheur

Patrice Bergeron, Bruins de Boston : Yoink !

Carey Price, Canadiens de Montréal : Publier à publier

Elias Pettersson, Canucks de Vancouver : Troisième oeil

John Carlson, Capitales de Washington : Coup de tonnerre

Alexander Ovechkin, Capitales de Washington : Un t-shirt

Dougie Hamilton, Devils du New Jersey : Détecteur de chaleur

Matthew Tkachuk, Flames de Calgary : C’est délicat

Sean Couturier, Flyers de Philadelphie : Collez-les

Mark Stone, Chevaliers d’or de Vegas : Yoink !

Alex Pietrangelo, Chevaliers d’or de Vegas : Fermer

Shea Theodore, Chevaliers d’or de Vegas : Détecteur de chaleur

Jaccob Slavin, Hurricanes de la Caroline : Fermer

Sebastian Aho, Hurricanes de la Caroline : Troisième oeil

Matt Barzal, insulaires de New York : Bordures d’élite

Mark Scheifele, Jets de Winnipeg : Shnipe

Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg : Appelé

Kyle Connor, Jets de Winnipeg : Coup de tonnerre

Anze Kopitar, Kings de Los Angeles : Choix rapide

Andrei Vasilevskly, Lightning de Tampa Bay : Contorsionniste

Victor Hedman, Lightning de Tampa Bay : Collez-les

Nikita Kucherov, Foudre de Tampa Bay : Rendez-le accrocheur

Brayden Point, Tampa Bay Lightning : roues

Steven Stamkos, Lightning de Tampa Bay : Un t-shirt

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto : Choc et crainte

Mitch Marner, Maple Leafs de Toronto : Troisième oeil

Leon Draisaitl, Oilers d’Edmonton : Bande à bande

Connor McDavid, Oilers d’Edmonton : roues

Jonathan Huberdeau, Panthers de la Floride : Bande à bande

Aleksander Barkov, Panthers de la Floride : Tout seul

Jake Guentzel, Pingouins de Pittsburgh : Shnipe

Kris Letang, Pingouins de Pittsburgh : En marche arrière

Sidney Crosby, Pingouins de Pittsburgh : Revers de beauté

Roman Josi, prédateurs de Nashville : Envoie-le

Mika Zibanejad, Rangers de New York : Magnétique

Artemi Panarin, Rangers de New York : Rendez-le accrocheur

Adam Fox, Rangers de New York : Bande à bande

Jack Eichel, Buffalo Sabres : Rendez-le accrocheur

Joe Pavelski, Stars de Dallas : Grande benne basculante

Kirill Kaprizov, Wild du Minnesota : Bande à bande

Comme le nombre de joueurs Superstar X-Factor était limité à 50, toutes les stars ne pouvaient pas être incluses. Cependant, il existe certainement quelques exclusions surprenantes. Evgeni Malkin des Penguins aurait été un bon choix pour la capacité One Tee; Nicklas Backstrom des Capitals aurait pu avoir n’importe laquelle des capacités de passe; et Philipp Grubauer semble mériter un X-Factor, étant finaliste du Vezina Award la saison dernière. Quoi qu’il en soit, les joueurs qui ont réussi la coupe feront la différence dans les 22 matchs de la LNH.

LNH 22 sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 15 octobre.

