Toutes les célébrités avec un jumeau que vous ne connaissiez pas

Joselin est apparu dans quelques épisodes de Scrubs, où l’infirmière sensée de Judy, Carla, régnait sur le perchoir, mais sinon, les actrices nées dans le Bronx sont restées fidèles à leurs propres projets – plus récemment P-Valley pour Joselin et Un jour à la fois et Recherche Party pour Judy.

« C’était ma sœur jumelle qui voulait être actrice », a déclaré Judy à Shondaland en 2018. « Elle a obligé ma mère à l’emmener en cours de théâtre. Ma mère était tellement énervée parce qu’elle l’a obligée à partir et l’homme voulait, genre, 150 $ pour les photos. »

Ni l’un ni l’autre des frères et sœurs n’a été mordu par le virus du jeu d’acteur à ce moment-là, Joselin obtenant une maîtrise en travail social avant de retourner devant la caméra et Judy ne savait pas vraiment ce qu’elle voulait jusqu’à la fin de son adolescence. « Mais une fois que cela a cliqué pour moi, il n’y avait pas de retour en arrière », a-t-elle déclaré au magazine Smashing Interviews en 2011.

Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un avait déjà eu du mal à se séparer d’elle et de Joselin lorsqu’ils étaient enfants, Judy a répondu : « Non, nous sommes en fait des jumeaux fraternels. Nous avons cessé de nous ressembler en cinquième année et maintenant que nous avons dépassé notre quatrième décennie de existence, nous commençons à nous ressembler à nouveau alors peut-être que cela arrivera encore. » Donc, ils n’étaient pas « aussi chanceux » de pouvoir faire des farces comme le pourraient des jumeaux identiques, « mais c’est peut-être pour ça que nous sommes devenues actrices ».