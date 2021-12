Toutes les célébrités qui ont jailli du style et de l’influence de Kim Kardashian

Elle fait parler d’elle !

Kim Kardashian est récompensé par le Fashion Icon Award aux People’s Choice Awards 2021, et il était temps ! Avec autant de looks époustouflants et uniques au cours de la dernière année seulement, Kim établit un nouveau baromètre pour les tendances dans le monde trépidant de la mode, et le sera pour les décennies à venir.

Et il n’y a pas que les fans qui ont remarqué son influence indéniable sur la mode. Certains des meilleurs designers et collaborateurs de l’industrie comme Riccardo tisci, Olivier Routing et Tommy Hilfiger ont tous loué le pouvoir de la star de L’incroyable famille Kardashian.

Les célébrités et les amis célèbres de Kim ont également pris note et se sont jetés sur elle. Que ce soit Jennifer Lawrence‘s fan-girling ou Vogue’s Anna wintour donnant à notre cover girl le sceau d’approbation, ces célébrités n’ont que l’amour pour la reine de la mode à risque.

Faites défiler la galerie ci-dessous pour découvrir 15 fois que les amis célèbres de Kim ont jailli à son sujet, de Ashley graham à Sarah Jessica Parker.