Toutes les chansons de l’animation ‘Anastasia’ sont des Bangers ⋆ .

Anastasia, le film d’animation de 1997 Fox Animation Studios qui est maintenant disponible sur Disney +, était le film de mon enfance. Alors que d’autres enfants parlaient des princesses Disney qu’ils voulaient ou aimaient quand il s’agissait de Disney, j’étais l’enfant qui parlait de la grande-duchesse Anastasia et à quel point j’adorais la voix chantée d’Anastasia par la talentueuse Liz Callaway. Ça ou comment je voulais avoir un beau collier avec une boîte à musique assortie de ma grand-mère tout comme Anastasia.

Le film a longtemps inspiré beaucoup de commentaires et de réactions mitigées; nous avons regardé comment il peut être «presque parfait» en tant que conte de princesse animé tandis que nos Princess Weekes ont également détaillé à quel point il a mutilé l’histoire de la Russie et que deux historiens nous ont également amenés à travers ses hauts et ses bas. Mais il y a de nombreux éléments qui font d’Anastasia un film convaincant, même s’il n’y avait pas de Bartok la chauve-souris dans la Russie impériale, c’est pourquoi nous continuons à en parler. Et pour moi, Anastasia était ma confiture d’enfance absolue, surtout en ce qui concerne la bande originale et l’esthétique.

Non seulement l’histoire était intéressante, mais elle avait l’air magique. Oui, Anya a grandi dans un orphelinat, un endroit pas si magique dans un long métrage d’animation. Mais elle a rendu des moments magiques malgré tout le mal qu’elle avait enduré dans sa vie et je l’aimais pour ça. Je l’aimais encore plus à cause de la musique qui accompagnait ces moments magiques. Et à ce jour, je maintiendrai le FAIT que chaque chanson du film Anastasia est un banger aka un hit ou un classique. Chaque dernier; même la Waltz Reprise de «Learn to Do It».

Tout d’abord, «Une rumeur à Saint-Pétersbourg». Il nous a présenté le lieu, deux acteurs principaux et le monde d’Anastasia. C’était plein de personnages colorés, un monde différent de tout ce que j’avais vu auparavant et un plan pour mettre fin à tout plan sous la forme de Dimitri et Vlad essayant de trouver leur Anastasia. De plus, c’était un banger absolu. De la première scène de rumeur au « Qui sait? » par cet homme de pigeon au hasard.

Ensuite, il y a «Journey to the Past». Je vais avoir besoin d’un moment pour me ressaisir car c’est ma chanson préférée de tout le film. Cette chanson a cimenté qui était Anya, ce qu’elle espérait et souhaitait dans la vie, et le voyage qu’elle prévoyait de faire pour se découvrir. C’était aussi une chanson où Anya nous disait ce qu’elle voulait par-dessus tout: une maison, un amour et une famille. * essuie arrache * Un autre banger.

Après cela vient «Il était une fois en décembre». C’est la chanson la plus obsédante de tout le film. Je me souviens avoir regardé toutes les figures qui ont émergé des peintures avec une attention soutenue. Cela, même si magique et quelque chose de son imagination, faisait partie de ce qu’Anya voulait, c’est-à-dire se sentir en sécurité et au chaud dans l’étreinte de quelqu’un. Et ne me fais même pas commencer à danser avec son père fantôme et à recevoir un baiser sur le front de sa part. Ughhh, je suis faible de la famille se sent. Certainement un banger.

La prochaine étape est «Dans l’obscurité de la nuit». Les gens derrière Anastasia sont vraiment allés en ville avec cette chanson. Non seulement c’était délicieusement mauvais, mais cela ressemblait à une grande performance du plus grand mal que vous ayez jamais connu. La magie que Raspoutine détenait était super effrayante, alarmante et effrayante. Mais je ne pouvais pas m’empêcher d’être entraîné; en partie à cause de Raspoutine portant une perruque pour être Anastasia ou les insectes aux voix profondes. De toute façon, banger partout.

«Apprendre à le faire» n’obtient pas le crédit qu’il mérite. C’était essentiellement la bonté de qualité de Disney Princess avec ses animaux qui suivaient Anya et le montage de la formation. Bien sûr, ils essayaient de lui apprendre des choses pour tromper sa grand-mère. Mais c’était la première fois qu’Anya se permettait de faire partie de quelque chose de plus grand qu’elle. C’était elle qui regardait vers l’avenir et n’était pas si terrifiée par lui et son statut de banger.

La reprise qui a suivi était aussi un banger. C’était plus lent et un peu plus romantique, mais mon petit vieux était enchanté. J’ai adoré la façon dont Anya a finalement commencé à se trouver et à quel point elle était magnifique. C’était aussi le début de l’un de mes premiers navires. Anya et Dimitri étaient tout pour moi et j’étais d’accord avec Vlad, il n’aurait jamais dû les laisser danser ensemble. Mais il l’a fait et c’était magnifique, surtout le fait qu’ils soient tous les deux étourdis parce que leur romance était étourdie. Pâmoison.

Comme «Apprenez à le faire», «Paris détient la clé de votre cœur» n’obtient pas non plus le crédit qu’il mérite en tant qu’autre banger sur cette bande originale. C’est une vitrine de ce à quoi pourrait ressembler sa vie à Paris. Anya est dynamique, embrassant cette femme que tout le monde pense qu’elle peut être. Et nous commençons lentement mais sûrement à voir comment la fin du voyage est sur nous. Aussi, j’ai adoré la façon dont cette chanson se faufilait dans les moments romantiques où Dimitri était essentiellement comme, «Ouais. Je l’aime mais je dois la laisser partir.

Et enfin «Au début». Techniquement, c’était la chanson de la scène du générique mais je l’aime pour deux raisons. Premièrement, c’était essentiellement un fanvid du film entier et de l’histoire d’amour entre Anastasia et Dimitri. Et deux, parce que des années plus tard, Fox Family Entertainment a publié une vidéo lyrique qui était essentiellement un fanvid OTP (un vrai couple) pour ces deux-là. C’est comme s’ils savaient ce que nous voulions et ont transformé une belle chanson de crédit en le banger final de la bande originale d’Anastasia. Profitez.

(image: Disney +)

