Toutes les chansons de Luis Miguel que nous devons à Armando Manzanero

Inoubliable

Produit par Manzanero et arrangé par Silvett, cette chanson a été un succès dans les années 90 pour Luis Miguel. En fait Romance est l’album le plus vendu de l’histoire de sa carrière. Lors de sa création, en 1991, il s’est vendu à 7 millions d’exemplaires et en fait, Luis Miguel a été le premier artiste latin à y parvenir.

Faire demi-tour

Cette chanson était composé par José Alfredo Jiménez et bien que ce soit à partir des années 60, les arrangements et la production de Manzanero pour la version de Luis Miguel en ont fait un succès dont deux générations sont tombées amoureuses. C’étaient des mères, des pères et des enfants partageant le même goût, la même idole.