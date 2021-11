Toutes les chansons de Taylor Swift dont on dit qu’elles parlent de ses ex

Taylor Swift vient de rééditer son album Red de 2012, et tout le monde parle de ses relations passées.

L’album a été écrit suite à sa relation très publique avec l’acteur Jake Gyllenhaal avec qui elle sortait fin 2010.

La rumeur dit que de nombreuses chansons parlent de lui, et bien que cela n’ait jamais été confirmé, elle fait des références assez évidentes à lui dans certaines de ses chansons.

Jake Gyllenhaal n’est pas le seul ex-petit ami à figurer dans les chansons de Taylor. En fait, de nombreux morceaux de ses neuf albums studio parlent de ses relations ratées au fil des ans.

Voici une liste complète de toutes les chansons qui, selon les rumeurs, parlent de ses ex…

OMG: Les fans célèbrent Chen de l’annonce du bébé d’EXO

Photo par Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Jake Gyllenhaal

Taylor Swift est sortie avec Jake Gyllenhaal pendant trois mois, d’octobre à décembre 2010, avant d’annuler la relation, qui a beaucoup attiré l’attention des médias, en janvier 2011.

La rumeur dit que de nombreuses chansons de l’album Red de Taylor en 2012 parlent de lui, notamment We Are Never Ever Getting Back Together, State of Grace, All Too Well et The Moment I Knew.

Une chanson de The Vault qui a été publiée dans le cadre du réenregistrement de 2021 Red (Taylor’s Version), I Bet You Think About Me, serait également à son sujet.

Photo de Bruce Glikas/.

Harry Styles

Taylor aurait commencé à sortir avec la star de One Direction Harry Styles vers octobre 2012. Cependant, ils n’ont été photographiés ensemble qu’en décembre.

La relation n’a pas duré longtemps, et en janvier 2013, ils se sont manifestement séparés. Une photo célèbre montre Taylor seule sur un bateau après avoir quitté les vacances ensemble.

Quelques chansons de l’album 1989 de Taylor seraient à son sujet, notamment Out Of The Woods, Style et Wonderland.

Photo de Dia Dipasupil/.

Cory Monteith

Au printemps 2010, Taylor est sorti avec l’acteur et musicien canadien Cory Monteith pendant moins d’un mois.

L’acteur, décédé d’une overdose accidentelle en 2013, était surtout connu pour avoir joué Finn Hudson dans la série Fox Glee.

Selon les rumeurs, le morceau de Taylor Mine, extrait de son troisième album studio Speak Now, concerne sa relation avec Cory.

La piste a été reprise par le casting de Glee en 2013.

Photo de Jason LaVeris/FilmMagic

Calvin Harris

Calvin Harris était l’une des relations les plus longues de Taylor Swift, le couple datant d’un total de 15 mois de 2015 à 2016.

Ils sont apparus à de nombreux événements ensemble et les choses étaient très sérieuses entre les deux, mais cela ne devait pas durer, et ils se sont séparés en juin 2016.

Certaines chansons de l’album Reputation de Taylor seraient à son sujet, notamment I Did Something Bad et Getaway Car.

Photo de Dave J Hogan/. Shang-Chi et la légende des dix anneaux | Bande annonce officielle | Disney+

BridTV

6598

Shang-Chi et la légende des dix anneaux | Bande annonce officielle | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/u6L3_lyLfFw/hqdefault.jpg

900487

900487

centre

13872

Tom Hiddleston

Taylor Swift a commencé à sortir avec l’acteur Tom Hiddleston en 2016. Ils ont d’abord été aperçus en train de danser ensemble au Met Gala alors que Taylor sortait avec Calvin Harris.

Ils ne sont sortis ensemble que trois mois avant de prendre la décision mutuelle de se séparer. De la même manière que Jake Gyllenhaal, leur relation a provoqué une frénésie médiatique.

Selon les rumeurs, le morceau de Taylor Getaway Car, de son album Reputation de 2017, parlerait de sa relation avec Tom juste après sa séparation d’avec Calvin Harris.

Photo de Jamie McCarthy/. pour Tony Awards Productions

Taylor Lautner

Taylor Swift est brièvement sortie avec Taylor Lautner en 2009 après leur rencontre sur le tournage du film La Saint-Valentin.

Ils ne sont sortis ensemble que pendant environ trois mois avant de se séparer, et Taylor Lautner a commencé à sortir avec Lily Collins peu de temps après.

Taylor Lautner a un jour admis que la chanson de Taylor Back To December, extraite de son album Speak Now de 2010, avait été écrite à propos de leur rupture.

Photo de Paul Archuleta/FilmMagic

John Mayer

Pendant un petit moment en 2009, Taylor est sortie avec John Mayer qui a 13 ans de plus qu’elle.

À l’époque, elle avait 19 ans et lui 32, et ils se sont séparés vers février 2010, moins d’un an après avoir commencé à sortir ensemble.

Après leur rupture, Taylor a écrit la chanson cinglante Dear John, qui, selon John, l’avait déjà « humilié ».

D’autres morceaux dont on dit qu’il parle de lui incluent Ours, Superman, The Story Of Us, I Knew You Were Trouble et Half Of My Heart.

Photo de Slaven Vlasic/.

Joe Jonas

De juillet à octobre 2008, Taylor est sorti avec Joe Jonas.

Taylor a rompu avec l’acteur et le chanteur par téléphone, et il a inspiré de nombreuses chansons sur son album Fearless.

Les chansons qui parlent de lui incluent Forever & Always, Last Kiss, Better Than Revenge et Mr Perfectly Fine.

Photo de Mariano Regidor/Redferns

Conor Kennedy

Taylor Swift est sortie avec Conor Kennedy, qui est lié au président John F. Kennedy, à l’été 2012. À l’époque, Taylor avait 22 ans et Conor n’avait que 18 ans.

Le couple n’a pas été ensemble très longtemps et ils se seraient séparés en octobre 2012.

On dit que le morceau Begin Again de Taylor Swift, qui figure sur son album Red de 2012, parle de son départ de Jake Gyllenhaal avec Conor.

Photo de Cindy Ord/FilmMagic

Chansons sur ses ex du lycée

Selon les rumeurs, les morceaux de Taylor, Tim McGraw et Our Song, parlent de son petit ami de lycée Brandon Borello.

Picture To Burn serait également à propos d’un autre de ses petits amis de lycée, Jordan Alford.

Taylor serait également sorti avec un gars appelé Sam Armstrong au lycée, dont parle son morceau Should’ve Said No.

Dans d’autres nouvelles, les fans sont déconcertés après l’arrêt de la performance de Lil Uzi Vert à Day N Vegas