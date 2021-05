Toutes les chansons que Luis Miguel a dédiées à Issabela Camil

Reddition

La deuxième saison de la série a révélé que Luis Miguel a dédié cette chanson à Issabela lorsqu’il lui a demandé de revenir avec lui, alors qu’elle vivait à New York. La romance a commencé quand ils avaient 18 et 19 ans respectivement et au début, ils avaient leurs réserves en raison de la relation étroite que le chanteur avait avec le père d’Issabela.

L’histoire d’un amour

Il s’agit d’un billet écrit par Carlos Aleta Almarán et en fait c’est Armando Manzanero qui a choisi la chanson pour Second Romance de Luis Miguel. Après la rupture définitive avec Érika, dans la série on voit qu’El Sol dédie cette chanson au grand amour de ta vie.