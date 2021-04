Toutes les chansons utilisées dans l’événement spécial d’Apple et les présentations de produits d’aujourd’hui

Les événements Apple et les vidéos de présentation de produits sont bien connus pour leur excellente musique. Ils remplissent bon nombre de nos bibliothèques musicales. La société fait un travail incroyable en conservant les airs parfaits. Au lieu d’avoir à Shazamer chaque chanson de l’événement spécial d’aujourd’hui ou d’aller sur la chaîne YouTube d’Apple, vous pouvez trouver toute la musique qu’Apple a utilisée aujourd’hui directement ci-dessous!

Chacune des principales introductions de produits d’aujourd’hui comportait de la bonne musique. J’ai particulièrement aimé la révélation de l’iMac réalisée sur «Better in Color» de Lizzo. Vous pouvez trouver cette vidéo et d’autres de l’événement intégré ci-dessous. La vidéo diffusée au début de la keynote qui a survolé Apple Park en suivant les lignes arc-en-ciel était très cinématographique. Malheureusement, la chanson qui a joué pendant que la caméra tournait autour d’Apple Park n’est pas encore techniquement sortie. Cette chanson, “The Darkness You Fear” par The Chemical Brothers sort le 23 avril. En attendant, vous pouvez profiter du reste des chansons utilisées dans la présentation et les ajouter à votre bibliothèque Apple Music.

«Les ténèbres que vous craignez» – Les frères chimiques «Le bonbon» – Aubrey Woods http://apple.co/TheCandyMan «Toutes les couleurs» – Louis The Child, Foster the People http://apple.co/EveryColor ‘Aquarium (Improvisation d’après Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns)’ – Thomas Enhco, Vassilena Serafimova & Camille Saint-Saëns http://apple.co/Aquarium ‘HIGH’ – BAYNK http://apple.co/ High ‘Carrera’ – Brokenstra & YADAM http://apple.co/Carrera ‘Better In Color’ – Lizzo http://apple.co/BetterInColor ‘Note To Self (feat. Empress Of)’ – Jim- E Stack http://apple.co/NoteToSelf ‘Comin’ in Hot ‘- Atomic Drum Assembly http://apple.co/ComininHot’ Celeryjuice ‘- Party Favor http://apple.co/Celleryjuice’ Move (feat. Sandwich Club) ‘- Jamra http://apple.co/Move’ Dream State ‘- Son Lux http://apple.co/DreamState

