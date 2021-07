Toutes les choses incroyables que Marcus Rashford a faites pour l’Angleterre

Le joueur de 23 ans a déjà reçu un MBE, le prix Pride of Britain et un doctorat honorifique (Photos: AP/PA/.)

L’ensemble de l’Angleterre a été dévasté hier soir après avoir vu les Trois Lions perdre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Mais peu auront le cœur brisé comme Marcus Rashford, qui, avec Jadon Sancho et Bukayo Saka, a raté ses tirs au but lors de la fusillade cruciale.

Rashford était visiblement désemparé après avoir frappé le poteau, et a ensuite été vu d’une tristesse déchirante alors qu’il partageait un câlin après le match.

Mais en plus de la déception de perdre la première finale de l’Angleterre depuis 1966, Rashford et ses coéquipiers ont été soumis à une série d’abus racistes.

D’une manière ou d’une autre, les gens ont même réussi à trouver un moyen de profiter de l’œuvre caritative de la star de Manchester United, qui a nourri des millions d’enfants défavorisés dans tout le Royaume-Uni.

La députée conservatrice Natalie Elphicke a déclaré à d’autres députés d’un groupe WhatsApp après le match: “Ils ont perdu – serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps à faire de la politique.”

Elle s’est ensuite excusée, mais d’autres fans de football déçus ont depuis fait une série de commentaires similaires.

Cependant, les vrais fans n’ont pas laissé tomber leur équipe, beaucoup inondant leurs comptes de médias sociaux de messages d’amour et de soutien.



Un enfant de neuf ans a écrit une lettre pour son « héros » disant à Rashford qu’il est « une si bonne personne » (Photo : Twitter/Samantha Rosier)



Rashford est également la plus jeune personne à avoir jamais reçu un diplôme honorifique de l’Université de Manchester (Photo: PA)

Un petit garçon a écrit une lettre déchirante à Rashford, qui disait: «J’espère que vous ne serez pas triste trop longtemps parce que vous êtes une si bonne personne.

« L’année dernière, vous m’avez inspiré à aider les personnes moins fortunées. Puis hier soir tu m’as encore inspiré, à toujours être courageux.

“Je suis fier de toi, tu seras toujours un héros”.

En plus d’inspirer les enfants à devenir de meilleures personnes, voici une liste de tout ce que Rashford a accompli en « faisant de la politique ».

Toutes les choses incroyables que Marcus Rashford a faites

septembre 2019BILLETS DE MATCH TRIÉS POUR UN FAN AMÉRICAIN QUI A BATTU LE CANCER

Le supporter de Manchester United, Matt Waymont, a tweeté une demande d’aide pour obtenir des billets de match pour son ami aux États-Unis, John Berk, qui n’était jamais allé en Angleterre ou n’avait jamais vu un match en direct auparavant.

Rashford a répondu avec désinvolture: «Hé mec, envoie-moi un DM. Je vais régler ça pour vous.

M. Berk, qui avait vaincu un cancer de stade trois, a ensuite été photographié entièrement équipé, souriant à côté du footballeur.

Ravi de rencontrer également @ Jobu_13 et ses amis après le match. Ce fut un plaisir de vous accueillir après le voyage que vous avez fait, John. J’espère que vous avez apprécié la victoire et que vous avez également apprécié le reste de votre temps à Manchester ð??????ð????¿â??¤ï¸?? pic.twitter.com/M4bZSloyqb – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 10 novembre 2019

Décembre 2019Coffrets de Noël aux sans-abri

Rashford a lancé sa campagne «In the Box», inspirant les gens à faire don de 1 200 boîtes d’articles essentiels aux refuges pour sans-abri à Manchester.

mars 2020a collecté des millions pour aider à nourrir les écoliers de Manchester

Le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes les écoles au Royaume-Uni, dans le cadre de sa réponse à la pandémie, le 19 mars.

Un jour plus tard, Rashford a annoncé qu’il s’associait à l’association caritative Fareshare afin que les enfants qui recevraient normalement des repas scolaires gratuits puissent toujours manger.

Le footballeur a levé 20 millions de livres sterling pour cette cause d’ici la fin du mois.

Le 27 mai, il a reçu le High Sheriff Special Recognition Award pour sa « contribution exceptionnelle à la communauté du Grand Manchester pendant la crise COVID-19 en cours ».

juin 2020 a convaincu le gouvernement de revenir sur sa décision sur la gratuité des repas scolaires

Rashford, qui comptait lui-même sur les repas scolaires gratuits, a écrit une lettre ouverte aux députés sur la ” grande différence ” que cela aurait fait pour sa famille s’il avait été nourri pendant les vacances d’été.

Le gouvernement a initialement rejeté ce plaidoyer, arguant que les fonds publics soutiendraient mieux les enfants affamés ailleurs, mais Boris Johnson a fait demi-tour le 16 juin.

Après avoir eu un appel téléphonique avec Rashford, le Premier ministre a lancé un programme qui a permis de nourrir environ 1,3 million d’enfants en Angleterre.

Novembre 2020 a convaincu le gouvernement de faire volte-face une deuxième fois

Après la campagne de Rashford pour continuer à nourrir les enfants pendant les mois d’hiver, le gouvernement est de nouveau revenu sur sa décision et a annoncé une subvention de 400 millions de livres sterling pour un autre programme.

Près de 1,7 million d’enfants ont bénéficié de cette subvention alors que le pays luttait contre la pandémie.

novembre 2020A reçu le prix pride of britain

Rashford a reçu le prix Pride of Britain le 1er novembre, devenant ainsi une personne célébrée à l’échelle nationale comme l’une des “personnes vraiment remarquables de Grande-Bretagne qui font de notre monde un endroit meilleur”.

Le jeune homme a rejoint le capitaine Sir Thomas Moore, qui a collecté plus de 30 millions de livres sterling pour le NHS pendant la pandémie.

Toujours modeste, Rashford a déclaré à l’époque: «Je suis extrêmement humble mais j’aimerais penser que je reçois ce prix au nom de toutes les personnes incroyables qui se sont mobilisées de manière désintéressée pour soutenir leurs communautés pendant cette pandémie.

« J’en ai rencontré beaucoup et je ne mérite pas plus qu’eux.

Juillet 2021Envoyé un maillot de football signé à un garçon de 10 ans atteint d’une tumeur au cerveau

Quelques jours seulement avant de disputer la finale, Rashford prenait encore le temps d’être gentil.

Charlie Cox, un enfant de Sutton dont la tumeur au cerveau a récidivé cinq fois, a demandé un message d’anniversaire à Rashford.

Mais son héros du football a promis de « faire mieux » et lui a envoyé un maillot anglais signé et une PlayStation 5.

Rashford s’est ensuite jeté sur le garçon ” abasourdi ” et a tweeté une photo de lui avec ses cadeaux, le sous-titrant ” superstar “.

Bien que cet instantané d’une chronologie montre à quel point Rashford a été un homme occupé (et gentil) au cours des dernières années, il n’inclut aucun des nombreux progrès qu’il a réalisés dans sa carrière de footballeur en même temps.

Il a atteint l’objectif de la saison 2019/2020, a remporté plusieurs victoires prestigieuses contre d’autres clubs, a été inscrit sur la liste noire du football 2020 et bien plus encore.

Gareth Southgate a déclaré l’année dernière: “Pour quelqu’un de son âge, faire la différence est un exploit phénoménal.

« Nous l’avons vu grandir, je dis ça mais il n’a que 22 ans ! Vous ne pouvez que vous émerveiller de ce qu’il a accompli.

