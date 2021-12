Toutes les clés de la nouvelle Loi Déchets (dont deux nouvelles taxes)

24/12/2021

Le à 13:55 CET

Europe Presse

La session plénière du Congrès des députés a approuvé ce jeudi l’avis du projet de loi sur les déchets et les sols contaminés pour une économie circulaire après avoir intégré plusieurs amendements au texte qui incluent de nouveaux tarifs pour différents concepts de déchets, la possibilité d’interdire de fumer sur les plages ou de lâcher massivement des ballons dans les airs, ce qui sera laissé à l’appréciation des mairies.

De même, parmi les nouveautés incorporées dans le texte normatif, qui sera désormais transmis au Sénat pour poursuivre son traitement législatif, le nom de la loi elle-même a été modifié pour inclure la notion d’économie circulaire, qui est incluse pour la première fois dans un texte juridique tant en Espagne qu’au niveau européen.

Par ailleurs, parmi les principales nouveautés, selon le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique, figure la prise en compte de certaines particularités dans les taux de déchets municipaux comme la participation au compostage domestique ou communautaire ou les situations des familles et des personnes à risque d’exclusion. . D’un autre côté, établit de nouvelles obligations pour les producteurs lorsqu’ils fournissent des informations sur la possibilité de réparer les produits électriques et électroniques.

Déchets sur une plage | Europe Presse

Le texte intègre également la possibilité de mettre en œuvre, toujours à partir de fin 2023 et après une évaluation préalable, le système de dépôt, de retour et de retour des conteneurs (SDDR), une revendication de certaines ONG et de United We Can and More Country Green-Equo.

Le projet de loi révise également la réglementation actuelle sur les déchets et les sols contaminés pour se conformer aux nouveaux objectifs établis dans les directives communautaires sur les déchets, ainsi que ceux dérivés de la directive sur les plastiques à usage unique.

La norme comprend des objectifs tels que réduction du poids des déchets produits 13 % en 2025 et 15 % en 2025 par rapport à ceux générés en 2010.

Le texte interdit la destruction des excédents invendus de produits non périssables, tels que les textiles, les jouets et les appareils électriques, entre autres, qui devraient de préférence être destinés à être réutilisés et recyclés.

Eau du robinet gratuite dans les bars et hôtels

Pour réduire la consommation d’emballages, dans les établissements hôteliers et de restauration vous devrez offrir aux clients la possibilité de consommer gratuitement de l’eau du robinet Oui les administrations publiques doivent adopter les mesures nécessaires pour réduire la consommation d’eau en bouteille dans leurs locaux et dans les autres espaces publics.

Une collecte sélective des déchets sera également mise en place pour leur valorisation en plus des fractions actuelles telles que le papier, les métaux, le plastique ou le verre. Dès juillet 2022, la collecte sélective des biodéchets ménagers sera intégrée dans les communes de plus de 5 000 habitants et, dès 2024 dans le reste des communes. A partir de 2025, les déchets textiles, les huiles alimentaires usagées, les déchets ménagers dangereux et les déchets encombrants devront également être collectés séparément à partir de 2025.

Récipient en verre | Efe

Les déchets de construction et de démolition doivent être classés par matériaux, de préférence à l’origine à partir de 2022, et la démolition doit être sélective à partir de 2024.

En outre, fixe des objectifs plus ambitieux pour préparer la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux : une augmentation de 5% tous les cinq ans jusqu’à atteindre 65% en 2035, fixant des pourcentages spécifiques de préparation au réemploi, au sein de chacun de ces objectifs, étant de 15 % en 2035.

Dans le domaine des plastiques, des limitations ont été introduites pour ces produits, avec des mesures allant d’objectifs de réduction, d’exigences de conception ou de marquage, à la restriction de l’introduction sur le marché de certains d’entre eux et à la mise en place d’une taxe sur les contenants en plastique non réutilisables pour progresser dans la prévention de leurs déchets.

D’autre part, l’introduction sur le marché de produits en plastique tels que pailles, cotons-tiges, couverts, assiettes, tout produit fabriqué avec du plastique oxodégradable, ainsi que des microsphères de plastique de moins de 5 millimètres.

Les produits en plastique à usage unique soumis à réduction comprennent les gobelets pour boissons, y compris leurs couvercles et bouchons, et les récipients alimentaires destinés à la consommation immédiate, dont la commercialisation doit être réduite de 50 % en 2026 et de 70 % en 2030, par rapport à 2022 dans les deux cas.

Pour atteindre ces objectifs, l’utilisation d’alternatives réutilisables ou d’autres matériaux non plastiques doit être encouragée.

A partir du 1er janvier 2023, sa distribution gratuite est interdite et un prix doit être facturé pour chacun des produits en plastique qui sont livrés au consommateur.

Deux nouvelles taxes

Promouvoir l’économie circulaire, deux nouvelles taxes sont incluses, une sur les emballages plastiques non réutilisables et une taxe sur l’incinération, la co-incinération et la mise en décharge des déchets, ainsi que l’obligation pour les collectivités territoriales dans un délai de 3 ans de développer un taux de fonds propres public non fiscal, spécifique, différencié et non déficitaire lié aux prestations de gestion de prêt de déchets . Cependant, l’application de ces chiffres d’exposition sera reportée à 2023.

Station de traitement des déchets | Agences

Concernant la responsabilité élargie du producteur de déchets, la proposition normative révise le règlement cadre en cohérence avec la réglementation communautaire et inclut les obligations qui peuvent être imposées aux producteurs. Celles-ci incluent le système de consigne, de retour et de retour, et définissent les postes de gestion des déchets que les producteurs doivent financer et les mécanismes de contrôle des systèmes individuels et collectifs qui sont créés.

La réglementation des régimes de responsabilité élargie est également prévue en 2025 pour des produits tels que les lingettes, les ballons, les produits du tabac et leurs filtres ou les engins de pêche.

Entre autres particularités du projet qui continuera d’être traité au Sénat, les déchets municipaux doivent atteindre 50 % de collecte sélective en 2035. Parallèlement, les biodéchets devraient avoir un pourcentage maximum de 20 % inappropriés en 2022 et 15 % en 2027, évoluant vers des modèles plus efficaces comme le porte-à-porte ou la collecte dans des conteneurs fermés ou intelligents.

Les entités environnementales ont déjà jugé le contenu de la nouvelle loi « insuffisant », car il n’est pas ambitieux dans l’objectif du « zéro déchet » et laisse les portes ouvertes à certaines activités génératrices de déchets.