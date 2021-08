Si vous envisagez d’investir dans un tracker d’activité toute la journée, Garmin Vivosmart 4 est une excellente option. Il est assez riche en fonctionnalités pour un tracker de fitness mince et est disponible en quatre combinaisons de couleurs avec des accents métalliques à la mode pour convenir à tous les styles. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer le groupe une fois que vous en avez sélectionné un, alors assurez-vous que la couleur ne vous dérange pas à long terme avant de choisir. Ce sont toutes les couleurs de Garmin Vivosmart 4.

Gris avec de l’or rose

Garmin Vivosmart 4

Cette bande est grise avec du matériel en or rose. Il dégage une ambiance sophistiquée et avant-gardiste. Cela fonctionne pour les occasions plus habillées ou les vêtements de tous les jours. Le matériel en or rose ressort vraiment contre la teinte gris brumeux du groupe.

Noir à minuit

Garmin Vivosmart 4

Il n’y a pas plus classique que noir sur noir. Cette bande noire est équipée de matériel de minuit. Il présente un design plus sportif et quotidien, parfait pour s’entraîner ou porter au bureau.

Baie à l’or clair

Garmin Vivosmart 4

Ce groupe présente une belle touche de couleur avec sa teinte baie et son matériel doré clair. L’or clair contraste magnifiquement avec la bande de baies. Sa combinaison de couleurs accrocheuse convient aux occasions plus élégantes ou au quotidien.

Bleu clair sur argent

Garmin Vivosmart 4

Garmin appelle cette bande bleu azur avec du matériel argenté. Sa teinte bleu poudré est une excellente option décontractée pour ceux qui aiment les pastels rock. Il dégage une esthétique fraîche et conviendrait bien pour un usage quotidien.

Quelle est ta couleur ?

Garmin Vivosmart 4 est un tracker de fitness remarquable. Avec des fonctionnalités telles que la surveillance avancée du sommeil et de la Sp02, Body Battery, le suivi du stress et V02 max, il offre plus que votre tracker d’activité moyen en plus du suivi de l’activité et de la condition physique toute la journée. Obtenir la bonne combinaison de couleurs dépend de votre style personnel et de vos préférences. La bande gris clair avec du matériel en or rose est sophistiquée et à la mode. Le noir sur noir est classique. La baie avec de l’or clair est accrocheuse.

La bande bleu azur avec du matériel argenté donne un joli accent pastel à n’importe quel look. Ce sont toutes les couleurs de Garmin Vivosmart 4, vous pouvez donc trouver celle qui convient le mieux à votre style. N’oubliez pas de choisir judicieusement; il n’y a pas de changement de groupe par la suite.