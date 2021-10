Toutes les couvertures GTA incluent un étrange petit œuf de Pâques

Image : Rockstar / Kotaku

Je ne me souviens pas exactement quand je l’ai remarqué, mais un jour, je regardais les boîtiers PS2 de Grand Theft Auto Vice City et San Andreas et j’ai repéré une drôle de similitude : ils avaient tous les deux un hélicoptère en haut à gauche. Ensuite, j’ai vérifié le boîtier de GTA III et il y avait aussi la même chose. Ensuite, j’ai regardé d’autres boîtiers de jeux vidéo GTA et j’ai réalisé que placer un hélicoptère dans le coin supérieur gauche était en effet une chose.

Tout a commencé sur la couverture de GTA III. En haut à gauche du collage d’images qui composent la pochette, vous pouvez voir un hélicoptère de la police. Puis un autre hélicoptère de police apparaît au même endroit sur la couverture PS2 emblématique de Vice City. Et puis après cela, presque toutes les couvertures GTA incluent un hélicoptère au même endroit.

Les seules exceptions à cette règle sont pour la plupart des ports étranges, comme GTA Advance et les étranges couvertures internationales que GTA III arborait à l’époque. Le seul véritable excentrique est GTA Chinatown Wars, qui utilise le même design de couverture que tous les principaux jeux GTA, mais n’inclut pas d’hélicoptère pour une raison quelconque.

Image: Jeux Rockstar

Une autre tendance, que Rockstar ne suit pas autant que l’hélicoptère, est le placement d’une moto dans le coin supérieur droit de nombreuses couvertures GTA. Il s’agit d’une tendance plus cool et moins connue que seuls nous, les hipsters de GTA, connaissons. Et maintenant vous tous, je suppose aussi…

Je ne suis pas la première personne à remarquer cela. Mais comme les jeux classiques de Grand Theft Auto sont actuellement à la mode grâce aux récentes nouvelles sur le remaster, j’ai commencé à parler de bribes aléatoires et de traditions avec des gens que je connais. C’est à ce moment-là que j’ai appris que beaucoup de gens ne connaissaient pas l’étrange œuf de Pâques en hélicoptère que Rockstar adore inclure sur chaque couverture de GTA. Bien sûr, une fois que je l’ai signalé, les gens me demandaient pourquoi et je n’ai pas de bonne réponse à cela.

C’est peut-être l’une de ces choses qui ont commencé par accident. Vous savez, quelqu’un a mis un hélicoptère au même endroit deux fois de suite et quelqu’un a décidé de le garder pour le prochain. Et puis un accident est devenu une tradition. Une tradition étrange, mais qui n’a probablement pas de complot infâme à ce sujet en ligne. Encore.