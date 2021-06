toutes les croix et quand seront-elles jouées

in

23/06/2021

Le à 20:12 CEST

Chaque fois qu’il y en a moins pour le grande finale du championnat d’Europe le 11 juillet à Wembley. Alors que la troisième journée de la phase de groupes est presque terminée, les lacunes du tirage au sort final sont déjà comblées. L’Eurocup entre dans sa phase décisive et ce mercredi nous aurons les seize équipes qui iront en huitièmes de finale, c’est-à-dire les deux meilleures de chaque groupe et les quatre meilleures tierces.

Premiers croisements confirmés

Du groupe A, Italie la première place est assurée, gallois le deuxième et La Suisse, avec quatre points, entrera comme l’une des meilleures troisièmes équipes pour la phase des huitièmes de finale.

Du groupe B, Belgique, après sa victoire contre Finlande, s’est imposé comme le leader de son groupe, devant Danemark -qui a éliminé Russie- Oui Finlande, qui devra attendre que le reste des groupes sache s’ils entrent en troisième ou non.

Du groupe C, Hollande a obtenu la première position après avoir battu la Macédoine, suivi de L’Autriche et en troisième position et toujours avec options, Ukraine.

Dans le groupe D, l’Angleterre a obtenu la première place, la Croatie la deuxième et la République tchèque la troisième.

Et enfin, le groupe E, le dernier à être fermé. La Suède s’est qualifiée en première place, l’Espagne en deuxième et la Slovaquie, qui était troisième, n’a plus aucune chance de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

C’est, pour le moment, la table finale de l’Eurocup

| SPORT.es

Avec les groupes A, B, C, D et E déjà fermés, nous avons déjà quelques traversées assurées. Le premier tour de 16 croisement entre Italie – Autriche se jouera samedi prochain à Londres à 21h00 Le croisement entre Pays de Galles – Danemark Ce sera aussi le samedi 26 juin prochain, mais dans ce cas en Amsterdam à 18h00

Le leader du groupe C, Pays Bas jouera les huitièmes de finale à Budapest le 27 juin à 18h00 contre le tiers du groupe, encore à déterminer, D, E ou F.

Belgique, pour sa part, jouera les huitièmes de finale contre un troisième groupe qui reste à déterminer (A, D, E ou F) à La Cartuja de Séville Dimanche 27 juin à 21h00

L’Espagne affrontera la Croatie à Copenhague le 28 juin à 18h00, tandis que la Suède jouera contre l’Ukraine ou la République tchèque à Glasgow le 29 juin à 21h00.

Il ne reste plus qu’à définir ce qui se passe dans le groupe F. L’Allemagne et la France, favorites assurément en Eurocup. Nous verrons ce qui se passe avec le Portugal.