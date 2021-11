Toutes les cryptos ne sont pas rares comme Bitcoin

Parmi les raisons sans cesse croissantes pour lesquelles le bitcoin continue de faire l’actualité nationale, sa rareté est l’une des plus notables.

Présenté comme une couverture contre l’inflation par les meilleurs conseillers tels que JPMorgan, le bitcoin gagne une réputation renouvelée d' »or numérique » tandis que le Trésor américain imprime davantage de monnaie fiduciaire.

« La plupart, mais pas toutes, les crypto-monnaies et tous les NFT [non-fungible tokens] font de la rareté un élément clé de leur proposition de valeur », a déclaré Michael Terpin, fondateur et PDG de la société de relations publiques blockchain Transform Group.

Bitcoin et ethereum

« La rareté de l’offre fixe de Bitcoin est la plus appréciée car elle est associée à une demande croissante, à des cas d’utilisation éprouvés et à une désirabilité reconnue », a déclaré Terpin à CoinDesk.

L’offre de Bitcoin est plafonnée à 21 millions de pièces. (Il y a actuellement entre 18 et 19 millions de bitcoins en circulation.) Le montant restant de bitcoins prendrait plus de 100 ans à être frappé. Combinez ce genre de rareté avec l’inflation et la diminution de la valeur de notre monnaie fiduciaire (le dollar américain) et vous avez une recette pour la valeur, soutient Terpin.

Cependant, toutes les pénuries ne sont pas créées également. Ethereum a sa propre économie de rareté, y compris la possibilité de graver des jetons pour compenser les « frais de gaz » élevés ou les paiements des utilisateurs qui couvrent les coûts informatiques pour authentifier les jetons et les pièces sur la blockchain.

« Ethereum est également connu pour alimenter la plupart des DeFi actuels [decentralized finance] et les écosystèmes NFT, ce qui lui confère un avantage concurrentiel unique », déclare Terpin. « Peu d’autres cryptos peuvent correspondre à cette dynamique aujourd’hui. »

Meme coins et rareté

Avec l’historique de plus de 10 ans de Bitcoin, l’économie de l’offre et de la demande a aidé les investisseurs à comprendre un peu plus clairement comment évaluer la monnaie numérique. Le temps est un élément essentiel de l’équation, ainsi que le nombre de pièces en circulation.

La communauté a également un impact considérable sur la valeur d’une pièce. Les pièces meme sont l’étude de cas parfaite pour ce composant d’achat de groupe de la crypto. Poussées par les blagues et les jeux de mots sur les réseaux sociaux, les pièces de monnaie ont tendance à inonder l’écosystème crypto de nouvelles informations. Ce phénomène peut interrompre toute notion de prévisibilité ou de modèles de valeur.

« Dogecoin a une offre infinie », a déclaré Phillip Gara, directeur de la stratégie du Render Network, une entreprise qui utilise la blockchain Ethereum pour traiter des actifs numériques de haute qualité.

Il y a aussi le shiba inu, qui a ses 15 minutes de gloire. Un total de 1 quadrillion de jetons SHIB ont été émis lors de son lancement en 2020 – c’est un nombre avec 15 zéros. Environ la moitié de l’offre SHIB a été bloquée dans Uniswap, un échange décentralisé où les utilisateurs et les investisseurs peuvent échanger, et les 50 % restants ont été reversés à Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles le tweet shiba inu d’Elon Musk début octobre – en plus de l’offre totale de la pièce – a contribué au battage médiatique, mais grâce à la transparence de la blockchain, la communauté crypto a pu rattacher l’augmentation des prix de SHIB aux soi-disant crypto « baleines ” qui a acheté et détenu de grandes quantités de pièces.

Les TVN et la valeur de la rareté

En outre, note Gara, l’œuvre d’art blockchain numériquement rare connue sous le nom de NFT démontre peut-être le plus haut degré de rareté et donc le plus d’opportunités d’utiliser des stratégies de tarification créatives.

« [A creator] peut créer des œuvres ou des éditions uniques et uniques. Vous pouvez créer des éditions ouvertes où autant de personnes qui en veulent une peuvent en créer une pour le prix », a déclaré Gara. « Il y a beaucoup d’innovations que vous pouvez faire avec la tarification. »

Un artiste ou un créateur peut également utiliser une stratégie de prix décroissant connue sous le nom d’enchère néerlandaise, selon Gara, lorsqu’il est temps de déposer ses jetons. Dans une enchère néerlandaise, le prix d’un jeton est réduit au fil du temps pour créer une sorte d’« équilibre économique ».

« La demande est adaptée en fonction de la sensibilité des gens aux prix, vous avez donc plus d’acheteurs », explique Gara.

La valeur des TVN, cependant, a tendance à être plus subjective (comme c’est la nature de l’art). Bien que la valeur de la crypto-monnaie soit également spéculative, elle s’appuie beaucoup plus que les NFT sur les principes de l’économie, de la politique budgétaire et de l’offre et de la demande.

Ce que les conseillers doivent comprendre

La rareté crée de la valeur dans le monde de la cryptographie, comme la plupart des marchés et des écosystèmes économiques. Les évangélistes de la crypto voient donc le bitcoin comme un « or numérique » qui, contrairement au dollar américain, a une limite finie.

Le terme « or numérique » suffit à amener quiconque à examiner de plus près la cryptographie, mais tout comme pour investir dans n’importe quel actif alternatif, vos clients doivent comprendre leur « pourquoi » derrière l’ajout de la cryptographie à leur portefeuille.

S’ils prévoient de l’utiliser comme couverture contre l’inflation, parlez-leur de l’entreposage frigorifique et des portefeuilles hébergés afin qu’ils sachent où ils prévoient de stocker leur «or». Et s’ils veulent le liquider périodiquement, demandez-leur de considérer la bonne fréquence (annuellement, trimestriellement, mensuellement ?), ce que peuvent être les impôts sur les plus-values ​​et ce qu’ils prévoient de faire avec l’argent.