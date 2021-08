Toutes les dates clés de la saison NBA 2021/2022

Le nouveau NBA saison 2021/22 Cela a commencé avec le début de la Summer League. Les 30 équipes de la ligue se préparent déjà à affronter un nouveau parcours dans la meilleure compétition de basket-ball au monde. L’objectif principal : détrôner les Milwaukee Bucks de la position de champion actuel et devenir les nouveaux vainqueurs du ring tant attendu.

Comme chaque année, la NBA publie le calendrier avec toutes les dates clés des principaux événements de la compétition : début de saison, All Star, Playoffs, Draft… Même si la pandémie de coronavirus n’est plus aussi forte qu’elle l’était un an il y a un an et demi, devrait continuer à faire des ravages jusqu’à ce que la vaccination à 100 % soit atteinte aux États-Unis et au Canada.

Dates clés en 2021

– NBA Summer League : Du 8 au 17 août, à Las Vegas.

– Camp d’entraînement : débute le 28 septembre en préparation de la saison régulière.

– Début de la saison régulière : 19 octobre 2021.

Dates clés en 2022

– NBA All Star : du 18 au 20 février à Cleveland, Ohio.

– Fin de la saison régulière : 10 avril 2022.

– Tournoi ‘Play-In’ : du 12 au 15 avril, même format que pour la saison 2020/21.

– Début des Playoffs : 16 avril 2022.

– Début des finales NBA : 2 juin 2022.

– Finales Game 7 (si nécessaire) : 19 juin 2022.

– Draft NBA : 23 juin 2022.