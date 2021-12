Toutes les dates et détails du concert de Dua Lipa au Mexique

Future Nostalgia Tour 2022 au Mexique

Prévente de billets pour les concerts de Dua Lipa sera les 15 et 16 décembre avec des cartes Citibanamex, a annoncé Ocesa. Le premier concert qu’il donnera sera au Mexico le 21 septembre puis il visitera Monterrey. Pour ne pas perdre sa place et gagner un ticket, il faut être très attentif aux réseaux Ocesa et Ticketmaster, notamment le jour de la prévente, être très ponctuel sur le site avec la carte prête.

Les fans de l’Anglaise ne peuvent pas de l’excitation de la voir en direct après a sorti l’album Future Nostalgia au milieu de la quarantaine de Covid-19, et c’était parfait car ça nous a fait danser pendant ce temps-là. Maintenant, vous avez enfin la possibilité de présenter votre musique en direct dans le monde entier.