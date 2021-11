Toutes les dates finales pour l’expédition de colis de vacances avec FedEx, UPS et USPS

Thanksgiving est encore dans quelques jours, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser aux vacances. Après tout, Hanoucca commence le 28 novembre de cette année, bien plus tôt que d’habitude. Tout le monde veut s’assurer que ses cadeaux arrivent à destination à temps, car personne ne veut recevoir un cadeau de Noël en retard. FedEx, UPS et le service postal américain ont tous des dates différentes qu’ils recommandent d’expédier des cadeaux pour arriver à destination à temps. Voici les horaires de Noël des trois services de livraison de colis les plus utilisés.

FedEx propose la livraison le jour même, vous pouvez donc expédier quelque chose le 24 décembre et faire parvenir le cadeau à sa destination le 25 décembre, mais ce ne sera pas bon marché, note CNet. La date limite pour le service FedEx le plus rentable, la livraison terrestre de base, est le 15 décembre. Vous pouvez utiliser le vendredi de trois jours, Express Saver jusqu’au 21 décembre, le fret de deux jours jusqu’au 22 décembre et le fret d’un jour jusqu’au 23 décembre.

Pendant la pandémie de coronavirus, UPS a mis fin à sa garantie de livrer la plupart des colis à temps, bien que certains services aériens et mondiaux du lendemain soient toujours assortis d’une garantie. La date limite pour faire parvenir un colis à destination d’ici le 24 décembre avec le service select de trois jours est le 21 décembre. La date limite pour les vols du deuxième jour et du lendemain est respectivement le 22 et le 23 décembre. UPS n’a pas de date limite nationale pour le service au sol de base, les clients doivent donc se rendre sur la page « Calculer le temps et le coût » d’UPS pour connaître les détails spécifiques.

Le service postal américain recommande aux résidents des États-Unis contigus d’envoyer leurs colis en utilisant le service USPS Retail Ground à expédier avant le 15 décembre. SI vous habitez en Alaska et que vous souhaitez utiliser ce service, vous devez expédier avant le 2 décembre. le service n’est pas disponible pour Hawaï.) La plupart des colis First-Class Mail doivent être envoyés avant le 17 décembre ou le 18 décembre si vous habitez en Alaska ou si vous souhaitez expédier un colis dans l’État. La date limite pour Priority Mail est le 18 décembre ou le 17 décembre si vous habitez à Hawaï. La date limite pour le courrier express prioritaire est le 23 décembre ou le 21 décembre pour l’Alaska et Hawaï.

Les retards d’expédition ont été une préoccupation tout au long de la pandémie, et ces inquiétudes n’ont fait qu’augmenter à nouveau pendant la saison des vacances. À la fin du mois dernier, Amazon a déclaré qu’il dépensait des milliards de dollars pour s’assurer qu’il n’y avait pas de retards et pour garder les produits en stock, rapporte The Verge. Les experts ont également déconseillé de tergiverser en raison des stocks limités causés par les retards d’expédition. « Les principaux détaillants s’attendent à une forte saison de magasinage des Fêtes, mais ont mis en garde contre des stocks limités, des délais d’expédition plus longs, des pénuries de main-d’œuvre et moins de remises », ont déclaré les économistes de Morgan Stanley aux investisseurs. Amazon a même déjà publié son lsiut des jouets les plus en vogue de la saison 2021, rapporte CBS Essentials.