Toutes les dernières mises à jour logicielles en un seul endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy S21. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous alerterons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour. Samsung envoie généralement des mises à jour à l’ensemble de la série, mais cela peut varier selon la variante et l’opérateur.

Les trois téléphones de la série Galaxy S21 ont été lancés avec Android 11 et le skin One UI 3.1 de Samsung sur le dessus. Samsung proposera trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android aux Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. La société garantit également quatre ans de mises à jour de sécurité pour tous les appareils.

Version stable actuelle: Android 11

Quand les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra recevront-ils Android 12 ? Décembre 2021 (Estimation)

Dernière mise à jour Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra

10 août 2021 : Les modèles Samsung Galaxy S21 aux États-Unis bénéficient désormais du dernier correctif de sécurité d’août 2021, après la mise à jour initialement déployée en Chine à la fin du mois dernier et dans certaines parties de l’Europe la semaine dernière.

Selon SamMobile, la version du firmware G99XU1UEU4AUGE fait partie du package et devrait être disponible pour ceux qui sont liés à des réseaux ou qui transportent des modèles Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra déverrouillés. On ne sait pas ce que cette mise à jour peut impliquer, mais attendez-vous à l’aide habituelle des correctifs et des améliorations de sécurité. Selon les notes de mise à jour de Verizon pour le S21 Ultra, le micrologiciel fournit également des “améliorations de performances”.

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, rendez-vous sur Paramètres > Logiciel mettre à jour et appuyez sur Télécharger et installer.

Précédentes mises à jour de la série Samsung Galaxy S21

13 juillet 2021: La version du micrologiciel G99xBXXU3AUG4 a apporté des correctifs Android Auto à la série S21.

22 juin 2021: Les utilisateurs de la série Samsung Galaxy S21 aux États-Unis ont obtenu la version du firmware G99xUSQU4AUF5 (h/t SamMobile). La mise à jour a amélioré les effets du mode Portrait, résolu les problèmes de surchauffe et réduit le décalage lors du zoom. Le correctif de sécurité Android de juin 2021 a également été inclus.

17 juin 2021: Samsung a déployé une nouvelle mise à jour avec la version du firmware G99xxXXU3AUF6 en Corée du Sud, en Allemagne et en Thaïlande (h/t SamMobile). La mise à jour a apporté des correctifs aux problèmes de décalage de l’appareil photo, a résolu les problèmes de surchauffe et a ajouté des effets de mode Portrait améliorés.

28 mai 2021 : Samsung a commencé à déployer les correctifs de sécurité de juin pour la série Galaxy S21 (h/t SamMobile) dans quelques pays. La mise à jour porte les versions de firmware G991NKSU3AUE8, G996NKSU3AUE8 et G998NKSU3AUE8 pour le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra respectivement.

27 avril 2021 : Samsung a déployé la version du firmware G99xBXXU3AUDA (h/t SamMobile) sur les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra avec une taille de téléchargement importante de 1,2 Go. Il a apporté le correctif de sécurité de mai 2021 aux téléphones et contenait des améliorations à la fois de l’appareil photo et de la fonction Quick Share.

29 mars 2021 : Samsung a déployé la version du firmware G99xxXXU2AUCB (h/t SamMobile) sur la série Galaxy S21. Il pesait environ 1,14 Go et a apporté le correctif de sécurité d’avril 2021 aux côtés d’un certain nombre d’améliorations de l’appareil photo. Le mode Portrait a été rendu utilisable sur le tireur principal des téléphones. Le journal des modifications a également souligné des améliorations des «performances globales de l’appareil».

14 février 2021 : Cette mise à jour du Samsung Galaxy S21 a apporté la version du firmware G99xBXXU1AUB6 et pesait un peu moins de 260 Mo. Selon le journal des modifications, il a apporté des améliorations de la stabilité de l’appareil, des améliorations de performances supplémentaires et des fonctionnalités améliorées.

1er février 2021 : La série Galaxy S21 a reçu le correctif de sécurité Android de février 2021 dans sa première mise à jour post-lancement. Cependant, les utilisateurs des forums Reddit et Samsung ont découvert que la mise à jour pouvait avoir causé des problèmes d’épuisement de la batterie sur certains appareils. Ceux qui rencontraient des problèmes ont noté que le passage du téléphone en mode avion avait interrompu la fuite, ce qui suggérait que la connectivité au réseau mobile était le coupable.

26 janvier 2021 : Bien avant que le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra n’arrivent entre les mains des consommateurs, Samsung a déployé deux mises à jour. Selon SamMobile, les versions de firmware G991BXXU1AUAB, G996BXXU1AUAB et G998BXXU1AUAC ont amélioré les performances de l’appareil photo et de l’appareil et pesaient environ 278 Mo.

Quelle mise à jour Samsung Galaxy S21 utilisez-vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires. De plus, si vous avez repéré une OTA que nous n'avons pas, donnez-nous un pourboire !

