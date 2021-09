Toutes les dernières mises à jour logicielles en un seul endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy S20. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles pour chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. Samsung envoie généralement des mises à jour à l’ensemble de la série, mais cela peut varier selon la variante et l’opérateur.

Version stable actuelle : Android 11

Quand les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra recevront-ils Android 12 ? Janvier 2022 (Estimation)

Dernières mises à jour des Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

3 septembre 2021 : La série Galaxy S20 obtient le correctif de sécurité Android de septembre 2021 en Europe. Par SamMobile, la mise à jour contient la version du firmware G98xxXXSADUH5. Malheureusement, il ne semble pas que quoi que ce soit d’autre à noter soit dans le package de mise à jour. Néanmoins, il est agréable de voir Samsung maintenir à jour ses anciens produits phares.

On ne sait pas quand la mise à jour sera disponible dans d’autres régions. Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, rendez-vous sur Paramètres > Logiciel mettre à jour et appuyez sur Télécharger et installer.

Précédentes mises à jour des Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

6 juillet 2021 : La série Galaxy S20 obtient le correctif de sécurité Android de juillet 2021 en Allemagne. Selon SamMobile, la mise à jour contient la version du micrologiciel G98xFXXU8DUF9 pour les modèles LTE et G98xBXXU8DUF9 pour les versions 5G. De plus, le correctif devrait inclure un correctif aux problèmes de plantage ennuyeux d’Android Auto initialement signalés par 9to5Google.

31 mai 2021: La série Galaxy S20 a obtenu le correctif de sécurité de juin 2021 avec le firmware G98xxXXS8DUE4 (h/t SamMobile).

29 avril 2021 : Selon SamMobile, la dernière mise à jour porte la version du firmware G98xxXXU7DUDB et inclut des améliorations des performances de l’appareil photo et des améliorations de Quick Share. Il dispose également du correctif de sécurité de mai 2021. La mise à jour pèse également 626 Mo.

1er mars 2021 : Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 3.1 sur les combinés américains déverrouillés (h/t SamMobile). En plus du nouveau logiciel, la mise à jour a également apporté le correctif de sécurité de mars.

Janvier 2021 : Samsung a déployé la première mise à jour de l’année pour la série Galaxy S20. Il a apporté avec lui le correctif de sécurité Android de janvier 2021. Selon 9to5Google, le journal des modifications n’a pas décrit beaucoup de changements au-delà de cela. La mise à jour elle-même pesait environ 235 Mo. Fin janvier, Samsung a poussé la mise à jour de sécurité de février 2021 sur les combinés en Europe et au Royaume-Uni. Les téléphones aux États-Unis l’ont vu début février.

Si vous avez repéré une mise à jour du Samsung Galaxy S20 que nous n'avons pas, donnez-nous un pourboire !