Toutes les dernières mises à jour logicielles en un seul endroit

Mise à jour: 29 mars 2021 (5 h 10 HE): Samsung déploie actuellement une nouvelle mise à jour de la série Galaxy S21. Le firmware, numéroté G99xxXXU2AUCB (h / t SamMobile) pèse environ 1,14 Go.

Ce téléchargement volumineux apporte le correctif de sécurité d’avril 2021 et un certain nombre d’améliorations de la caméra. Pour commencer, le mode Portrait peut désormais être utilisé sur le jeu de tir principal des téléphones. Le journal des modifications indique également des améliorations des «performances globales de l’appareil».

Pour vérifier si la mise à jour est disponible pour votre appareil, rendez-vous sur Réglages > Logiciel mettre à jour et appuyez sur Télécharger et installer. La mise à jour serait visible en Inde au moment de la rédaction de cet article, mais attendez-vous à ce que cette disponibilité s’étende à d’autres marchés en temps voulu.

Article original: 16 février 2021 (02h32 HE): Bienvenue dans le hub de mise à jour du Samsung Galaxy S21. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous avertirons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour. Samsung propose généralement des mises à jour pour toute la série, mais cela peut varier selon la variante et le transporteur.

Si vous n’avez pas encore acheté de Galaxy S21, consultez les offres ci-dessous. Faites défiler la case ci-dessous pour obtenir des informations sur les mises à jour historiques de la série Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 vanille est le plus petit et le plus abordable des trois téléphones de la série Samsung Galaxy S21. Vous obtenez un écran de 6,2 pouces compatible avec la paume de la main et essentiellement les mêmes spécifications que le Galaxy S21 Plus. Vous devez cependant sacrifier un peu la capacité de la batterie, car le Galaxy S21 ne dispose que d’une cellule de 4000 mAh. Votre portefeuille sera heureux, cependant, car le prix de départ du téléphone n’est que de 799 $.

Mises à jour Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra

Version stable actuelle: Android 11Quand les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra recevront-ils Android 12? Décembre 2021 (estimé)

Samsung a lancé la série Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Les précommandes ont ouvert le même jour, tandis que les appareils étaient disponibles en magasin le 29 janvier 2021, aux États-Unis et en Europe. Les trois téléphones ont été lancés avec Android 11 prêts à l’emploi avec le skin One UI 3.1 de Samsung sur le dessus.

Samsung a été rapide pour proposer des mises à jour de ses appareils ces derniers temps, et cette tendance se poursuit avec la série Galaxy S21.

Bien avant que le téléphone ne tombe entre les mains des consommateurs, Samsung a lancé deux mises à jour. Pour SamMobile, les versions de micrologiciel G991BXXU1AUAB, G996BXXU1AUAB et G998BXXU1AUAC ont amélioré les performances de l’appareil photo et de l’appareil et pesaient environ 278 Mo.

Début février, la série Galaxy S21 a reçu le correctif de sécurité Android de février 2021 dans sa première mise à jour post-lancement. Cependant, les utilisateurs des forums Reddit et Samsung ont découvert que la mise à jour pouvait avoir causé des problèmes d’épuisement de la batterie sur certains appareils. Les personnes confrontées à des problèmes ont noté que le passage du téléphone en mode avion avait interrompu le drain, ce qui suggérait que la connectivité du réseau mobile était le coupable.

En rapport: Autonomie de la batterie – Un guide de tout ce qui draine l’énergie de votre téléphone

Une deuxième mise à jour, envoyée aux utilisateurs le 14 février, a apparemment bouché le drain. Par PhoneArena, la mise à jour apportait la version du firmware G99xBXXU1AUB6 et pesait un peu moins de 260 Mo. Selon le journal des modifications, il a apporté des améliorations de la stabilité de l’appareil, des améliorations de performances supplémentaires et des fonctionnalités améliorées.

Vous trouverez ci-dessous les versions stables actuelles de chaque appareil de la famille Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 UltraAndroid 11Android 12AT et TYesTBASprintOuiTBAT-MobileOuiTBAVerizonOuiTBAUS DéverrouilléOuiTBAInternational DéverrouilléOuiTBA

Quelle mise à jour Samsung Galaxy S21 utilisez-vous? Faites le nous savoir dans les commentaires. Aussi, si vous avez repéré une OTA que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire!

Si vous recherchez une autre mise à jour, assurez-vous de visiter nos outils de suivi des mises à jour Android 10 et Android 11.