Toutes les dernières mises à jour logicielles

Mise à jour: 27 avril 2021 (00 h 57 HE): Une nouvelle mise à jour pour OnePlus 6 et OnePlus 6T est en cours de déploiement. Oxygen OS 10.3.10 apporte le correctif de sécurité Android d’avril 2021 et corrige un certain nombre de «problèmes connus». C’est aussi spécifique que OnePlus.

Voir le changelog complet ci-dessous:

SystèmeMise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.04 Correction des problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Comme toujours, OnePlus note que l’OTA aura un déploiement par étapes et atteindra plus d’utilisateurs OnePlus 6 / 6T dans les prochains jours.

Bienvenue dans le hub de mise à jour Android OnePlus 6 et OnePlus 6T. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour OnePlus 6 et 6T, y compris leurs versions actuelles, et la date à laquelle de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver. Notez que les OnePlus 6 et 6T reçoivent souvent des mises à jour en même temps.

Mise à jour OnePlus 6 et 6T

Version stable actuelle: Android 10Quand les OnePlus 6 et 6T recevront-ils Android 11? Septembre 2020 – novembre 2020 (estimé)

Le OnePlus 6 et le OnePlus 6T ont tous deux été lancés en 2018. Le OnePlus 6 a été lancé avec Android 8.1 Oreo et le OnePlus 6T lancé avec Android 9 Pie. Le OnePlus 6 a obtenu sa mise à jour Android 9 Pie peu de temps après que le logiciel a atterri pour le public.

Désormais, les deux variantes déverrouillées du OnePlus 6 et 6T ont des mises à jour officielles d’Android 10. Il est très probable que les deux appareils connaîtront éventuellement des mises à jour d’Android 11 en 2020. Cependant, le jury n’est toujours pas sur le point de savoir si les deux appareils le seront ou non. obtenez Android 12 en 2021.

En janvier, OnePlus a déployé OxygenOS 10.3.1 sur les OnePlus 6 et OnePlus 6T. La mise à jour a apporté plusieurs corrections de bogues ainsi que le correctif de sécurité Android de décembre 2019 sur les téléphones.

Plus tard en février, la version T-Mobile du OnePlus 6T a finalement obtenu la mise à jour Android 10. Cela avait été retardé pendant un certain temps. Outre toutes les corrections d’Android 10, la mise à jour a ajouté le correctif de sécurité de décembre 2019 au téléphone.

Peu de temps après, les deux combinés ont reçu la mise à jour stable Oxygen OS 10.3.2. Cette mise à jour a corrigé un problème de scintillement de l’écran, amélioré la stabilité du système et inclus le correctif de sécurité de février.

Avec Oxygen OS 10.3.3, lancé à la mi-mai, les deux téléphones ont reçu le dernier correctif de sécurité d’avril 2020 ainsi que quelques corrections de bogues. Cependant, rien de bien notable ne figurait dans la mise à jour.

Fin mai, les OnePlus 6 et OnePlus 6T ont reçu Oxygen OS 10.3.4. La mise à jour comprenait le correctif de sécurité de mai pour Android et ajoutait Epic Games dans le lanceur OnePlus Game Space pour l’Inde. Un certain nombre de corrections de bogues mineurs ont également été présentées.

En octobre, les OnePlus 6 et 6T ont reçu Oxygen OS 10.3.6 qui comprend quelques correctifs et la mise à jour de sécurité de septembre 2020.

Les OnePlus 6 et 6T ont gagné Oxygen OS 10.3.8 en janvier 2021, ce qui a apporté la mise à jour de sécurité du mois et l’introduction du OnePlus Store.

Oxygen OS 10.3.9 est arrivé en mars et a apporté avec lui le correctif de sécurité Android de février 2021. La mise à jour a également amélioré la stabilité du système, selon le journal des modifications.

Si vous n’avez toujours pas reçu Android 10 sur votre OnePlus 6 ou 6T, vous pouvez toujours utiliser Oxygen Updater. Consultez notre guide sur ce processus ici.

Disponibilité de la mise à jour OnePlus 6 / 6T Android 10Android 11T-MobileTBATBAU.S. déverrouilléOuiTBAInternational déverrouilléOuiTBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 6 / 6T vous bascule dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un conseil!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Dirigez-vous vers notre suivi général des mises à jour Android 10 sur le lien.